¿Æ¼¼´«Ã½Íø Ïþ·ãËµ 2018-05-19 17:28
´Ó5ÔÂ6ÈÕ¿ªÊ¼£¬ÁªÏë±»¹ÚÒÔ¡°ÃÀµÛÁ¼ÐÄ¡±±êÇ©²¢Öð½¥ÏÝÈë¡°Âô¹ú¡±äöÎÐ£¬µ½5ÔÂ16ÈÕÁø´«Ö¾Á½¶È¹«¿ª»ØÓ¦¡¢5ÔÂ17ÈÕÉÌ½çÖÚ´óÀÐ¼¯ÌåÉùÔ®£¬ÓßÂÛÔÚÁ½ÖÜ²»µ½µÄÊ±¼äÀï¿ìËÙ·¢½Í¡£ËäÈ»ÁªÏëÒÔ¼«¿ìµÄ·´Ó¦³ÎÇåÁËÊÂÊµ£¬»ªÎªÒ²µÚÒ»¸ö³öÃæÖ¤Ã÷ÁËÁªÏëÍ¶Æ±²¢ÎÞÎÊÌâ£¬µ«ÔÚÊÂÊµ³ÎÇåºó
´Ó5ÔÂ6ÈÕ¿ªÊ¼£¬ÁªÏë±»¹ÚÒÔ¡°ÃÀµÛÁ¼ÐÄ¡±±êÇ©²¢Öð½¥ÏÝÈë¡°Âô¹ú¡±äöÎÐ£¬µ½5ÔÂ16ÈÕÁø´«Ö¾Á½¶È¹«¿ª»ØÓ¦¡¢5ÔÂ17ÈÕÉÌ½çÖÚ´óÀÐ¼¯ÌåÉùÔ®£¬ÓßÂÛÔÚÁ½ÖÜ²»µ½µÄÊ±¼äÀï¿ìËÙ·¢½Í¡£ËäÈ»ÁªÏëÒÔ¼«¿ìµÄ·´Ó¦³ÎÇåÁËÊÂÊµ£¬»ªÎªÒ²µÚÒ»¸ö³öÃæÖ¤Ã÷ÁËÁªÏëÍ¶Æ±²¢ÎÞÎÊÌâ£¬µ«ÔÚÊÂÊµ³ÎÇåºó¡ª¡ªÎªºÎÁªÏëÔÚÓßÂÛµÄ·ç²¨Àï»¹ÊÇÔ½ÏÝÔ½Éî£¿ÎªºÎÍøÂçÉÏÈºÖÚ¶ÔÁªÏëÒÀÈ»ÊÇÂîÉùÒ»Æ¬£¿ÊÇËÔÚ±³ºó²»Í£µØ½Á¶¯ÕâÌË»ëË®£¿ÆäÖÐ¿ÉÄÜµÄ¹Ø¼üÓ°ÏìÒòËØÓÖÓÐÄÄÐ©£¿·ã¸çÀ´ÁÄÁÄ¡£
Ò»¡¢5GÈý´óÓ¦ÓÃ³¡¾°ÏÂµÄ²©ÞÄ
ÆäÊµ´ó¶àÊýÈË¶¼ÒÑ¾ÒâÊ¶µ½£¬±¾´ÎÊÂ¼þ·¢Éú·Ç³£õèõÎ£¬2ÄêÇ°µÄÒ»³¡Í¶Æ±Í»È»ÔÚ2ÄêºóÐÎ³É¿ñÈÈµÄÓßÂÛ£¬±³ºóÄ¿µÄÔÝÇÒÎÞÈËÖªÏþ£¬µ«ÓÐÒ»¸öÈ·¶¨µÄÇé¿ö£¬ÄÇ¾ÍÊÇÔÚ¼´½«µ½À´µÄ6ÔÂ·Ý£¬ÒªÌÖÂÛÍ¶Æ±È·¶¨5GµÄÁíÍâÁ½¸öÖØÒªÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄ±àÂë·½°¸¡£
ÕâÀïÐèÒªËµÃ÷µÄÊÇ£¬5GÓÐÈý¸öÖØÒªÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬Ã¿¸ö³¡¾°¶¼ÐèÒªÈ·¶¨Ò»Ì×±àÂë±ê×¼£¬2016ÄêÍ¶Æ±È·¶¨µÄÊÇeMBB³¡¾°±àÂë·½°¸£¬Ëü¶ÔÓ¦µÄÊÇ3D¼°³¬¸ßÇåÊÓÆµµÈ´óÁ÷Á¿ÒÆ¶¯¿í´øÒµÎñ³¡¾°£¬ÊÇ´Ë´ÎÁªÏë·ç²¨Éæ¼°µÄ³¡¾°¡£ÁíÍâÁ½¸ö³¡¾°·Ö±ðÊÇmMTCºÍURLLC£¬mMTC¶ÔÓ¦´ó¹æÄ£ÎïÁªÍøÒµÎñ£¬URLLC¶ÔÓ¦ÎÞÈË¼ÝÊ»¡¢¹¤Òµ×Ô¶¯»¯µÈÐèÒªµÍÊ±ÑÓ¡¢¸ß¿É¿¿Á¬½ÓµÄÒµÎñ£¬ÕâÁ½¸ö³¡¾°µÄ±àÂë±ê×¼¼´½«ÔÚ½ñÄêµÄ6ÔÂ½øÐÐÌÖÂÛºÍÍ¶Æ±¾ö¶¨¡£
¶ÔÓÚÎ´À´»¥ÁªÍøµÄ·¢Õ¹Ç÷ÊÆÀ´½²£¬eMBB³¡¾°Ó¦ÓÃÊÇÄ¿Ç°Èý¸ö³¡¾°ÖÐ¾¼ÃÐ§ÒæÀ´µÃ×î¿ìµÄ£¬Òò´Ë¶ÔÓÚÆóÒµÀ´Ëµ£¬ËÄÃÏÂ±àÂë±ê×¼£¬¾ÍÒâÎ¶×ÅËÄÜÕ¾ÔÚÀûÈóµÄ¶¥¶Ë¡£¶ø6ÔÂÒªÈ·¶¨µÄÕâÁ½¸öÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄ±àÂë±ê×¼¶ÔÕû¸ö»¥ÁªÍø²úÒµµÄ·¢Õ¹£¬ÉõÖÁ¶ÔÖÐ¹úÖÇÄÜÖÆÔìÊµÏÖ·ÉÔ¾ÓÐ×Å¸üÎª¹Ø¼üµÄÖ§³Å×÷ÓÃ£¬ÒòÎª´ó¹æÄ£ÎïÁªÍø¡¢ÎÞÈË¼ÝÊ»¡¢¹¤Òµ×Ô¶¯»¯µÈ³¡¾°¶ÔÓÚµ¥¸öÆóÒµÀ´ËµºÜÄÑ¶ÀÁ¢´î½¨£¬¸ü¶àµØÐèÒª¹ú¼ÒÔÚ²úÒµÕþ²ß²ãÃæ¸øÓèÖ§³Ö£¬Í³Ò»Òýµ¼ÐÎ³É²úÒµ¼¶µÄÆ½Ì¨À´ÊµÏÖ¡£
»ùÓÚ´Ë£¬¾Í²»µÃ²»ÈÃÈË½«Õâ´ÎÁªÏëÍ¶Æ±·ç²¨£¬Í¬¼´½«À´ÁÙµÄ6ÔÂÍ¶Æ±ÁªÏµÆðÀ´£¬±Ï¾¹ÔÚ´ó¹æÄ£ÎïÁªÍø¡¢¹¤Òµ×Ô¶¯»¯µÈÆ½Ì¨¼¶²úÒµ³¡¾°µÄ5G±ê×¼ÖÆ¶¨ÉÏ£¬ÖÐÃÀÆóÒµµÄ²©ÞÄ´ÓÄ³ÖÖÒâÒåÉÏÀ´½²¾ÍÊÇÖÐ¹úºÍÃÀ¹úµÄ²©ÞÄ£¬ÖÐ¹úÔÚ²»¶ÏáÈÆðµÄ¹ý³ÌÖÐ£¬ÐèÒªÕÆÎÕ¸ü¶àµÄ¸ß¿Æ¼¼¼¼ÊõÖ÷µ¼È¨£¬Òò´Ë´Ë·¬Í¶Æ±¹ØÏµÖØ´ó¡£
¼øÓÚ3GPPÊÇÒ»¸ö»ùÓÚÆóÒµ¼äµÄ·ÇÕþ¸®×éÖ¯£¬ÖÐÃÀÁ½·½Õþ¸®²»ÄÜÖ±½Ó³öÃæ¸ÉÔ¤£¬Òò´Ë´Ë·ç²¨Èç¹ûÆÆ»µÁË¹úÄÚ¿Æ¼¼ÆóÒµÖ®¼äµÄÍÅ½á£¬Ôì³ÉÑÏÖØÄÚÚ§£¬ÄÇ¶ÔÓÚ±³ºóµÄºÚÊÖÀ´ËµÔÚ¼´½«µ½À´µÄ±àÂë±ê×¼Õù¶áÕ½ÖÐ£¬½«Õ¼¾ÝÓÐÀûÖ®ÊÆ¡£
´Ë·¬ÓßÂÛ²»¶Ï·¢½ÍÖ®Ê±£¬ÕýÊÇÖÐÃÀÃ³Ò×Õ½Ò»²¨Î´Æ½Ò»²¨ÓÖÆðÖ®¼Ê¡£¹úÄÚÃñÖÚµÄÃñ×å¸ÐÇéÒ²×ÔÈ»Ëæ×Å¾ÖÊÆµÄÐû´«¶ø½ô±Á£¬Ñ¹Á¦²»¶ÏÏòÈ«¹ú¸÷¸ö²ãÃæÔÚ´«µ¼£¬Ò»µ©ÓÐÈÎºÎ±»¹ÚÒÔ°®¹úÆìºÅµÄÓßÇéÉ¿¶¯£¬¶¼»áÐÎ³ÉÃñÒâ¾®Åç£¬Ôì³É¾ÖÊÆ»ìÂÒ¡£¶øÁªÏëÍ¶Æ±ÊÂ¼þ¸ÕºÃ¿ÉÒÔ±»½è»úÀûÓÃ£¬´ïµ½¡°Ò»Ê¯¶àÄñ¡±µÄÄ¿µÄ£¬Ò²Òò´Ë£¬¡°ÁªÏëµçÄÔÔÚÃÀ¹úÊÛ¼Û±ÈÔÚ¹úÄÚ±ãÒË¡±ÕâÖÖ³ÂÇ»ÀÄµ÷Ò²·×·×±»ÄÃ³öÀ´£¬Ä¨ºÚÁªÏë²»ÔñÊÖ¶Î£¬Ä¿µÄ¾ÍÊÇÒªÈÃÓßÂÛ²»¶ÏÉý¼¶£¬ÉÌ½çÄÚ²¿»ìÂÒ¾ÖÊÆ²»¶Ï¼Ó¾ç¡£
ÓÐÎÄÕÂ´ÓÆóÒµÓßÇé¹«¹ØµÄ¼¼Êõ½Ç¶ÈÖ¸³ö£¬ÓßÇéµÄ·ºÀÄÊÇÒòÎªÁªÏëÔÚ»ØÓ¦ÍøÂçÓßÂÛÊ±·¸ÁË¼¸¸öÖÂÃü´íÎó£¬ÆäÒ»ÊÇÔÚ5ÔÂ11ÈÕµÄÉùÃ÷ÖÐ²ÝÂÊµØ½«PolarÂëÆ´´í³ÉÁË¡°portar¡±ºÍ¡°portal¡±£¬ÕâÖÖ²»×¨ÒµµÄµÍ¼¶´íÎóÄð³ÉÁËÔÖÄÑ£»Æä¶þ×÷Îª¶ÊÂ³¤ÑîÔªÇìµÄÔÚÅóÓÑÈ¦µÄ»Ø¸´ÏÔµÃ¹ýÓÚ°ÁÂý£¬ÉõÖÁÒÔ´øÓÐÖÊÒÉµÄ·´ÎÊÓïÆøÌá³öÁËÒ»¸öÒý·¢ÓßÂÛÕùÒéµÄÎÊÌâ£º¼¼Êõ±ê×¼Óë°®¹úÄÜ¹Ò¹³Âð£¿ÕâÁ¢Âí³ÉÎªÊÂ¼þÉý¼¶µÄ´ß»¯¼Á£¬ÕÐÖÂÁË¸ü¶àµÄÂîÉùºÍÒéÂÛ£»ÆäÈý×÷ÎªÁªÏë´´Ê¼ÈË£¬ºÅ³Æ¡°ÃñÓªÆóÒµ½Ì¸¸¡±µÄÁø´«Ö¾Ò»³öÃæ¾ÍÓÃ¡°ÔÒÁªÏëÈËµÄ·¹Íë¡±¡°ÒªÎÒÃÇÖÕÉíÃÉÐß¡±¡°ÎÑÄÒ·Ï¡±µÈ¼«¶ËµÄ×ÖÑÛºÍ´Ê»ã½«ÓßÂÛÍÆÉÏÁËÆóÒµ´æÍöµÄ¸ß¶È£¬µ¼ÖÂÁËÓßÂÛ³¹µ×±»Òý±¬£¬ÈºÇé±äµÃ¼¤·ß£¬×îÖÕÁ¬ÉÌ½çºÕºÕÓÐÃûµÄ´óÀÐÃÇÒ²²»µÃ²»³öÀ´Õ¾Ì¨£¬¾íÈëÆäÖÐ¡£
µ±È»£¬¶ÔÓÚÁªÏëÕâÑùÒ»¸ö¾ÓªÁË30¶àÄêµÄ¹ú¼ÊÐÍÆóÒµÀ´Ëµ£¬¹«¹ØË®Æ½Ó¦¸Ã²»²î£¬±Ï¾¹ÔÚ´ËÖ®Ç°ÁªÏëÒ²Ôø¶à´ÎÏÝÈë¸÷ÖÖÓßÇé·ç²¨£¬½üÆÚµÄ¾ÍÓÐsuperfishÊÂ¼þ£¬¶¼µÃµ½ÁËºÜºÃ¹«¹Ø´¦Àí£¬µ«´Ë´ÎÓßÇé·ç±©²¢²»ÊÇÈÝÒ×¶Ô¸¶µÄ£¬ÓÈÆäÊÇ¹üÐ®ÁËÃñÒâµÄ·ç±©¸üÊÇ¿ÉÒÔÉ±ÈË²»Õ£ÑÛ£¬Ò»²»Ð¡ÐÄ¾Í»áÏÝÈëÈËÃñÈºÖÚµÄÍôÑó´óº£Ö®ÖÐ£¬Òò´Ë¼´±ãÊÇÓÐ¹«¹Ø¸ßÊÖÀ´´¦Àí´ËÊÂÒ²ÄÑÃâ×óÖ§ÓÒç©£¬ÄÑÒÔÍì¾È¾ÖÃæ¡£
¼´Ê¹ÓÐCCTV¡¢ÐÂ»ªÍøµÈ¹Ù·½Ã½ÌåÂ½Ðø·¢ÉùÎªÁªÏë³ÎÇåÊÂÊµ£¬ÒÀ¾ÉÃ»ÓÐÐÎ³ÉÓßÂÛÐ§Ó¦£¬ÕâÒ²ÊÇÎªºÎÐèÒªÉÌ½ç´óÀÐ³öÀ´·¢ÉùµÄÔÒò¡£
¶þ¡¢Ò»¸ö¼«¶Ë¼ÙÉè£ºÈç¹ûÊ§È¥ÁªÏë£¬ÒâÎ¶×ÅÊ²Ã´£¿
»Ø¹ýÍ·À´¿´¿´·ç±©µÄ½¹µã¡ª¡ªÁªÏë±¾Éí£¬×öÒ»¸ö¼«¶Ë¼ÙÉè£ºÈç¹ûÎÒÃÇ¾Í´ËÊ§È¥ÁªÏëÕâÑùºÅ³ÆÒÔ²úÒµ±¨¹úµÄÆóÒµ£¬ÄÇ½«ÒâÎ¶×ÅÊ²Ã´£¿
ÎÞ¿É·ñÈÏ£¬ÁªÏëÄ¿Ç°×ªÐÍÊ®·Ö¼èÄÑ¡£ÕýÈçÁªÏë¼¯ÍÅ¶ÊÂ³¤¼æCEOÑîÔªÇìËùËµ£¬ÆäËù´¦µÄÐÐÒµÒÑ¾´ÓPC»¥ÁªÍø¡¢ÒÆ¶¯»¥ÁªÍø¹ý¶Éµ½ÖÇÄÜÎïÁªÍøµÄÐÂ½×¶Î¡£¶øÁªÏëµÄÁ½´óÖ§ÖùÒµÎñ£ºPCºÍÊÖ»ú¶¼²»ÄÜÂú×ãÕâ¸ö¿ìËÙ·¢Õ¹µÄ»¥ÁªÍøÊ±´úÁË¡£Õâ´ÓÁªÏëÕâÐ©ÄêÖðÄêÏÂ»¬µÄ²Æ±¨Òµ¼¨¾ÍÄÜÌåÏÖ³öÀ´£¬2014ÄêÓªÒµÊÕÈë463ÒÚÃÀÔª£¬2015ÄêÏÂ»¬ÖÁ449ÒÚÃÀÔª£¬2016Äê¼ÌÐøÏÂ»¬ÖÁ430ÒÚÃÀÔª¡£¾»ÀûÈóÒ²ÆðÆð·ü·ü£¬2015²ÆÄêÉõÖÁ³öÏÖÁË1.3ÒÚÃÀÔªµÄ¿÷Ëð¡£¶øÔÚ2018Äê5ÔÂ4ÈÕ£¬Ïã¸ÛºãÉúÖ¸ÊýÓÐÏÞ¹«Ë¾Ðû²¼£¬´Ó6ÔÂ4ÈÕ¿ªÊ¼£¬ÁªÏë¼¯ÍÅ½«±»´Ó¡°ºãÉúÖ¸Êý50Ö»³É·Ý¹É¡±ÖÐÌÞ³ý£¬ÓÉÊ¯Ò©¼¯ÍÅÈ¡¶ø´úÖ®£¬ÕâÒÑ¾ÊÇ2003ÄêµÇÂ½¸Û¹ÉÒÔÀ´£¬µÚ¶þ´Î±»Ìß³öºãÉúÖ¸Êý50³É·Ö¹É¡£
¾¡¹ÜÈç´Ë£¬ÁªÏëÈ´ÈÔ²»¿É±»ºöÊÓ£¬À´¿´ÕâÑùÒ»×éÊý¾Ý¡£2017ÄêÈ«Çò±Ê¼Ç±¾³ö»õÁ¿´ï1.647ÒÚÌ¨£¬ÁªÏëÕ¼¾Ý20.2%µÄ·Ý¶î£¬ËäÈ»´Ó2017ÄêµÚ¶þ¼¾¶È¿ªÊ¼£¬ÁªÏëÊ§È¥ÁËÈ«Çò±Ê¼Ç±¾µçÄÔ³ö»õÁ¿µÚÒ»µÄ±¦×ù£¬µ«Æä20.2%µÄÊÐ³¡±ÈÖØÈÔÈ»ÊÇÒ»¸öÎÈ¶¨¶øÓÖ¿É¿¿µÄÆ¾ÕÌ¡£
ËäÈ»£¬µ±Ç°±Ê¼Ç±¾µçÄÔÕýÖð²½±»ÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔµÈÌæ´ú£¬Æä¹ºÂòÂÊºÍÊ¹ÓÃÂÊ½«Öð²½×ßµÍ£¬²»¿É·ñÈÏ±Ê¼Ç±¾µçÄÔËù³ÐÔØµÄÓéÀÖÐÝÏÐ¹¦ÄÜÈ·ÊµÒÑ¾±»ÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔËù·ÖÁ÷£¬µ«±Ê¼Ç±¾µÄ°ì¹«ÊôÐÔÔÚ¶ÌÆÚÄÚÈÔ½«ÎÞ·¨±»Ìæ´ú£¬ÕâÒ²ÕýÊÇÐ¡Ã×¡¢»ªÎª¿ªÊ¼Éæ×ã±Ê¼Ç±¾µçÄÔÁìÓò£¬ÒªÔÚÕâÑùÒ»¸öÔçÒÑ¹Ï·Ö´ù¾¡µÄÊÐ³¡Ç¿ÐÐ·ÖÒ»±¸þµÄÔÒò¡£
×÷ÎªÎ´À´ÖÇÄÜÎïÁªÍø¼Ü¹¹ÖÐ¼«ÎªÖØÒªµÄÒ»»·£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔÓÐ×Å¾Þ´óµÄ·¢Õ¹¿Õ¼ä¡£´«Í³µÄPC»¥ÁªÍøÊ±´ú£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔ½ö½ö×÷Îª¶ÀÁ¢µÄÓéÀÖºÍ°ì¹«¹¤¾ß£¬ÔÚÎ´À´ÁªÏëµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÖÐ£¬ËùÓÐµÄPC¶Ë¶¼½«´òÔìÎªÖÇÄÜÉè±¸¡¢ÖÇÄÜ·þÎñ¡¢ÖÇÄÜÐÐÒµ¡¢ÖÇÄÜ»¥ÁªµÄÔØÌå£¬ÊÇÕû¸öÖÇÄÜÎïÁªÍø½¨ÉèÖÐTo C¶Ë²»¿ÉÈ±Ê§µÄÒ»²¿·Ö¡£Î´À´Òª¿çÇ°Ò»²½ÊµÏÖ¹ã·ºµÄÖÇÄÜÎïÁª£¬±ØÐëµÃÒÀÍÐµ±Ç°ÁªÏë±Ê¼Ç±¾ÐÐÒµÄÚµØÎ»ºÍÎÈ¶¨µÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬Òò´ËÁªÏëËäÈ»Òµ¼¨ÏÂ»¬¡¢ÓßÂÛ·ç²¨ÉõÏù³¾ÉÏ£¬µ«Ê§È¥Ëü£¬¾ÍÒâÎ¶×ÅÖÐ¹úÖÇÄÜÎïÁªÍøµÄ½¨Éè¾ÍÊ§È¥ÁËÒ»¿éÖØÒª»ùÊ¯£¬¶ÔÕû¸öÖÐ¹ú»¥ÁªÍøµÄ·¢Õ¹Éý¼¶½«ÊÇÒ»±ÊÖØ´óËðÊ§¡£
¶øÁíÒ»·½Ãæ£¬ÁªÏë¼¯ÍÅÒ²ÓÐ×ÅËüµÄ´ú±íÐÔºÍ¶ÀÌØÐÔ¡£´Ó´ú±íÐÔÀ´¿´£¬2003ÄêÊÕ¹ºIBMµÄPCÒµÎñ£¬2013ÄêÁªÏë¼¯ÍÅ×øÉÏÈ«ÇòPCµÚÒ»°Ñ½»ÒÎ£¬2014ÄêÍê³É¶ÔÄ¦ÍÐÂÞÀµÄÊÕ¹º£¬¶Ì¶Ì30ÄêÊ±¼ä£¬Ëü´ÓÒ»¼ÒºÁ²»ÆðÑÛµÄ¼ÆËã»ú´úÀíÉÌ³É³¤ÎªÈ«ÇòPCµÚÒ»Ç¿ÆóÒµ£¬Ò²³ÉÎªÖÐ¹úÆóÒµ×ßÏò¹ú¼Ê»¯µÄÍêÃÀ°¸Àý¡£´Ó¶ÀÌØÐÔÀ´Ëµ£¬Áø´«Ö¾´´Òµ£¬ÕýÊÇÔÚÖÐ¿ÆÔº¼ÆËã»úËùÃæÁÙÀ§¾³£¬Ðè×ÔÑ°³öÂ·¡¢¿ª±Ù¾¼ÃÐ§ÒæµÄ´ó±³¾°ÏÂ£¬ÔÚµ±Äê¼ÆËã»úËùÁìµ¼µÄ¸÷ÏîÓÅ»ÝÕþ²ßÏÂÒ»²½²½×ßÏò³É¹¦µÄ£¬ÕâÆäÖÐ²»·¦Áø´«Ö¾µÈÈË´´ÒµµÄÆ´²«£¬¶øÕþ¸®²¿ÃÅºÍ¸÷ÆóÊÂÒµµ¥Î»×÷ÎªÁªÏëPC·¢Õ¹Â·ÉÏµÄÖ÷Òª²É¹ºÕßºÍÖ§³ÖÕß£¬Ò²ÌåÏÖ³ö¹ú¼Ò¶ÔÃñ×åÆóÒµµÄÖ§³Ö£¬ÕâÖÖ¹ú¼ÒÓëÆóÒµÁ¼ÐÔ»¥¶¯ÖÐÐÎ³ÉµÄÕþÉÌ¹ØÏµºÍÐÎÏó£¬²»ÈÝËæÒâÊ§È¥£¬ÕâÒ²ÊÇ¼«ÎªÖØÒªµÄÒ»¸öÆôÊ¾¡£
Èý¡¢×ÔÃ½Ìå²»ÄÜÂÙÎª¹üÐ®°®¹úÇé»³µÄ¡°Âò°ì¡±
¶ÔÓÚÁªÏë´´Ê¼ÈË¡¢½Ì¸¸µÄÁø´«Ö¾À´½²£¬Ëû¿ÉÒÔÈÌÊÜ¹«Ë¾Òµ¼¨ÔÚ×Ô¼ºÐ¶ÈÎºóÁ¬ÄêÏÂµø£¬µ«ÎÞ·¨ÈÝÈÌÓÐÈËÍù×Ô¼ºµÄÆóÒµÉíÉÏÆÃÔàË®£¬ÓÈÆäÊÇÔàË®¸ÕºÃÆÃÔÚÁËËû×î¿´ÖØµÄÁªÏë×÷ÎªÃñ×åÆóÒµµÄ¶¨Î»ÉÏ¡£ËûµÄ·¢Éù£¬Ö±½Ó´ø¶¯ÂíÔÆ¡¢ÀîÑåºê¡¢ÁõÇ¿¶«¡¢ÅËÊ¯ÒÙ¡¢ÖÜºèµt¡¢ÁõÓÀºÃ¡¢²Ü¹úÎ°¡¢³ÌÎ¬¡¢Ã«´óÇì¡¢ºúÏþÃ÷µÈÆóÒµ´óÀÐ³öÀ´¼¯ÌåÉùÔ®ÁªÏë£¬¿ÉÎ½ÊÇÕû¸öÉÌ½ç¶¼ÔÚÎªÁªÏë³ÅÑü£¬ÉÏÑÝÁËÒ»³¡¡ª¡ª¡°Áø´«Ö¾Åºð£¬È«ÉÌ½çÉùÔ®¡±µÄ¾«²Ê´óÏ·¡£
¶ø´ÓÕâ³¡´óÏ·ÀïÃæ£¬ÎÒÃÇÊ×ÏÈ¿´µ½µÄÊÇ£¬Éç½»Ã½ÌåÓÖÒ»´ÎÏÔÂ¶³öÁËÐéÍýÐÔºÍ´àÈõÐÔ¡£ÈêÖ®ÅøËª£¬±ËÖ®ÃÛÌÇ£¬ÒÔØè¹ËÊÂÊµµÄÑÔÂÛÀ´²©È¡ÑÛÇòÎüÒýÁ÷Á¿£¬¿ÉÒÔËµÊÇµ±Ç°ÖÚ¶àÍøÂçÐÂÃ½ÌåµÄÉú´æÒªÒå¡£Í¶Æ±ÊÂ¼þµÄÊÂÊµ»¹Ã»ÅªÇå³þ£¬¡°ÃÀµÛÁ¼ÐÄ¡±¡°Âô¹úÔô¡±µÄÃ±×Ó¾ÍÒÑ¾¸øÁªÏë¿ÛÉÏÁË£¬ÕâÑùµÄ²»¸ºÔðÈÎÑÔÂÛÔÚ×ÔÃ½ÌåÈ¦ÀïËÆºõÒÑ¾¡°ÎµÈ»³É·ç¡±£¬°üÀ¨Ç°Ð©Ìì¡°Âí»¯ÌÚ»Ø¸´¡±PSÊÂ¼þ£¬ÕâÐ©ÏÖÏó¶¼Ò»¶¨³Ì¶ÈµØËµÃ÷£¬×ÔÃ½ÌåÊ±´úÐèÒªÕÒ»ØÕæÏàºÍÁ¼ÐÄ¡£
Ëæ×Å¹ú¼Ò²»¶ÏÇ¿´ó£¬Ãñ×å×ÔºÀ¸Ð²»¶ÏÔöÇ¿£¬Ãñ×åÇé¸ÐÒ²²»¶ÏÀÛ»ý£¬¶ø×ÔÃ½ÌåÊ±´ú£¬ÐÂÎÅµÄ´«²¥ÄÜ¼¶²»¶ÏÔöÇ¿£¬ÐÅÏ¢Ò²¸üÒ×·ºÀÄºÍËÁÎÞ¼Éµ¬£¬Ò»µ©ÓëÃñ×åÇé¸Ð²Á³ö»ð»¨£¬¾Í»áÑ¸ËÙÁÇÔ¡£ÃñÒâ¿ÉÄÜ»á±»Ò»ÆªÎÄÕÂ¡¢Ò»ÕÅÍ¼Æ¬ÉõÖÁÊÇÒ»¾ä»°ËùÇáÒ×¹üÐ®£¬×îÐÂÏÊµÄÀý×Ó¾ÍÊÇÓëÁªÏëÍ¶Æ±ÊÂ¼þÍ¬Ê±·¢ÉúµÄÂÞÓÀºÆ¡°¾«ÈÕ¡±ÊÂ¼þ£¬Ò»Ð©ËæÒâµÄÍøÂçµ÷Ù©ºÍÓÃ´ÊÒ»µ©±»±ðÓÐÄ¿µÄµÄÈË¹ÚÉÏ¡°°®¹ú¡±¡°Ãñ×å¡±µÄ±êÇ©£¬ÄÇÔì³ÉµÄºó¹û¿ÉÄÜ¾Í²»¿°ÉèÏë¡£
ÀÕÅÓµÄ´ú±í×÷¡¶ÎÚºÏÖ®ÖÚ¡·ÖÐ¾Í½ÒÊ¾ÁËÕâÑùÒ»¸öµÀÀí£ºÒ»¸öÈËÈÚÈëµ½Ò»¸öÈºÌåºó£¬ËûµÄ¶ÀÁ¢ºÍÀíÐÔ¼«Ò×É¥Ê§£¬ÇéÐ÷»áÈÝÒ×±»¼¤»¯ÐÎ³ÉÈºÌåÐÐ¶¯¡£ÎÒÃÇËùÐèÒª¾¯ÌèµÄÊÇ£¬ÔÚÍøÂç¿Õ¼äÖÐ£¬Òª±ÜÃâÎÒÃÇµÄ°®¹úÈÈÇéÎªËûÈËËùÀûÓÃ£¬±ÜÃâÎÒÃÇµÄÀíÐÔºÍÀíÖÇ±»ÈËÊÓÎªÈíÈõ¿ÉÆÛ¡£Í¬Ê±Ò²Òª·ÀÖ¹ÒòÎªÄÚ²¿µÄÄÚºÄ£¬Ê¹Ô±¾°®¹úµÄÐÐÎª±»×ªÒÆÁËÊÓÏß£¬¸Ä±äÁË³õÖÔ¡£
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214912-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
¾ÝÖÐ¹úÕþ¸®ÍøÏûÏ¢£¬½üÈÕ£¬ÓÉ¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿½ÚÄÜÓë×ÛºÏÀûÓÃË¾Ìá³ö£¬ÖÐ¹úµç×Ó¼¼Êõ±ê×¼»¯ÑÐ¾¿ÔºÁªºÏ¸ÖÌú¡¢Ê¯»¯¡¢½¨²Ä¡¢»úÐµ¡¢Æû³µµÈÖØµãÐÐÒµÐ»á¡¢ÑÐ¾¿»ú¹¹ºÍÖØµãÆó
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£