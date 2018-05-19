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专家：WiFi产生的电磁辐射对地球物种构成威胁

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-19 21:00

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专家：WiFi产生的电磁辐射对地球物种构成威胁

（一项最新研究表明，由WiFi、2G/3G/4G网络和电线构成的全球通讯系统产生的电磁辐射，无可置疑地对植物、昆虫、鸟类和其它动物构成了威胁。）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月19日消息，据英国《每日电讯》报道，我们对科技的依赖是否让野生动物面临危险?根据一项最新研究，由电线、WiFi、2G/3G/4G网络等构成的全球通讯系统产生的电磁辐射，对植物、昆虫、鸟类和其它动物构成了“确切的威胁”。

与此同时，对于缺乏这方面的研究和相关政策，专家们进行了猛烈抨击，称这是一种“眼不见心不烦的典型例子”，并警告这可能会对野生动植物物种和环境造成重大伤害。

一项新的研究通过对涉及该主题的论文进行Meta分析，评估了电磁辐射对野生动物的影响。Meta分析是指用统计学方法对收集的多项研究资料进行分析和概括，以提供量化的平均效果来回答研究的问题。

这项研究是在英国野生动物保护组织Buglife提议下进行的，研究结果显示，目前已发表的有关电磁辐射对野生动物影响的论文“少得可怜”。

在研究了97篇论文之后，研究人员确定电磁辐射的这种风险可能远远大于之前人们所认为的。

Buglife警告称，电磁辐射可能会扰乱鸟类和昆虫的方向感和运动，并影响植物的新陈代谢。

专家：WiFi产生的电磁辐射对地球物种构成威胁

（对于缺乏这方面的研究和相关政策，专家们进行了猛烈抨击，称这是一种“眼不见心不烦的典型例子”，并警告这可能会对野生动植物物种和环境造成重大伤害。）

该研究报告的作者警告称：“迫切需要加强对电磁辐射及其对野生动物潜在影响方面的科学研究，从而强化这方面的科学基础。”

这位作者写道：“特别是，需要为未来研究提供可靠的、高质量的、可复制的实验，以便可信、透明和容易获得的证据能够让社会和决策者做出决策，从而出台相关政策。”

根据这项最新研究，电线、雷达、电视/无线电广播、Wi-Fi和2G/3G/4G通信网络产生的无线电磁波信号都可能对野生动物产生负面影响。

而且，随着5G网络取得稳步进展，情况可能很快变得更糟。研究人员表示，在推进5G网络时，必须考虑电磁辐射的风险。

Buglife首席执行官马特?夏德洛(Matt Shardlow)称，为了保护环境的可居住性，我们对所有类型的污染都进行了限制，但迄今为止，即使在欧洲，有关电磁辐射的安全标准尚未确定，更不用说应用于现实中了。

夏德洛表示，这是一种典型的眼不见心不烦的例子，仅仅是因为人类无法看到电磁辐射，这并不意味着动物不能“看到”这种污染或其神经和细胞受到严重影响。

他指出：“有关方面早就应该出台这方面的研究计划和明确的政策措施。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214917-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:地球wifi动物鸟类野生动物

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