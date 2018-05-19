无论陆奇是否离任，百度的前景与挑战都已经清晰

5月18日，百度方面正式宣布，集团总裁兼首席运营官陆奇由于个人和家庭原因将不再担任原有职务，并将续担任集团公司副董事长。 同时李彦宏也发信表示，肯定并感谢了陆奇这一年多来，为百度带来的积极变化，同时高层未来的管理汇报工作，都将重新由自己带领。

5月18日，百度方面正式宣布，集团总裁兼首席运营官陆奇由于个人和家庭原因将不再担任原有职务，并将续担任集团公司副董事长。

同时李彦宏也发信表示，肯定并感谢了陆奇这一年多来，为百度带来的积极变化，同时高层未来的管理汇报工作，都将重新由自己带领。

不可否认的是，陆奇的离去确实是百度的损失，但如果就此全面唱衰百度恐怕有失偏颇，从整体格局来看，陆奇在位期间，相关重要的战略、人事调整均已悉数搭建完毕。

而接下来一段时间，无论陆奇是否在位，百度所要做的事情，未来的前景都是一样，因此现阶段，百度最为需要面临的问题，应担故事来自于陆奇大刀阔斧改革之后的，企业文化的软着陆。

无论陆奇是否在位，百度未来的规划与前景均一致

陆奇一年半来，对于百度来说，最大的贡献首先在于眼下业务的全面复苏与增长。

首先是“搜索+信息流”的双引擎增长策略，让百度再次进入到稳定且连续增长的状态，2018年Q1百度财报显示，其营收达到了209亿人民币，净利润为67亿，同比增长达到了277%，这也说明百度已经度过安全线，并可以将精力聚焦在全新业务领域。

其次是新兴业务的全面确立，主打人工智能开放平台的DuerOS已经覆盖了手机、智能音箱、智能冰箱、智能电视等诸多设备，今年2月百度数据显示其已经覆盖了5000万设备。

主打无人驾驶Apollo计划，也已经步入正轨，今年4月正是Apollo计划一周年，2.5版本也如期发布，而目共有2000多名开发者及合作伙伴下载使用了Apollo代码，而百度的Apollo生态联盟也已经有了百位车厂合作伙伴，并且相关无人车已经在量产中。

此外，为了全面聚焦新兴业务，百度也对原有业务线进行了全面的梳理，百度影业、百度外卖售出，百度金融、百度国际独立等等，均昭示了百度全面聚焦的决心。

在陆奇离职之前，其已经为百度重新梳理了完备的变现、战略方向，以及旧有业务的剥离，而无论陆奇是否在位，百度的未来规划均已清晰，都将继续推进。

百度最艰难的转型期已过，内部管理软着陆成重点

对于当下收入复苏，新业务已经有起色的百度来说，其最艰难的转型期已经过去，而接下来，在一系列人事动荡之后，内部的稳定，组织管理的软着陆，将会是重点所在。

此前一阶段，陆奇已经对百度文化进行相当的调整，在财经《陆奇举刀,百度第三次重组内阁》一文中写到

"在内部推行“新风会”，前三次的主题分别是――战略、文化和信息流，每月召开一次，一次一小时，从不超时。在第二场会议上，陆奇提出，禁止员工对高管以“总”称呼，一律要直呼其名，从总监做起。"

而百度也非常清楚，这些远远不够，当前的百度变化过于迅速，而要想让员工适应这种环境，其也需要做出更多。

首先是曾经“百度7剑客”崔姗姗的回归，意义重大，崔姗姗作为百度早期工程师文化的关键奠基人之一，对于百度的价值观、企业文化有着相当的把握。

目前的百度处于变革时期，也极为需要一名与变革者相匹配的粘合者角色，在重要的时间节点上，对相关人员进行安抚善后，并同时为转型中的百度，提供企业文化建设的重要支撑，崔姗姗显然最有能力以及资格扮演这一重要角色。

再次，是李彦宏的重回一线，任何一家企业，其在关键时期，最重要的角色担当通常都来自于内部力量，诸如IBM的郭士纳、微软的纳德都是拯救自身企业的关键人物，并且都来自于内部。

陆奇掌舵的这一年，为百度调整到了最佳的航道，而李彦宏更为清楚百度的过去，以及组织生态，并且相比于外来的陆奇更有权威，此时再次重回一线，则更有利于组织的管理统一。

李彦宏在公开信中表示，未来主要业务部门负责人张亚勤、向海龙、王海峰、朱光等人都将直接向其汇报。

这些高管除了张亚勤是2014年入职，其他均为百度老人，同样也是百度的内部力量，可以与李彦宏更好的协调运转。

陆奇的离任同时也意味着，百度又一次全面回归到内部力量手中，李彦宏再次掌门，崔姗姗回归，以及各高管再次向李彦宏汇报，百度这艘大船正在驶入更好的航道。

最后一点是对新兴业务的全面支持，李彦宏在公开信中表示任命景鲲为SLG总经理，并在未来一段时间里直接向其汇报。

这其实也是在释放百度对于未来新兴业务持续聚焦的信号，能够直接向李彦宏汇报的业务必然是百度重中之重，而对景鲲的任命也表示李彦宏对新兴业务的全面支持，未来也将继续在该领域吸引一流人才。

百度仍需面临挑战

尽管陆奇为百度梳理并完成了战略部署，让百度重回正轨，但对于现百度来说仍然需要应对挑战。

失去陆奇之后，李彦宏必须再次充当冲锋一线角色，并担当起更大的责任，重聚人心，这对于李彦宏来说，挑战更大。其需要将陆奇所留下的管理文化风格，与百度内在的管理文化进行更好的协调统一，并对接下来的各阶段战略规划做出最佳决策。

再次，百度是否能够软着陆，也取决于管理层是否能够在现阶段从陆奇的管理领导风格中过度，与李彦宏重新形成更大的默契与配合，形成更大的凝聚力。

结语：

当前的百度从业务以及前景上来看，已经有了稳定的收入以及明确的前景，而接下来陆奇是否在位，百度未来的方向，战略等等均会如期推进，因此其只要能够继续稳步推进，其未来依然可期。

而接下来对于百度来说最为重要的是，在一系列变革动荡之后，如何软着陆，对企业组织管理进行文化上的稳固，才是关键所在。





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