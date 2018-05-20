熊文：爱奇艺推出3999元的观影VR一体机不是为了从硬件赚钱

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日，在周四爱奇艺世界大会上，爱奇艺在发布iQUT（iQIYI Ultimate Theatre）未来影院战略同时，也推出了内部定义为“下一代观影平台”的新版VR一体机“奇遇”。这款售价3999元的VR一体机虽然采用了诸如高通835、4K快速LCD屏幕一类的配置，但却也放弃了其他很多VR一体机主打的游戏应用场景，将重心放在了“观影”场景。

负责“奇遇”VR一体机项目的爱奇艺智能CEO熊文会后接受网易科技采访时表示，单独做产品或者技术的公司很难在VR行业成功，只有做好了终端、硬件、内容，打通整个产业链后才有可能成功。爱奇艺虽然推出了VR一体机硬件设备，但做的并不是单纯的硬件业务，而是软硬一体、云和端融合的业务，最终的盈利仍将来自内容。

爱奇艺为什么要做VR硬件

在今年的爱奇艺世界大会上，创始人兼CEO龚宇把平台用户分成了：移动、PC、OTT（智能电视的终端）、VR虚拟现实终端（还有增强虚拟现实终端）四个终端类型。熊文认为，制造硬件是互联网公司用于提升服务的一种常见做法，脱离了硬件单独去做服务，你可能很难把体验做得很好。

爱奇艺此次提出的iQUT未来影院战略，最核心诉求就是可以为用户提供随时随地的，媲美影院的新型观影服务。而定制的影院体验移动终端设备则是可以实现这一目的最终落地产物。熊文表示，从爱奇艺的商业模式上看，商业价值在于服务、数据和内容，“我们最开始做这个生意的时候其实都想得很明白，我们做硬件不是想去做一个硬件的业务，我们是要做只不过跟传统的以前在手机、PC合作分工的产业模式上，预见到未来可能会不一样，所以我们来做这个事情，这是我们的定位。我们叫做硬件，有时候很难解释，我们在做硬件，但我们不是在做一个硬件业务，这句话停起来有点矛盾，但是确实是我们现在的一个状态。”

内容、硬件和营销是VR成功的三大要素，VR并不适合创业公司

近年来，VR行业经历了过山车一般的起伏。在火爆了一段时间后，由于市场并没有真正打开，不少企业住最终选择了退出这个行业。在熊文看来，VR并不是一个创业公司应该去做的项目，因为这个行业不仅技术门槛高，而且周期长，更重要的是，还要做生态，对于创业公司而言，成功的几率远低于其他行业。

熊文表示，VR是一个长周期的事情，当这个长周期的事情对创业公司来说意味着你要不断获得融资，得有钱能扛到黎明前，这其实是有难度，我们看到有一些创业公司在这上面遇到很大的困难。而在爱奇艺决定做VR的时候，当初他也和龚宇做了一个“五年之约”，因为VR不可能速成，所有想速成的最后都会出问题。爱奇艺对VR有一个明确的长期投入计划，并不会急于求成。其次在硬件层面，VR产品要达到好的体验，技术挑战其实很高。除了硬件本身，还要做好内容+硬件的端到端的方案适配。爱奇艺对于硬件有着明确的定位，就是观看视频，要把视觉体验做好，相对于其他VR要兼顾视频、游戏，在硬件开发上遇到的挑战就相对变小，也更相对更容易做到好的用户体验。

在营销层面，熊文认为爱奇艺在中国在线视频市场的品牌效应和内容资源也是别人难以复制的优势。利用爱奇艺的流量平台，奇遇VR一体机的营销方式可以变得非常精准，可以精准的找到潜在用户。他们还会通过和线下渠道的合作，让爱奇艺VR在实体商业业态中得到体现。“我们也会欢迎一些线下的商家进行合作，他们可以把设备租给用户来使用，用户使用完之后我们用按次付费或者其他形式获得收入，既能极大降低用户体验这个产品的门槛，也能通过这种方式能够扩充服务。之前我们曾在大学校园里进行过闪电模式的实验，学生体验完VR设备后觉得好可以拿回去，还回来的时候给我们打赏就行。最后得出的结果，因为有31%的人是给我们打了赏，打赏的金额平均有30多块钱”，熊文说到。

对于爱奇艺过去的八年，熊文认为他们包括整个在线视频行业其实只做了一件事情：就是改变看电视的习惯。改变了这个习惯后才做出了一个特别大的市场。但是迄今为止，电影院都还没有被互联网进行改造。所以不管对爱奇艺还是对行业来讲，只要关注视频这个最现实的应用场景，在视频里面把内容和终端都做好，把体验做得越来越好，把这两件事情做好之后，这里面产生收益，有收入，都是自然而然的事情，也很有可能在移动市场创造出一个体量巨大的院线市场出来。

不会用低价去吸引用户

对于很多用户而言，爱奇艺”奇遇“ VR一体机3999元的价格虽然不算很高，但也不算太低。为什么爱奇艺不用其他不少互联网公司爱用的低价策略去吸引用户呢？

熊文对此表示，“奇遇”一体机使用了很多高性能的部件，包括价格非常昂贵的4K定制快速LCD屏幕，目前全行业仅有他们舍得去使用，因此奇遇的硬件成本确实不低。但最根本的问题是，爱奇艺并不认同为了追逐单纯的低价而降低产品性能、降低用户体验的模式。在VR行业其实有过一批千元以内的VR一体机产品，但从最终的市场表现看，它们并没有获得用户的认可。在手机、电视领域，互联网企业通过拉低产品价格快速拉动市场的做法有个前提，就是产品达到了一定的性能水准。通过牺牲体验把价格做低本身就是个自杀式的行为。“爱奇艺的核心业务是内容，硬件只是内容的载体和分发平台，爱奇艺并不会从硬件上去赚钱，未来也不可能考虑从硬件上赚钱，3999元的价格,其实反映的是爱奇艺对产品的态度和追求”熊文说到。（文/侯维铖）

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