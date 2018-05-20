美媒：中国创业文化兴起，有望成下一个创新中心

（原标题：How China's Tech Revolution Threatens Silicon Valley）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日消息，《大西洋月刊》发布文章称，中国的科技革命对硅谷构成威胁。文章讲述了北京蓬勃发展的创业圈，揭示该国无处不在的科技文化。

以下是文章主要内容：

“投资的春天来了。”一条悬挂在中关村创新路的横幅上说。附近聚集着不少20多岁的年轻人，他们握着咖啡和肯德基外卖，埋头看着他们的智能手机。如今，被称作“创业大街”的小巷布满了各种共同办公空间、咖啡馆和创业加速器。

在车库咖啡里，我遇见了27岁的田洋(音译)。车库咖啡隐藏于中关村创业大街尽头，汇集了大量抱着笔记本电脑的创业者。田洋曾就读于悉尼大学，之后在联想公司工作了两年。但他觉得该工作“枯燥乏味，千篇一律，每个人都在同一个轨道上，非常无聊。”现在，他正在打造一款社交应用程序，使用面部识别技术来连接长相相似的人。（我问他人们连接上以后要说些什么时，不过他还没有琢磨好这一部分。）他说，“我还没有结婚，还没有那么大的压力，所以这一年我可以试一试做这个。”在车库咖啡里，其它正在孵化的初创企业包括一家在线视频教育（一个正不断壮大的领域）网站，以及一项面向寻求海外定居的中国人的咨询服务。在午餐时间，有一个为新来的人举办的展示讲习会，咖啡馆组织创业者与投资者之间的会面。落地式的公告板上写满了程序员招聘公告。

中国蓬勃发展的创业环境已成为中国一线城市的一大特色。过去，大学毕业生都想到银行或国有企业工作，获得“铁饭碗”。但那些工作很多都并不令人满意：在2012年的盖洛普(Gallup)调查中，94%的中国受访者表示他们对其工作并不投入。如今，随着公共资金和私人资金涌入中国初创企业，创业对于年轻一代来说已经是一种很有吸引力的职业选择。

中国本土有很多成功的故事激励着他们。中国的年轻人曾经非常崇拜乔布斯，而现在他们想要效仿阿里巴巴集团创始人马云、百度创始人李彦宏和小米创始人雷军。阿里巴巴2014年在美国的IPO是历史上规模最大的IPO，筹资规模达到250亿美元。小米刚刚在香港提交上市申请，预计将筹资100亿美元。

中国的科技革命在城市生活中可谓无处不在。我使用微信来跟同事联系和预订度假屋。我用手机扫描二维码来支付购买咖啡或者乘车。我在一个叫5Lmeet的“实验生活空间”的一张租来的桌子上工作，该空间建在一个酱油厂旧址，提供无现金和无工作人员的便利商店，以及办公空间，在入口处使用面部识别软件即可进入。每次我从北京的地铁站出来，我都会使用各式廉价的共享单车，这些单车已经改变了北京的交通。中国领先的共享单车公司ofo的首席执行官戴伟今年27岁，他的公司据称估值达到20亿美元。

过往，中国公司通常都会被诟病，它们只是抄袭源自美国的技术来提供给中国的消费者，而不是自己创造出新的发明――这一点最新一季的《硅谷》（Silicon Valley）也有吐槽。作为“四大发明”(指南针、火药、造纸术和印刷术)的起源地，中国现在也拥有“四大新发明”――共享单车、电子商务、移动支付和高铁。简单核实一下就能知道这些发明都不是起源于中国，不过它们确实是在中国得到了普及。

但中国已经开始培养更具创造性的创业文化。2015年，中国公布了一项名为“中国制造2025”的计划，通过向中国企业提供补贴、低息贷款和其他援助，通过投资先进产业来实现中国经济的升级。在接下来的十年里，中国希望成为机器人、人工智能和清洁能源汽车等领域的世界领先者。

中国领导人正寄望于年轻的创业者来引领变革。全球有很多的硬件产品已经在该国生产，比如智能手机、电脑，很多重要的零部件也在深圳的工厂生产。另一个有利因素是，国内外有大量的风险资本以及私有投资涌入中国的初创企业。由于中国股市波动性大，房地产投资受限，中国的富人缺乏相对安全的投资选择，因此他们将大量的资本投向创业公司。据《华尔街日报》最近的一份分析报告显示，去年，中国主导的融资占全球风险投资的近四分之一，比2013年增长了15倍，其中大部分投资流向了中国企业。在此期间，美国主导的资金翻了一倍。

如今，日益明显的是，在很多方面，中国相比硅谷有着明显的优势。它也希望成为下一个创新中心。阿里巴巴的马云对中国政府对创新产业的长期支持表示赞赏。Facebook首席执行官马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)上个月在国会作证时，美联社拍到的他的笔记显示，他认为中国科技企业对美国竞争力构成了威胁：“拆分Facebook？美国科技公司是美国的重要资产；拆分会强化中国的企业。”。

车库咖啡的孩子们即将超越在旧金山和西雅图的WeWorks的同龄人，并非不可避免。官僚主义的繁文缛节和糟糕的知识产权法，仍然让中国企业难以起步，也难以保护自己的产品免受抄袭。尽管政府有针对特定行业培育一些科技公司(如自动驾驶汽车领域的百度，高科技城市基础设施领域的阿里巴巴，以及无桩式共享单车的ofo)，但这种精细控制可能会妨碍更多自然的创业点子在竞争激烈的市场中取得成果。

这些因素似乎都没有打击到车库咖啡里的创业者的乐观情绪。Sinica播客主持人、百度前国际媒体公关总监郭怡广表示，在创新、硬件和资本流动方面，“毫无疑问中国现在已经基本能够与美国相提并论。”面部识别技术神童田洋更直言不讳地描述了当前的资本洪流：“你只需要有一个点子，他们就会给你投钱。”（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214921-1.html

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