　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

飞行器将会"漫天飞舞"，无人机交管系统也来了

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-20 12:00

飞行器将会“漫天飞舞“，无人机交管系统也来了,无人机 飞行器 nasa 飞机 飞行

（原标题：Here's What's Needed for Self-Flying Taxis and Delivery Drones to Really Take Off）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日消息，据科学美国人杂志报道，亚马逊(Amazon)、Uber以及其他科技巨头都希望用小型无人机“占领”空中，将乘客和包裹更快地送到目的地。为了实现这个目标，这些无人机需要专门的空中交通控制系统，以防止它们撞上建筑物、人类驾驶的飞机或互相碰撞。

飞行器将会漫天飞舞，无人机交管系统也来了

图：在不久前举行的Elevate峰会上，网约车巨头Uber公布了其电动飞机的设计规范，它将成为该公司城市航空乘车网络UberAIR服务的“空中出租车”

美国宇航局（NASA）正和其他几个机构开发UAS交通管理(UTM)网络，他们计划明年完成测试。尤其是Uber，UTM的成功将为其带来巨大优势。上周，这家网约车巨头宣布了几项计划，以推广其UberAIR空中出租车服务。然而，对于监控和管理系统能否以及何时能够处理预期的大量无人机，依然有很多大问题存在。这些飞行器将会飞行很远的距离，以运送从披萨到乘客的所有东西。

至少，Uber正与NASA展开合作。该公司于5月8日和9日在洛杉矶举行的Elevate峰会上宣布，它已经与NASA签署了一份协议，向后者提供其在达拉斯-沃斯堡首先推出的UberAIR服务细节和数据。作为回报，NASA将利用Uber的数据，在空中交通高峰时段，对在德克萨斯州大都市上空飞行的小型客货飞机进行计算机模拟。

Uber将分析这些模拟，以帮助其在已经十分拥挤的达拉斯、洛杉矶和迪拜空域管理空中出租车。在2020年，很多城市有望开始使用UberAIR服务。Uber网站上的文件显示，其UberAIR服务目标是在拥有超过200万人口的城市地区，以及人口密度超过“每平方英里2000人”的地区推出。

此外，这些城市还必须有庞大而分散的布局，允许空中出租车“以每小时240至320公里的速度提供能显著节省时间的服务”。该公司还指出，其无人机将以“节点到节点”的方式运行，而不是“点到点”模式，这意味着它们将会有具体的取货和投递点，而不是随机起降。

在不久前举行的Elevate峰会上，网约车巨头Uber公布了其电动飞机的设计规范，它将成为该公司城市航空乘车网络UberAIR服务的“空中出租车”。Uber希望uberAIR服务能在2023年全面启动。Uber预计其空中出租车可垂直起降，能在300米左右的巡航高度以320公里的速度飞行。Uber计划建设大量“空中港口”(skyports)平台，飞行出租车可以在上面起飞或降落，尽可能接近客户的最终目的地。

这些无人机每次充满电后需要能够飞行100公里，并配备了四组专门用于起飞和降落的电动螺旋桨。当飞行器在空中飞行时，尾部的第五个推进器将为向前运动提供推力。该公司计划在将来某个时刻推出自动驾驶出租车，但这项服务最初将由人类飞行员操控。

NASA在2015年开始研究UTM，以识别技术和程序，帮助无人机在最高120米的空中高度安全飞行，这是美国联邦航空管理局(FAA)通常不会监控的高度。

飞行器将会漫天飞舞，无人机交管系统也来了

NASA正在研究空域设计(如创建线路或航线)以及地理围栏软件，该软件使用GPS或无线电信号来防止无人机飞越某些区域。今年，NASA正在测试一项技术，该技术能保证这些飞机在人口密集区飞行时互相之间保持安全间距。明年的最后阶段测试将集中于在高人口密度城市地区的运行，执行类似新闻采集和包裹递送等任务。FAA目前不允许无人机在人群上空飞行。一旦测试完成，NASA将把UTM交给FAA，与现有的载人飞行器接受同样的空中交通管制。

Embry-Riddle航空大学全球航空学院副教授戴维・伊森（David Ison）说：“自动化的UAS空中交通管制在准备投入日常使用前，还有很长的路要走。”有些传感和通信技术将部署在地面上，而其他设备将安装在飞机上，用于广播坐标、图像、海拔高度以及其他数据，帮助无人机与周围环境保持安全距离。伊森表示：“问题在于，如果我们同时有大量无人机在空中飞行，我们如何让这些系统不被压垮？”

NASA空中运输系统高级技术专家、UTM项目首席调查员帕里马尔・科帕德卡尔（Parimal Kopardekar）说，即使在UTM全面测试之后，FAA也可能需要数年时间才能部署足够强大的系统，以适应美国商用无人机递送服务的预期需求。他还说，目前的每时每刻，都有多达6000架无人机飞越美国领空。而当FAA向无人机商业开放空域后，这一数字可能会增加100倍。

这种情况已经初现端倪，美国运输部上周宣布阿拉斯加州、北卡罗来纳州和俄克拉荷马州的10个地方作为试点，允许在这些地方进行更大范围的无人机测试。这是无人机集成项目的一部分，它的测试比FAA通常允许的更广泛，包括夜间飞行无人机、在人群上空飞行以及在操作员视线之外飞行等。

科帕德卡尔说，在空中几十米的高度容纳大量无人机飞行是很困难的，但是空中自动驾驶出租车会带来几个“有趣的挑战”。其中包括对空中出租车的安全认证，确保这些无人机发出的噪音不会影响到他们所服务的社区；安装网络安全措施以防范黑客袭击，并将通勤交通与现有飞机和直升机业务整合起来。在美国领空登记飞行的无人机数量已经是载人飞机的10倍，而在城市地区，物流变得更加复杂。

科帕德卡尔指出：“我们通过飞行测试来学习，如果测试的地方风或上升气流影响很大，你的飞行器可以上下调整飞行高度，最多可调整30米。我们还了解了高空对无人机性能的影响，因为高空中空气稀薄而寒冷，这意味着电池续航时间将会缩短。”他补充说，除了这些考虑因素外，运营商还必须制定一个计划，以防在发生故障或紧急情况下安全着陆。

FAA将分阶段推出UTM，首先是低海拔授权和通知能力(LAANC)系统，该系统将在全国范围内提供无人机空域授权请求的实时处理。航空系统制造商Thales Air Traffic Management U.S公司战略和业务发展总监弗兰克・马图斯（Frank Matus）表示：“有了LAANC，审批流程所需时间将从90天降至90秒。”这家公司正与NASA、锡拉丘兹大学以及其他机构在FAA下属纽约州Griffiss国际机场的测试站帮助开发UTM，包括LAANC。

飞行器将会漫天飞舞，无人机交管系统也来了


FAA去年11月开始测试LAANC原型系统，并计划在今年将其推广到近300个空中交通设施，覆盖大约500个机场。对于亚马逊首席执行官杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）来说，NASA的UTM是个值得欢迎的项目。贝索斯2013年12月份首次提及亚马逊的无人机送货服务，并在随后接受采访中给出更多细节。由于不愿等待美国监管机构赶上该公司的计划，亚马逊于2016年12月首次成功推出了8旋翼小型无人机，用于向英国剑桥郡用户递送亚马逊Fire TV流媒体播放器(重约280克)和一袋爆米花。航运公司UPS和DHL也在测试类似的服务。

其他公司也与Uber在空中出租车领域展开激烈竞争。今年3月份，由谷歌联合创始人、Alphabet首席执行官拉里・佩奇(Larry page)创办的Kitty hawk公司推出了Cora空中出租车，该公司计划在新西兰率先推出这款出租车，不过目前还没有发布的正式时间表。

1月31日，空中客车公司的单人电动垂直起降飞机Vahana在俄勒冈州比德尔顿(Pendleton)的测试地点上空飞行了大约5米。这架5.8米长、726公斤重的Vahana首航只持续了不到一分钟。

大约一周后，中国无人机制造商Ehang发布了其Ehang 184的飞行测试视频。该公司声称已经进行了超过1000次的飞行测试，飞行高度达300米，最远可达15公里，时速可达130公里，有时载重量超过230公斤。

去年9月份，迪拜的道路与交通管理局利用德国无人机制造商Volocopter的一款18旋翼电动原型机，完成了该国首架公共空中出租车的飞行。

尽管取得了这些成功，但Embry-Riddle航空大学全球航空学院副教授伊森还是对空中出租车持怀疑态度。他说：“人们拥有或乘坐无人机的想法就像每个人都能拥有飞行汽车的梦想。尽管线已经有了很多无人机原型，但从实际的角度出发，仍有很多问题需要解决。即使是递送无人机，也要等到足够的安全措施到位后才能大规模投入使用。我仍然认为，如果亚马逊够幸运的话，希望10年之后其递送无人机依然不会撞到飞机，也不会杀人。”

就连NASA空中运输系统高级技术专家、UTM项目首席调查员科帕德卡尔也承认，未来几年实现无人机交付的前景仍悬而未决。他说：“投机不是一项很好的运动。有些人认为，在某些地方有可能实现‘点对点’的空中出租车，尽管不是所有地方都有。但这符合经济学规律吗？这是无人机公司必须解决的问题。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214924-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:飞机NASA无人机飞行飞行器

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

欧洲空间局测试在微重力环境下工作的原型3D打印机

近日，欧洲空间局（ESA）正在测试一台3D打印机，该打印机旨在在微重力条件下工作，并使用具有高端机械和热性能的工程聚合物进行制造。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS