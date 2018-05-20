吕本富：真正价值点的挖掘是区块链必须面临的考验

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。中国科学院大学网络经济和知识管理研究中心主任吕本富参加了上午的圆桌论坛，他在发言中认为，真正价值点的挖掘是区块链必须面临的考验。

吕本富指出，经过互联网和移动互联网，网络经济从边缘化地位到了舞台中央，这是由于价值的产生。他回忆，网络经济的开始是雅虎的上市，2000年左右互联网泡沫破灭，只有概念没有实际收入的公司最终要经过市场检验。在中国，网游、短信、电商拿到真金白银，就没有人怀疑互联网的商业模式了。移动互联网普及之后，平台型企业的价值超过了传统产业，流量变成了稀缺资源。

他认为，未来，区块链要真正从边缘走到舞台中央，同样要经历价值检验的过程。现在的区块链已经走到了舆论的中央。但是，它的价值点在什么地方，好像还有点早。区块链应用还没有真正走到所有人都要应用的程度，真正价值点的挖掘是区块链必须面临的考验。（温泉）

以下为速记全文：

罗智勇：吕教授是互联网经济时代非常知名的经济学家，或者用现在区块链里面一个热门词概念，可以称为互古典互联网的专家学者，从你的角度来说，对于这次区块链的浪潮，就是技术发展的浪潮，吕教授有什么样的看法，比如说从上面一个时代，90年代末，互联网开始诞生了，这20年发生了变革，现在这几年随着区块链的技术到来，行业的观点、声音和未来的判断，从您的角度，您觉得区块链技术未来会带来多大的变化？

吕本富：罗总其实问了一个很历史性的问题，从互联网经济到现在的区块链，有这几拨的发展浪潮，有什么样的历史记录，网络经济开始应该是美国雅虎公司的上市，雅虎这家公司当然现在也不存在了，在上世纪90年代开始，1995年，到了2000年左右，由于互联网泡沫的破灭，给大家一个非常深刻的印象，只有这个概念，而没有实际收入的公司，最终要经过市场检验的，这是第一个，在2000年的时候。后来我们发现在中国通过网络游戏，通过当时和移动梦网，就是无线网的合作，中国的互联网公司拿到了真金白银，这个时候没有人再怀疑网络经济了。一开始我们做一个门户、搜索等等，大家觉得这个好像流量干什么，流量没用。所以到了网游，后来的电商，支撑这些公司拿到真金白银以后，没有人再关心这个商业模式了。

后来随着移动互联网的普及，我们知道产生这些大颚级的公司了，因为移动互联网普及以后，依托于互联网而建立的这些平台性企业，它的重要价值已经超过传统企业，这个时候大家发现，当时互联网创立之初，大家觉得没有价值的流量，变成稀缺资源了。

这些公司或者现在新生的公司，再讲多一点流量现在很困难了，完成了从互联网到移动互联网，经过这几十年的转变，网络经济从过去边缘化的地位，现在迈到了舞台中央。我们有这么一个例子，反过来看现在的区块链，现在是不是还处于边缘的位置，他什么时候能迈到舞台的中央，这个时候不同的人还是有不同的看法。

到底这个区块链贡献的价值在哪里，虽然现在炒的很多，最终我们说区块链公司一定要拿到真金白银，这个检验避免不了，上次2000年互联网泡沫以后第一次检验，对于区块链一样需要这样的检验。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214933-1.html

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