信通院金键：区块链在金融领域应用有困难

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。中国信通院研究员金键参加了上午的圆桌讨论，他指出，大家认为应用潜力很大的金融领域，由于面临线下资产上链的问题，目前遇到一些困难。反而是一些高度数字化的领域，如音乐、新闻等，应用区块链技术比较容易。

他介绍，信通院现在在做区块链联盟，目前主要动机是，想通过尽可能多的区块链从业者、项目来沟通，了解大家遇到的问题，一起想办法，从技术、产业、政策上，怎么在现有的技术和监管条件下，做一些创新。

同时，金键认为，区块链是真正的大数据，未来区块链有可能通过数据的穷尽，数据记录极致化，实现更加开放、公平、理想的交易状况。（温泉）

以下为演讲全文速记：

罗智勇：6月份数博会在贵阳举行，区块链板块是信通院主要来承办推动的，包括金主任本人在区块链方面也做了大量的行业研究工作，从你的角度，区块链当前对于我们各个行业已经深入到什么程度？就是在价值和应用的显现上，我们已经到达一个什么样的阶段？

金键：首先从贵阳数博会说起，邀请大家前往贵阳，这会北京有点热，贵阳正好。在座很多新老朋友，去年都在贵阳支持过我们的工作。今年有一个最大的不一样，从我的参与来看，我们希望在贵阳的平台上，希望邀请更多来自海外的全球专家，做一些交流，做一些碰撞，为什么？区块链产业在实际应用方面，渗透率到底有多深，到底可以做一些什么事情。刚才前面领导和专家都谈到了各种问题。希望大家从全球化角度探讨到底哪些事情可以做，不要做重复的事情。

另外，从不同的角度，从不同的立场，从不同的环境，中国的监管环境和海外的监管环境完全不一样，这也是一个事实。

从一个非常具体的事实回答一下这个问题，在行业方面区块链到底做到哪些事情？最早从区块链引入的时候，在金融领域，大家认为可以解决很多问题，事实上随着工作的深入开展，发现在金融领域或者体系内，要想做一些比较深入的事情，其实非常难，除了大家看到的监管以外，还因为整个金融涉及到每个人，而且涉及到和整个一个国家的经济体系上的事情，所以非常难。

很多人做了很多尝试，也有人说，现在因为很多线下的资产数字化程度不够，要是做一个区块链，做一个非常理想的像比特币这样的理想区块链，和实际生活可能没有关系，的确现在遇到这样的问题。

我注意到，今年国外有一些专家学者，以太坊的联合创始人说，音乐、新闻、科研活动、互联网域名自主IT的技术，可以让区块链做一些突破。提到的这几个点，其实是高度数字化的领域，信息化程度已经非常高了，我们把它做成一个数字对象非常容易，无论它的流通还是它的交易，乔布斯一生的工作都想在苹果的终端设备上实现理想的数字版权保护，直到现在苹果系统也不允许你直接把像MP3这样的音乐，直接往终端上拷，这些都是知识产权的保护。

区块链通过密码、共识机制、激励机制提供了一些启发，我们怎么做到知识产权这些承载，知识产权数字对象的流通交易，让生产者和消费者怎么建立起来直接关系，降低消费者的成本，提高生产者的利润。这些都是非常有益的尝试。

信通院现在在做区块链联盟，目前主要动机，想通过尽可能多的区块链从业者、项目来沟通，了解大家遇到的问题，一起想办法，一个是技术上，一个是产业上，一个是政策上，怎么在现有的技术条件下，在现有的监管条件下，做一些创新。这是现在我的一些产业应用的认识。

罗智勇：刚才金主任提到数字资产的概念，我们都知道其实从互联网开始出现以后，所有的数据其实都已经大量地产生了，每个人只要在互联网上都会每天产生大量的数据，而这些数据在过去很长时间，并没有为用户带来真正的价值，区块链会不会是把人的所有的这些信息数据变成数字资产的一个最核心的应用，或者说这样一个核心转变。过去大量冗余数据，很多数据可能存在，但是并没有发挥价值，通过区块链技术产生，让数字资产成为每个人关心的问题，以及为他带来很多的流通和使用。

金键：有两点可以分享给大家，我一直说区块链是真正的大数据，很多接触过区块链的人都知道，这上面有TPS性能交易问题、链上数据的存储容量问题，现有的网络无论对P2P还是公链这么多节点运行的网络问题，其实要想解决有的这些问题，要想解决区块链需要的这么大的数据交换、存储，基于共识的协作处理，其实对我们的计算、存储还有网络提出了非常高的要求。我理解区块链希望通过数据的穷尽，数据记录极致化，实现更加开放、公平、理想的交易状况。

所以在这种模式下，无论是个人的数据还是交易的数据，整个流通过程当中产生的数据，都会有一个通过区块链的规则来记录、存储，发挥它的作用，这是一个方面。

因为在数据记录穷尽的情况下，很多问题都会得到解决。但是另外也有一个问题就是个人数据，有个人数据的隐私、保护，以及数据怎么用于流通交换，来产生价值，这是一个可能现在看起来有一些对立的问题。我觉得在区块链的理念、技术框架下，最大的价值就是，我认为它可能推动实现真正的大数据，对我们现有的在经济、金融领域遇到的一些问题可能，可能会提供一些新的解决思路，很多人做大数据的人认为，大数据就是做一些数据分析存储，得出一些精准化营销，但是可以想像在区块链理念里面，在真正的大数据，在超大数据前提下，无论数据存储计算还是交换前提下，可以对我们整个经济社会影响更多。这是我的一点体会。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214931-1.html

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