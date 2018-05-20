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工信部李鸣：区块链的真正价值不是喊口号喊出来的

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-20 19:01

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工信部李鸣：区块链的真正价值不是喊口号喊出来的


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。工信部电子标准院区块链研究室主任李鸣参加了上午的圆桌讨论，他指出，区块链真正的价值不是喊口号喊出来的。比如现在的钱包地址是64位字符串是很可笑的事情，要降低区块链的应用门槛，要做两件事：第一，标准化；第二，让更多老百姓进来。

李鸣介绍，工信部电子标准院区块链研究室在2016年做了中国区块链金融产业发展论坛，去年发布了两个标准，同时也在推进国际标准化工作。目前正在把中国的标准放到国际上，希望成为国际标准。但是最终谁能胜出，还不好说。

同时，他介绍，工信部电子标准院区块链研究室在做好多产业化的事情，在国际国内都在依据标准来推进。比如在国内搞开发者大赛、人才培养、孵化器来推进产业化，希望推动大家认识区块链真正的价值。他认为目前80%的人不是关注区块链，而是关注其上的金融应用。但是他目前的工作会把思考放在标准、区块链产业化的应用中。真正的价值不是喊口号喊出来的。（温泉）

以下为演讲全文速记：

罗智勇：李鸣主任在区块链技术标准制定最有发言权了，在整个国内技术领域来说了，之前做了大量对行业技术研究发展和行业规范的推动工作。问问李主任，当前来说在区块链技术的竞争力上，中国和国际和现在各个主要的国家之间，我们处于一个什么样的地位，我们有什么样的优势，在未来，我们会在区块链优势上实现对其他各个国家的超越吗？

李鸣：这个问题好大，而且不太好定义。我拍胸脯说，我们在国际上很领先，这个话说的不太负责任。只是给大家陈述一下我们现在工作。

我们2016年做了一个中国区块链金融产业发展论坛，联合中国头部企业一块以标准化推进产业化的工作。去年我们发布了两个标准，参考架构和数据格式规范，同时跟进国际TCC和307国际标准化工作。我们这里面做的比较重要的一个工作，把我们已经发布的区块链参考架构标准放到国际上，作为未来国际区块链参考架构标准的一个主要依据，不敢说我们领先于国际，但是至少我们的动作已经超过了国际上，但是最终谁会胜出，赛道还长着呢。现在区块链不是起点也不是重点，而且是发展得非常早期。有可能在某些层面上，在某些时间上，我们可能会有一定的领先，但是走到最后，谁能胜出还是未知的，同时我们也在做很多产业化的事情，希望产业化在国际上和国内有一些依据标准来推进。

在国际上，我们跟HOE、澳大利亚的数字商业协会都有一些合作，我们国内也开展开发大赛、人才培养，跟各地搞一些孵化器，推进产业化工作。我们的想法是让更多的人认识到，区块链的真正作用和价值，这个很关键。

现在区块链很热，大家很关注区块链，其实这是一个误区，现在80%的人关注的不是区块链，关注的是区块链上面的金融属性应用，到底区块链是什么，到底以太网特性、US特性是什么，没有人关心，大家关注哪些今天升值了，哪些今天跌了，80%的人是在关注这个，我们最近的主要工作是思考区块链是什么，怎么让大家真正认识到区块链的价值，我们也会把我们的思考放到我们的标准、产业化活动当中，也希望更多人从技术本质上关注区块链。

当然它有商业上的应用、社会上的思考、哲学上的思考、佛系上的思考，但是一个技术的真正进步和发展，靠工程化的思想，靠体系化走出来的，不是跑喊口号喊出来的。谢谢！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214932-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:区块链金融口号李鸣工信部

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