人类要想生火星宝宝，需要先修改自己的DNA

科技传媒网讯 网易科技新闻5月19日消息，据国外媒体报道，人类在地球上生育孩子，是一件非常普通的事情。但如果人类在火星表面生育孩子，这样可行吗？目前，波兰信息技术和管理大学研究人员发表最新研究报告指出，这可能是完全不可能实现的，除非我们乐意重新设计自己的DNA！

我们要考虑辐射问题。由于火星大气层非常稀薄，宇宙辐射将对火星表面生活的任何人类和人类胎儿构成严重威胁。研究人员强调称，辐射问题可能导致胎儿发育畸形，在宇航员的火星旅途中，他们将遭受大量宇宙辐射的伤害，会潜在影响他们的生育能力。研究人员指出，众所周知，辐射是对成年人有害的，特别是生殖细胞和正在发育的胎儿，而且辐射已被认为是宇航员最主要的健康危害。

我们还需要考虑到微重力影响。人类暴露在微重力环境，无论是太空旅行过程中，还是登陆火星表面，都是一个令人担忧的问题。目前我们已经知道微重力会导致骨质流失，并影响宇航员眼睛和脊髓中液体含量，从而导致视力下降。

引外，我们还需要考虑与太空旅行相关的健康问题――免疫抑制、神经系统发生变化、听力下降，而且人类在火星的生育能力几乎不会达到最佳状态。

因此，两位火星人类定居者想组建一个家庭，他们应当如何做呢？他们可能需要修改自己的DNA，改变人类原有的一些特征。

在这篇最新研究报告中，研究人员强调称，使用CRISPR基因技术具有基因设计的可能性，从而克服在火星表面生育孩子的各种困难障碍。这将导致“智人物种进化(speciation of Homo Sapiens)”，从本质上讲，这是一种新类型人类，这将完全产生一系列新的伦理问题，人们必须全力以赴地处理好这些问题。

我们并不是计划明天就在火星表面进行人类生育测试，我们仍有大量时间研究分析地外星球生存环境对人类生育的潜在影响，这也是研究人员建议我们做的事情。

研究人员指出，我们有必要研究减少重力对于男性和女性生殖细胞，以及妊娠和分娩过程的影响。我们甚至曾考虑过在月球或者国际空间站尝试人类生育，而不是在火星表面。

目前，在人类完全实现火星殖民之前，太空生育仍是我们亟待解决的问题之一，虽然做好准备是一件好事，但我们首先应当考虑人类如何安全抵达火星。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214916-1.html

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