谢平：ICO在华成了打着区块链招牌的非法集资游戏

科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。原中国投资有限公司副总经理、原央行金融稳定局局长谢平在演讲中表示，尽管区块链技术在很多领域有广泛的想象空间，但现在针对区块链技术的监管还是非常谨慎的，一方面只有在区块链行业标准明确之后才能有合适的监管，另一方面ICO在我国变成了打着区块链招牌进行非法集资的游戏。当前英国和新加坡在试验的“沙盒”监管机制是既能鼓励创新又能控制风险的政策机制。

他表示，从国际上对区块链技术的态度来看，目前已有15个联合国所属组织开展了基于区块链的尝试性项目，同时英国、澳大利亚、迪拜、俄罗斯、韩国、新加坡等国政府都出台了对区块链的创新支持政策。我国各地政府也有争相在本地区搞区块链中心的趋势。

谈到目前区块链技术的落地应用，谢平表示，区块链目前落地的三大应用领域是政务、金融、医疗和食品。其中政务应用主要是政府工作数字化、土地登记确权和网络安全等领域；金融领域的应用主要是支付结算、贸易金融和交易后流程；食品和医疗领域的应用主要是食品安全溯源、全球医疗信息共享和药品临床测试管理领域。（王华春）

以下为谢平演讲全文：

根据会议安排，我讲一下目前政策应用和融资方面的情况。我主要讲一下目前政策、融资和应用，现在大家可以看国际组织对区块链鼓励的政策，首先看一下国际组织，联合国信息与通信部门，现在从国际组织来看，最权威的就是联合国的组织，还有很多组织，现在已经有15个联合国所属的组织，开展了基于区块链的尝试性的项目，特别是儿童基金会和世界粮食计划署。

各国政府对于区块链的创新支持政策，英国的上议院对海关移民、国家安全这些应用领域，现在要求尽快制定区块链的指导有关的实践，应用的技术开发部门现在投资了1900万英镑，为机构提供一些区块链的研究，还有招生项目的开发。

澳大利亚现在也是鼓励区块链技术用于具有颠覆变革的金融交易，澳大利亚的最早在全世界澳大利亚的证券交易所用区块链进行交易的，大概两年前澳大利亚证券交易所就应用区块链了，当时我们还专门研究了这个情况。

迪拜，不说了，小地方，还是希望能够在全世界变成一个区块链中心。

俄罗斯目前对区块链特别鼓励的一个国家。

韩国现在有一个事情也比较有意思，咱们国家很多炒币的人都跑到韩国去了，韩国目前对ICO，对这些数字货币还是比较支持的，而且韩国人对区块链的热情跟中国人差不多，全世界这两个国家的人特别喜欢ICO。

上次美国人跟我讨论也说，韩国人和中国人对区块链的技术、对ICO特别有热情。

新加坡比较冷静，关于区块链的金融创新方面的应用，他们国家在推出了“沙盒”制度，鼓励区块链创新，监管方面比较放松。中国区块链公司或者跟数字货币有关的关系，都想到新加坡注册，因为他们的监管政策比较适合。

看一下中国，《国务院“十三五”国家信息化规划》提到了区块链，另外《内需指导意见》也提到了区块链。去年10月13日，国务院办公厅发布的文件提到了利用区块链、人工智能新技术，工业信息部应该比我清楚，估计这些国务院文件当中提到区块链跟人工智能并列，主要是国家工信部信息中心给领导提供的意见。

各地政府现在有一个趋势，都想争在本地区搞区块链中心，北京希望发展区块链，但是北京金融工作局局长也说了，北京市要搞区块链，但是北京不欢迎区块链的ICO发币。

贵州很神奇，现在大数据、区块链各个公司在贵州，因为贵州有一个专门政策，支持区块链发展和应用的若干政策措施，在中国各省2017年6月7日贵州的文件是最早的。

福建提了一下。

浙江2016年文件只是提了一下，浙江最近最大的做法是，浙江杭州成立了一百亿的区块链基金。

江苏、南京，智慧南京发展规划的通知里面提到了，各省都在积极地推区块链。

香港金管局和新加坡金管局合作，签署了一个合作协议，因为这两个地方特别关注的就是区块链在金融的应用，这两个地方还有一个关键点就是交易所。港交所和新加坡的金融交易所现在都在积极地探索区块链在金融产品交易方面的一些应用，而且新加坡目前还是允许数字货币交易在新加坡落地。

融资，现在总体来看，全世界对区块链的融资势头还是非常大的，但是目前来讲还是危机状况，而且融资相当一部分在发币问题上，国内不发币的区块链公司融资也很大。

国际融资情况，2016年以VC为主，2017年下半年开始，因为ICO的爆发，所以现在2017年我们的统计VC融资19亿美元，但是ICO的融资41.8亿美元，在区块链的融资方面，ICO融资目前占主流。

国内融资方面VC占主流，而且2017年下半年开始ICO发币，去年9月10日以后，ICO被禁止以后，今年开始区块链融资比较多，而且最近很多区块链基金也成立了，而且很多区块链公司估值也上去了。现在有很多A股公司以区块链名义开始融资，而且转向做区块链，所以A股市场现在慢慢地也开始接受区块链的概念。

应用，这是今天讲的主要方面。区块链的三大领域应用：政务、金融、医疗和食品。

在美国国会上，亚马逊专门论证区块链应用于食品来源，在美国影响非常大。

政务应用最多的是土地交易，土地交易和房地产交易监管比较适合区块链，大家对真实性和不可追溯性要求比较高，而且土地交易的合同不完全性特点特别明确，每一个房子的合同实际上都不标准，根据合同不完全理论，越是不完全的合同，越是变量多的合同对区块链的需求越大，算量要求也很大，现在不一定能满足。但是很多国家，特别是像迪拜，以及欧洲一些小国家，已经开始区块链用于土地、房产，大的国家目前更难应用，小国家现在开始好应用了。

除此之外，水电部分、电信系统等房产相关领域的交易都在区块链上，从而增加了房地产行业数据的准确性、交易的可信性和市场透明度，因为房地产土地市场是非常不透明的，每一综交易的变量太多，没有标准化，所以现在好多国家在这个方面应用，如果区块链在房地产应用成功的话，下一步关键的目的是什么，大幅度减少交易成本，交易可信度会增加，这样对于整个经济好处体现出来了。

现在的技术是司法工作流程优化，我看一些资料，司法流程优化尤其法律方面应用，区块链从我们推理上来讲应该比较好应用，法律有点像土地交易一样，也是变量，大量手工处理比较繁杂。英国对区块链在司法方面的工作流程优化做了一些应用的尝试。

政务管理还有一个是迪拜，因为地方比较小，所以它有一个想法，2020年之前，把所有政府文件安全地储存在区块链上，用户只需要登录一次他们的个人数据或者企业的资格证书，这些信息通过区块链网络可以在所有的政府和私营包括银行、保险公司进行实时验证和更新。可以推广到房地产、银行业、医疗、交通、等等，整个国家的信息安全可以提高。

美国的西弗吉尼亚州也是在投票系统，最近有一个非洲国家也是在投票系统里，那些国家对投票的真实性和可追溯性要求比较高，现在区块链技术在投票当中应用，有些国家非常成功。

大家从逻辑当中可以推导出来区块链应用广泛性，政府管理市场将来应用很大，中国很多地方政府看到这个前景。

支付结算在金融领域应用，区块链最早在金融领域里用是贸易结算信用证，最早是英国一家商业银行，用区块链进行贸易结算信用证效率大幅度提高，一般需要几天时间，它只用了几个小时。

区块链主要应用于支付结算、贸易金融、交易后清算、客户了解业务流程，支付结算方面，沙特阿拉伯货币管理局跟区块链公司签署了正式合作协议，建立跨境支付项目。很多人想跨境支付上用区块链技术，为什么？因为跨境支付片子比较多，大家不放心，跨境支付方面始终是一个各国的一个纠结地方，现在全世界有一个美元为中心的结算中心，大家都是依靠这个。但是很多国家不希望参加，因为那里面的交易，美联储全部能够看得见，很多中东国家希望能够在美元的支付体系之外，在全球有一个跨境支付的另外一个以区块链技术为基础的点对点的，又能保证真实性、保证安全的这么一个系统，这是一个想法，始终在探索。原来想了半天没有想出来，现在有的区块链技术以后，他们觉得好像有一点希望。所以这方面的投入的研究和投入的应用、投入的资源也特别多，就是跨境支付，因为跨境支付在每个国家都是管制非常严格的。

贸易融资，就是信用证，这方面应用基本上比较成功。

交易所结算，现在因为交易所交易完了之后，各种衍生产品的结算，各种证券类产品的结算非常费时间，要求效率特别高，要求安全性特别高，百分之百，所以这个方面大家也在探索用区块链技术来改善目前交易后的流程。因为券和钱对交要安全、效率高、可靠。

验证领域在区块链应用方面，借贷、支付、金融市场、银行金库、合规性与身份、贸易、融资，对区块链应用要求比较高，而且根据现在的进展比较容易，尤其是一些在智能合约的验证方面，现在在金融领域在客户验证方面已经开始应用了。

内部资金运行，这个在国内用的比较多，国内几家银行现在已经开始在内部资金运营方面用区块链技术。据我所知有好几家已经开始做了，因为中国的银行业在区块链技术应用方面首先应用，咱们国家目前政策不允许区块链技术在客户方面应用，但是银行内部应用可以。

食品应用和医疗应用，为什么这个领域区块链应用比较好，因为医疗领域有一个个人信息，个人医疗信息非常应该尊重个人隐私，而且要求特别高，但是这个区块链正好在医疗。南方几个省现在都想把区块链技术首先用于医疗健康方面，主要就是病历管理、档案，既要做到大家共享，又要做到安全可靠。病人要知道，医生要知道，医药公司要知道，加上人工智能用的特别多，现在好几个人工智能医疗公司在香港要上市了，人工智能拥堵病人的案例的时候，因为也数字化了，用区块链技术保密，让人工智能阅读，给出一个很好的医疗方案，这个流程现在研究怎么应用区块链。

食品方面主要是安全，食品生产到每个环节跟踪，亚马逊现在做得比较好。药品生产、跟踪、销售到病人吃进去，药品安全也有区块链技术应用。医疗和食品方面主要是从安全、原产地可追溯方面符合区块链的原理。

这个应用原理，现在有一个区块链公司，在医疗、食品方面已经做出了某一些探索，估值就值钱了。最近网上有一个消息，就是茅台酒区块链应用，据说某些公司已经给茅台酒厂研究出来了，每一瓶茅台酒上面有区块链可追溯性，手机一扫可以知道茅台酒是真的还是假的。因为现在市场上假的茅台酒比较多，每个喝茅台酒的人愿意多付50喝到真的茅台酒。商业运营很完美，商业流程特别好，而且茅台酒产量这么多，这个说明区块链技术在食品真实性方面、可追溯性方面，据说中国区块链公司在茅台酒应用已经成功了。

医疗信息共享，这是区块链应用有可能发展的一个前景。

药品临床测试管理，这是制药公司，好几个大的制药公司都在探索，解决医药行业面临数据碎片化、数据操作性等问题，提高临床测试长周期中制药公司与病人沟通，保证测试时间更有效率。

最后讲一下监管，咱们国家行业标准、国家标准、政府标准正在探索，现在为什么区块链技术有些应用具体的大家有点担心，尤其在金融方面，就是因为没有标准，有了标准才有监管，现在监管是非常谨慎的。所以作为一个新兴技术，区块链在很多领域有广泛的想象空间，越来越多的国家不同程度上肯定了区块链的价值，但是都还在探索。

我们国家有吸取了很多教训，尤其是ICO的问题上，大家都打区块链的招牌，但是实际上在中国演变成了一个非法集资的游戏，所以监管是非常谨慎的。目前，英国是比较积极的，美国是比较谨慎的，美国现在对数字货币也是比较谨慎的。美国的SEC证监会讨论了很多次，国会已经论证了三次关于区块链技术，现在没有结果。

德国、法国、加拿大都在寻求合适的监管机制，大家都在研究，没有拿出很好的办法，大家都在看美国的做法。

亚洲地区更加积极，最基金的是新加坡，有的国家小，积极一点好控制，中国目前没有成熟的监管政策，对区块链来讲，但是对数字货币、ICO来讲，中国监管当局和俄罗斯是最严格的，基本上禁止了。

监管措施，大家都倾向于既能鼓励创新，又能够控制风险的这么一种监管措施，就是“沙盒”监管，这也是探索，因为在英国和新加坡在试验，但是只是学者建议。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214927-1.html

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