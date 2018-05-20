齐爱民：广西政府主导的区块链产业园即将落地

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。广西民族大学华南区块链大数据法治战略研究院院长齐爱民参加了上午的圆桌讨论，他透露，广西政府主导的一个区块链产业园即将落地。广西南宁是中国与东盟连接的桥梁，有独特的战略地位，广西政府正在规划政策吸引技术和人才加入产业园。（温泉）

以下为速记全文：

罗智勇：我特别好奇的第一个问题，区块链现在在一线城市北上广深火爆不用说了，但是在广西整个社会，从民间对于区块链的概念，对于这个事情的认知是什么样的状态呢？

齐爱民：首先想问在座诸位专家和所有朋友们一个问题，最大的区块链是什么？不是比特币，不是以太坊，不是重庆金窝窝的金链，而是人类的良心。在广西政府主导的有一个区块链的产业园即将落地，也是我担任产业顾问，目前由云体系联盟这边正在积极推进这个项目，我们的主题是中国东盟区块链产业园。区块链产业应该怎么做，我们目前国内有七个区块链产业基地，有一个是我规划的，有一个是我论证的，现在第五频道个，如果广西动作快的话，中国东盟区块链产业园，投资将达到百亿，是最大的一个区块链产业园，目前由我跟云体系联盟在力推这个事情，广西政府高度关注。这一点是宏观的。

区块链产业如果有宏观、微观的话，政府的推动就是宏观。

罗智勇：广西政府对区块链的推动和关注，超出了我们原有的认知想象。

齐爱民：占的位置非常特殊，中国要辐射东盟，广西南宁是桥头堡，所以有国际战略地位。微观角度来讲，企业如何接区块链，需要不需要接区块链，谁推动万家企业能够上区块链。这是一个微观环境。

目前很多地方出现了区块链孵化器，广西这边引进了重庆金窝窝集团，包括新加坡和马来的技术和资本，要打造一个可以让全部的企业免费接入区块链的这样的一个孵化器，这一条链就是重庆金窝窝的金链。

这是宏观和微观，同时也是国内和国际。

中国现在的形势是更大一步地扩展、开放，而区块链显然是全球的。全球的每一个人都应该可以成为区块链上的一个节点，所以在这里面，共识机制至关重要。割韭菜永远形成不了人类的共识，只有踏踏实实地干产业、干企业才能够形成人类的共识，才能够把区块链产业真正地实现落地，造福于民。

罗智勇：刚才齐教授提到广西现在要打造百亿规模的区块链的产业园，能不能介绍一下，它对于吸引区块链的项目、资本过去有什么样的力度呢？虽然南宁有东盟的战略优势，但是从整个技术推动和国际金融角度来说，广西不占优势，靠什么吸引人才到南宁？

齐爱民：这个问题很落地，意思就是很坚韧，广西有辐射东盟的战略地位，所有的现在有一个情况，中国的区块链的产业远远走在世界的前列，东盟就更不必说，我本人在新加坡、马来，这些东盟国家已经做了多次的关于区块链的报告。那么这些所在国的政府和企业，对如何进入中国，他们的基金、资本如何流向中国，比如说新加坡，作为世界金融的一个重镇和中心之一，它有大量的资本和基金，如何不赚新加坡三百万人口的钱，而在中国15亿人口，这么巨大人口红利的国度寻找自己的发展点，成为他们的痛点。

广西做中国东盟区块链产业园可以很好地容纳东盟的资本，因为广西地处亚热带，跟东盟基本上是一样的，而且广西壮族自治区，广西的壮族跟泰国的泰语30%是相通的，有语音、地域各种优势，实际上它的难点不在于吸引东盟，而是吸引国内，关于吸引国内的资源，广西政府现在正在通盘考虑，正在规划一个也许能够打动所有人心的一个政策。

罗智勇：能够和海南的力度媲美吗？

齐爱民：我现在可以讲一点，我已经落实了，这一个产业园的选址在南宁市依山傍湖，南宁市市中心唯一一个特色小镇，我们入住的企业进去之后，就有一栋独立的别墅，别墅装修按照企业要求风格全部落地，企业可以拎包入住，它的支持资金、政府引导资金、东盟的资金，相信只要东盟资金源源不断地流入产业园，国内的资本一定会撬动起来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214935-1.html

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