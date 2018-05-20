2018年我国多晶硅行业产量及发展趋势预测

2012年前由技术进步推动价格下降，相较于2011年硅料价格下降40％，现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加，2017年全球产量为2007年产量的
2012年前由技术进步推动价格下降，相较于2011年硅料价格下降40％，现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加，2017年全球产量为2007年产量的10倍，2017年产量同比增长12％。
多晶硅料全球产量持续增加
多晶硅价格大幅下降，2017年价格相比11年降低60％以上
2017年全球多晶硅产量约为43．2万吨，同比增长13．7％；其中，中国占比56％，连续第2年占比过半，排名世界第一；韩国产量为7．7万吨，同比增加4．1％，排名第二；德国产量5．8万吨，同比减少7．9％，排名第三。
2017中国多晶硅料产量全球占比第一
中国多晶硅料产量全球份额稳步提升
2017年全球多晶硅料有效产能50万吨，同比增长9．4％，新增产能6．6万吨全部来自中国。
2017年我国多晶硅料有效产能约为27．6万吨，同比增长31．4％，万吨级以上企业有十家。
2017年底多晶硅料中、德、韩企业产能领先
我国多晶硅产能分布及市场份额
2017年我国多晶净进口量约15．2万吨，总供应量达39．2万吨，自给率61．42％相比于我国“硅片－电池－组件”70％的全球占比，多晶硅料环节仍存在提升空间。
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