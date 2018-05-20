周源：知乎注册用户数1.6亿 知识不应该是小众的

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月20日消息，在“第五届盐Club新知青年大会”上，知乎创始人兼CEO周源表示，知乎从服务一部分人的知识社区迈向普惠内容平台。此外，他还介绍了知乎的发展近况：截止目前，知乎注册用户数达1.6亿，用户结构也发生大幅变化，大量二三线城市的用户在知乎进行讨论、分享和交流。

目前，知乎正投入重要精力和资源，通过AI技术建设智能社区。周源首次公开了AI在知乎的三大应用：信息与人的连接，信息的获取与推荐，平台的制度和氛围。

在信息与人的连接上，知乎通过AI产品“问题路由”为潜在回答者快速匹配感兴趣的问题。近期，知乎还将升级“问题路由”，提升其智能程度。

在信息的获取与推荐上，知乎应用算法为用户推荐感兴趣、且对用户成长有帮助的内容。如知乎首页推荐所开发的“Crystal ball（水晶球）”系统，在该系统中，知乎利用深度神经网络来做推荐内容的召回和排序，来为用户做更精准的内容推荐，大幅度提升用户获取高质量内容的效率。

目前，知乎算法机器人“瓦力”可实时高效处理多种场景下，包含答非所问和歧视、贴标签、辱骂等各种不友善行为，从而减少低质和无关内容对普通用户的干扰。目前，“瓦力”的识别处理准确率在部分场景中最高可达到99.13%，未来，“瓦力”还将有能力处理站内“阴阳怪气”类反讽内容。

周源还宣布：知乎还将进一步赋能用户。一方面，知乎将于下个月面向优质内容创作者推出全新的创作服务平台。创作服务平台将是知乎对领域优秀回答者权益的一次跨越式升级。“希望帮助大家在更方便表达交流的同时，还能获得更多收益。”

此外，知乎将围绕知识付费业务做出新举措。目前，知乎建立了完整的知识市场产品体系，包括知乎书店、读书会、知乎Live等；近期，知乎 “知识市场”将升级为“知乎大学”，向用户提供包括通识知识、专业知识和兴趣爱好方面的优质内容，帮助知识生产者更自由地传播知识，并为知识消费者提供更体系化的知识服务。

周源表示，中文互联网除娱乐化外，一定有另一条可选的道路。知识不应该是小众的，知识应该普惠每一位个体。知乎希望通过智能社区和后续的系列举措，让知识的生产方式和迭代效率发生质的改变，也希望有更多的用户、服务者和合作伙伴加入进来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214936-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm