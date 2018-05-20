工信部童晓民：区块链正引领新一轮技术和产业变革

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。国家工信部信息中心总工程师童晓民在致辞中表示，区块链作为信息互联网时代迈向价值互联网时代的一项颠覆性技术，正在引领全球新一轮技术变革和产业变革，有望成为全球技术创新和模式创新的策源地。

他表示，目前，很多国家都积极拥抱区块链技术，以开辟国际产业竞争新赛道，抢占新一轮技术创新的制高点。根据IBM区块链发展报告数据显示，全球九成的政府正在规划区块链的投资。目前，我国已经具备较好的区块链产业发展基础。

他同时表示，信息中心作为工信部行业管理的重要研究单位，将主要从以下三个方面持续开展相关工作：

第一，开展区块链创新创业，借助信息中心创建的创客中国国家创新创业公共服务平台，采用众创、众包、众服、众筹这“四众”模式，积极推进区块链创新创业。

第二，推进区块链产业集聚发展，要充分发挥产业集聚协同创新作用，加快推动区块链、人工智能、云计算、大数据等数据技术与实体经济的深度融合，打造区块链产业集聚新高地。

第三，加强区块链安全问题研究。今年，信息中心已经正式更名为工业和信息化部网络安全产业发展中心（信息中心），这个牌子已经正式授予，已经批准。下一步，信息中心将聚焦网络安全产业，加强对云计算、大数据、物联网、人工智能和区块链等新技术安全问题的研究。（温泉）

以下为演讲全文：

主持人：尊敬的各位领导，各位来宾，女士们，先生们，大家上午好！

非常欢迎大家来参加“链上无限”2018年中国区块链产业高峰论坛，在这里首先请允许我代表指导单位、主办方、联合主办方各相关单位、个人组织对本次论坛的支持、关注以及厚爱表示衷心的感谢，也对今天到场的每位朋友和直播前的朋友，对本次论坛的关注表示热烈的感谢和欢迎！谢谢各位！

本次高峰论坛由国家工信部信息中心作为指导单位，起风财经、网易科技作为主办方，中国云体系产业创新战略联盟、清华产业星聚计划、盗火者区块链应用联盟、中国知识产权联盟区块链专委会联合主办，下面请允许我介绍一下到场的嘉宾。

（介绍嘉宾）

接下来热烈掌声有请教授级高级工程师、国务院政府津贴获得者、信息与通讯网络安全等领域专家、国家工信部信息中心总工程师童晓民致辞，掌声欢迎！

童晓民：尊敬的谢教授，各位来宾，女士们，先生们，媒体界的朋友们，大家上午好！首先，我谨代表本次会议指导单位国家工信部信息中心向参加此次峰会的各位领导、各位来宾致以诚挚的谢意和热烈的欢迎！

当前，新一轮科技革命和产业变革席卷全球，大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术不断涌现，数字经济正深刻地着改变人类的生产和生活方式，成为了经济增长的新动能。区块链作为信息互联网时代迈向价值互联网时代的一项颠覆性技术，正在引领全球新一轮技术变革和产业变革，有望成为全球技术创新和模式创新的策源地。

目前，很多国家都积极拥抱区块链技术，以开辟国际产业竞争新赛道，抢占新一轮技术创新的制高点。

根据IBM区块链发展报告数据显示，全球9成的政府正在规划区块链的投资。在我国“十三五”国家信息化规划中，把区块链也作为一项重点前沿技术，明确提出，要加强区块链跟新技术的创新试验和应用，以抢占新一代信息技术主导权。同时，区块链的行业标准、国家标准和国际标准也在加快制定，以推动区块链产业生态化发展。

目前，我国已经具备较好的区块链产业发展基础，区块链技术已在供应链金融、征信、产品溯源、版权交易、数字身份、电子证据等领域有广泛的落地应用场景。

根据世界经济论坛调查报告预测，到2025年全球GDP中会有10%的相关信息将用区块链技术保存。因此，可以进一步预测未来区块链将会在更大范围、更多领域得到应用。

今天，我们在这里举办“链上无限”2018年中国区块链产业高峰论坛，共同来探讨区块链技术发展的方向和产业落地情况，这对于推动区块链从概念到技术应用落地是非常有意义的一个活动。

在今天上午的环节中，我们还将发布《2018年中国区块链产业白皮书》。今年以来，信息中心联合区块链研究机构、行业组织和应用单位，多方力量共同跟踪研究区块链产业发展，在北京、深圳、杭州、贵阳等地开展了大量的调研，掌握了我国区块链产业创新和应用落地发展现状和诸多鲜活的案例。白皮书总结了我国区块链产业的发展特点，深入分析了区块链在我国金融和实体经济领域的应用发展情况，展望了我国区块链产业的发展趋势，希望为研究和推动我国区块链产业发展提供一定的借鉴。

信息中心作为工信部行业管理的重要研究单位，紧紧围绕“网络强国”和“制造强国”两大战略将主要从以下三个方面持续开展相关工作：

第一，开展区块链创新创业，借助我中心创建的创客中国国家创新创业公共服务平台，采用众创、众包、众服、众筹这“四众”模式，积极推进区块链创新创业。

第二，推进区块链产业集聚发展，要充分发挥产业集聚协同创新作用，加快推动区块链、人工智能、云计算、大数据等数据技术与实体经济的深度融合，打造区块链产业集聚新高地。

第三，加强区块链安全问题研究。今年，我中心已经正式更名为工业和信息化部网络安全产业发展中心（信息中心），这个牌子已经正式授予，已经批准。

下一步我中心将聚焦网络安全产业，加强对云计算、大数据、物联网、人工智能和区块链等新技术安全问题的研究，助劳我国网络安全的防线。我们希望通过以本次论坛为契机，凝聚各方力量，汇聚优势资源，加快区块链技术在实体经济领域的应用落地，推动区块链产业创新发展，更好地发挥区块链价值互联网的作用，支撑我国经济转型升级和高质量的发展。

最后，我代表工业和信息化部信息中心感谢大家的关注和支持。预祝本次高峰论坛取得圆满成功。谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214926-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm