2018年我国多晶硅行业产量及发展趋势预测

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-20 07:13

2012年前由技术进步推动价格下降，相较于2011年硅料价格下降40％，现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加，2017年全球产量为2007年产量的