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2018年我国多晶硅行业产量及发展趋势预测

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-20 07:13

2012年前由技术进步推动价格下降，相较于2011年硅料价格下降40％，现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加，2017年全球产量为2007年产量的

2012年前由技术进步推动价格下降，相较于2011年硅料价格下降40％，现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加，2017年全球产量为2007年产量的10倍，2017年产量同比增长12％。

多晶硅料全球产量持续增加

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多晶硅价格大幅下降，2017年价格相比11年降低60％以上

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2017年全球多晶硅产量约为43．2万吨，同比增长13．7％；其中，中国占比56％，连续第2年占比过半，排名世界第一；韩国产量为7．7万吨，同比增加4．1％，排名第二；德国产量5．8万吨，同比减少7．9％，排名第三。

2017中国多晶硅料产量全球占比第一

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中国多晶硅料产量全球份额稳步提升

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2017年全球多晶硅料有效产能50万吨，同比增长9．4％，新增产能6．6万吨全部来自中国。

2017年我国多晶硅料有效产能约为27．6万吨，同比增长31．4％，万吨级以上企业有十家。

2017年底多晶硅料中、德、韩企业产能领先

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我国多晶硅产能分布及市场份额

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2017年我国多晶净进口量约15．2万吨，总供应量达39．2万吨，自给率61．42％相比于我国“硅片－电池－组件”70％的全球占比，多晶硅料环节仍存在提升空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214920-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:发展我国行业多晶硅趋势

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