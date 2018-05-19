快手AI技术副总裁郑文：快手是一家人工智能企业

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月19日消息，在2018年中国图灵大会快手AI技术副总裁郑文表示，对于快手，人们的认知往往是短视频平台，其实快手也是一家人工智能公司，在快手，AI技术被应用于从内容创作到视频分发的每个环节。





在内容创作环节，郑文举例，快手会通过深度学习算法来检测用户拍摄的场景类别，并据此选择最适合的滤镜效果来提升视频的质量。通过人体关键点识别技术，快手能够为用户的肢体加上特效，比如让虚拟的火球跟随人手的位置进行运动，此外还有很多人脸装饰贴纸、AR模型等基于AI技术的特效，让每个用户的记录形式更加丰富多彩。

在内容分发方面，AI同样起着非常重要的作用。在快手，每天都有数千万的视频被上传，服务器需要在转瞬间处理数以万计的视频，理解其内容并通过推荐系统向用户推荐匹配度、相关性最高的视频，这需要优秀的AI算法的支撑。

同时，郑文分享了快手的推荐机制：快手的推荐给用户的内容，绝非仅仅用户最感兴趣的部分，而是会考虑到内容的多样性，在更广阔的领域发现感兴趣的内容。例如某一位用户对足球感兴趣，那么后台AI系统除了给他推送足球和其他球类甚至其他类别体育运动相关内容，还会对同样喜欢足球的群体进行分析，找到他们除了足球以外还有哪些兴趣点，从而把这些兴趣点相关内容也推送给这位用户。

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