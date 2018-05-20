工信部于佳宁：区块链已成中国经济发展创新新高地

科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。论坛发布了由工信部信息中心主导、起风财经区块链研究院联合编写的《2018中国区块链产业白皮书》，工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁现场对白皮书进行了解读。

他表示，区块链产业发展不仅帮助一些人发财和为一些产业开辟新的IP建设机会，“关键成为了整个中国经济发展创新的新高地”。区块链三年内将在实体经济中广泛落地，成为数字中国建设的重要支撑。

他还重点介绍了白皮书中对地方区块链政策进行梳理的工作，许多地方政府在快速出台推动区块链产业发展的政策，但很多创业者对这些政策并没有很好的了解。白皮书将各地方针对区块链出台的所有政策文件进行了摘录、汇总，相信会对广大区块链领域创业者有所帮助。（王华春）

以下为演讲全文：

于佳宁：尊敬的各位来宾，各位领导，女士们，先生们，大家上午好！今天非常激动，我们呕心沥血团队一起做出的《2018年中国区块链产业白皮书》正式亮相。

刚才像我接受主持人采访的时候说的，我们觉得这个时代中国区块链走向技术创新和应用落地并举一个新时代，所以做这样一个工作。

因为白皮书内容一共11万字，全部讲完，估计要讲到明天了。我重点把一些比较关键的内容和核心的观点简要介绍一下。主要目的引导大家看一看白皮书。

首先介绍一下白皮书的一个主要工作过程，因为确实现在通过刚才专家的一个访谈，我们都看到区块链行业落地已经逐渐成为行业共识，但是区块链落地情况到底怎么样，实际上并没有很多人能说清楚，两个月、三个月之前，我也说不清楚，我觉得应该已经开始落地了，所以我们走访了大量的企业，我们走了53家企业，联合了一些机构，对40多家企业进行问卷调查，访谈了30多位专家，阅读了100多份比较好的白皮书，看了大量市场上发布的论文和报告，而且在对各级政府进行了访谈。

整个过程历时三个多月，我们白皮书是群体智慧的结晶，一共四位顾问，谢教授、童总工都是白皮书的顾问。

参编人员达到了41位之多，15个单位参与白皮书编辑，阵容还是比较强大的。

白皮书的总体内容并不复杂，首先我们对整个区块链当前产业的总体情况进行了一个描述，然后对各个细分领域的状态，整个产业链上下游的情况进行说明，分别重点对金融领域和实体经济领域两个重要的应用方向进行了很细致的描绘，然后对产业趋势进行了六大产业判断，最后对整个中国从中央到地方，关于区块链产业的一些政策、趋势，进行了全面总结。

我想重点说一下第六块，很多地方政府已经把区块链从产业高度进行了定位，在快速地出台政策推动区块链产业发展，但是很多创业者并不了解很多好的政策，很多地方政府不了解推广，我们做了一次免费广告，专门组建了团队，把各个地方关于区块链出台的所有文件进行了总的摘录，作为附录形式放到白皮书当中，大家以后想去广西创业，看一看白皮书上的附录，大概了解广西什么好政策，在广西较之其他省份有什么好的优质，对于我们是有帮助的。

区块链产业生态的形成，整体报告按照产业生态布局写的，细分领域产业链最底下一层是狭义的区块链产业，搞区块链服务、区块链制造、区块链产业生态培育的公司，这是区块链产业发展的基础，更重要的是在这个基础上怎么用起来，不光是区块链服务公司，更有企业应用推荐这些工作。

狭义的区块链产业，分四个部分，区块链设备制造、基础设施建设、技术服务、产业服务，具体内容很多，大家特别关注，真正做区块链产业发展，不仅仅帮助一些人发财，不仅仅为一些产业开辟新的IP建设机会，关键成为了整个中国经济发展创新的新高地。马上要去香港上市一家公司，做区块链制造的，整个过程，虽然最开始帮助大家挖矿，挖比特币来用，但是随着应用不断地升华，它已经成为国际领先的芯片设计公司，芯片最近是很火的话题，通用芯片方面我们需要进行追赶，整个追赶周期长一点，我们应该探讨中国通用性芯片方面已经达到世界领先水平。人工智能芯片，CPU、KPU方面专用芯片，嘉楠耘智产业化已经走到他们前面。专用芯片未来作用越来越大，对于区块链产业发展特别重视。做了很多投入，做到7纳米芯片，过程做了提升，最重要是节能降耗，这类企业说区块链产业代表和缩影，区块链产业重要创新的重要高地。

区块链产业最想强调应用落地情况，我们在报告当中，不敢说全面，我们报告中重点研究了24个领域，其中11个金融领域应用，13个实体经济应用。看起来划分有一些交叉，为了大家理解这些模式，我们采取了相对来说最容易让大家理解的方式来展现这个内容。

讲任何领域，会先介绍产业本身发展情况，会讲产业痛点。版权保护区块链快速落地，为什么应用区块链，微版权供给需求爆发了，大家很多录抖音短视频，发微博、朋友圈，这种微小的内容，开始成为内容的主要载体。人人都是版权化，全民创意大时代基本已经到了，但是传统版权费用比较高，传统登记交易比较复杂，导致版权效益并没有完整地发挥出来。

版权保护中心搞了版权+项目，区块链就是一个分布式、不可篡改、不可逆的数据库技术，和传统的最大差别，传统数据记载在表当中，可以新增、删减，区块链中记在区块当中，写进去之后，不能再改了。

版权保护关键解决作品内容、作者身份、创作时间三项问题，把它数字化，简单地写到区块链，有一个区块头，类似特殊密码，各个区块特殊密码相连接，每个区块变动，哈希值就会变动，和下一个区块就对应不上了。

用区块链让版权交易更加容易，版权价值更容易体现出来，最终目的达到版权授权、维权。

版权云项目，第一季度版权登记超过往年全年增长3.5倍，应用效果非常明显。

债券来源来自于企业，链条比较长，债券转让机制证明没有办法证明，借一些民间借贷，很的高资金成本资金。基于区块链可以很好把债券转让过程，从核心企业到下游企业转让过程当中，帮我们策划、描绘出来、证明出来，使得整个供应链金融链条打通，让核心企业信贷授信，真正服务这些中小企业。

未来区块链发展六大趋势，前沿阵地，成为国际竞争新赛道，创新创业的新热土，三年内将在实体经济中广泛落地，成为数字中国建设的重要支撑，每个产业自己内部的信息化很高，包括ERP、OA系统，对一个账，需要账单从系统打印出来，盖章，效率降低了，用区块链传统中心化的方式不可能，两个企业没有那么信任，消除信心，区块链建立平等互利互信的机制，实现协作。过去打印、盖章、核对一套过程从线上搬到了线上，用新型数据库把信息化覆盖到所有产业结构里，区块链应用场景非常明确、非常广泛，三年内落地，甚至时间不需要这么长。

非常感谢各位朋友今天到场的很多领导、朋友，其实参与了我们整个白皮书的调研和创作过程当中，非常感谢，短短几个月之内，把这么大的白皮书写出来，离不开各位支持。谢谢大家!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214930-1.html

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