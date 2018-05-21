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YeeCall张磊：区块链上的价值网络或能超越互联网

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 01:11

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YeeCall张磊：区块链上的价值网络或能超越互联网


科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。YeeCall创始人张磊在论坛上表示，用区块链作为底层信任协议，可以构建以价值为中心的流动网络（互信网），如果全社会全产业进入这个网络的体量足够大，它就能超越互联网

张磊还表示，理解区块链有三个核心要点：第一，区块链本身是技术革命；第二，Token让我们对价值有技术定义，价值从而可以进行流动；第三，在很多依赖中心化、中介化的机构，我们希望降低信任成本，所以有了分布式商业体系。（王华春）

以下为演讲全文：

张磊：我一直做工程师出身，原来在华为干了八年，2008年来北京创业，去百度做无线搜索，2010年做操作系统公司，做了两年，又回百度，在百度负责安全，2015年出来做跨境移民通讯的产品。我自己接触区块链，跟我认知相关，2010年开始挖矿，觉得很好玩，没有觉得是很牛的东西，技术角度是特别精妙、精巧的设计。2014年第一拨开始往上走，参与了很多比特币钱包、矿场、矿机，第一次升级迭代，后来很多行业下行了，被套牢了，很多人说有信仰，那都是靠信仰麻痹自己，争取有一天解放。

真正有区块链概念是2013、2014年之后，之前就是比特币，就是一种电子货币，或者新支付手段。2014年之后，区块链架构从比特币形态脱胎出来，有了企业级架构以后，在很多产业里开始落地，有一些实际应用，坦率地说，这个技术本身也是不成熟的。

2017年、2018年，这个行业又起来了，我们作为早期加入的团队，五味杂陈，2017年投机的东西很多，2018年互联网进场，大家都在问一个问题，区块链到底是什么，到底有什么用，都觉得是大方向、大产业，到底是什么东西。今天我跟大家分享的主要是行业当中的一点小探索。

这是我这几年第三次迭代的认知升级，我自己的理解，区块链就是三个核心点：

第一，区块链本身是技术革命，简单来说就是一个不可被篡改，不可被摧毁的分布式数据库。

第二，Token本身也是商业逻辑再造的东西，它让我们对价值有技术定义。很多人想把Token和币的概念区分开，特别是在很多公开场合当中，大家只能谈恋爱，不能谈币。作为工程师角度来说，我们很难把这两个区隔开。区块链之所以有威力，因为对价值有重新定义，让价值可以进行流动。

第三，这两年开始慢慢大热起来的DAO，分布式商业体系，为什么会有DAO，是因为大量的场景是不可信任的环境，我们希望降低信任成本，尤其在是很多依赖中介化、中心化的机构。

这是区块链三位一体不可或缺的东西。我93年上的大学，94、95年开始接触早期的互联网，那时互联网还是在争论阶段，应用很少，浏览器也是早期状态。但互联网最终变成了信息流动的网络，产生了巨大价值。

在我们团队内部，我们把现在诞生的区块链做了一个类比，最底层叫做信任协议，区块链只是信任协议中的一种，也不是全部，包括DAG等等很多信任协议，信任协议之上，构建一个以价值为中心的流动网络叫做互信网，从这个维度角度来说，至少是跟互联网是同等层级的东西。很多人认为它比互联网更大，我们不知道，我们从实践角度来说，它是一个全新的网络体系、全新的价值体系，到底能长多大，其实看全社会全产业进入的体量有多大，进入的体量很大，不可限量。进入的体量很小，仅仅局限于币这个领域，仅仅是一个价值的转换，从原来实体转移到虚拟而已。这是我们对区块链的一个技术维度的理解。

区块链的发展阶段，也有很多人在讨论，1.0就是比特币，13、14年是分水岭，之前我们只知道比特币也不知道别的东西，觉得其他东西都是山寨的。比特币大家都在说它的处理性能，但它用一个低效的处理性能解决了安全性问题，去中心化、安全、处理效率，比特币舍弃其他维度，保证了去中心化和安全性，交易速度本身很低。考虑诞生的时代背景，比特币直到今天，有一个最大的刚需使用场景就是跨境转账，在传统的跨境转账当中，都是以天为单位，甚至以周为单位完成的，比特币以分钟、小时为单位情况下，速度很快。后来大家把比特币想用于日常货币支付情况，怎么可能比得过支付、微信，使用场景不同导致它的处理速度不同。

比特币今天在安全上，特别是机制安全上没有被攻破的记录，其他币种安全问题多的要命，只有比特币在真正机制上面没有被攻破，很多人说是不是到了量子计算时代，也会有问题，但是技术本身也是演进的，算法难度也是在提升，比特币是设计上很健壮的系统。

2.0时代智能合约，代表的产品是以太坊，这是一个非常大的发明，特别是它的浏览器不亚于互联网浏览器，也是早期产品，试图把共识机制从POW演进到POS，但转变的难度重重，不仅仅是科学维度，包括工程维度，难度是极大的，依然也是2.0时代产品，很多人的注意力在TPS上，这个的确有挑战，但慢慢也会解决。

现在大家认为是3.0，做基础设施，基础设施从技术角度无外乎还是解决这个问题，第一是计算问题，怎么用这个东西开发，搭建我的系统。第二是存储问题，数据存在哪，怎么进行流动和管理。第三是带宽问题。这三个维度全球都有代表产品，比如存储，IPFS几台计算机可以贡献存储能力，但工程角度难度极高，没有两三年发展，达不到工程使用阶段。替代AWS当中的存储模型，目前来看也是一个妄想，难度很高，但是的确是大事件。从计算角度来说，很多矿机已经开始做人工智能的计算架构，有很多相通性的地方，也有很多技术维度在突破。从带宽的角度，迅雷也做了玩客云，做了全网带宽调配工作，我们叫做技术维度的基础设施，这些基础设施不突破，产业落地的可能性是零。

没有电子元件怎么可能在计算机开发代码，没有了云计算，不可能有很多上云的业务出现，这个阶段不可被逾越过去。

几十年前，大家都是封闭性开发，后来出现了开源系统，像IPFS、EOS等这些项目都是在互相学习，共同演进。他们最终会演进到什么样的形态，完全不知道，他们都在尝试解决基础架构问题，基础架构解决了，进入到4.0泛区块链的应用生态系统，这个分水岭放在2018年左右，慢慢出现一些产业解决方案。

我们是做通讯出身的公司，我们建立了基础通讯网络，主要面向弱连接通讯和复杂、跨境通讯，存储网络本身也是一张通讯存储网络，这是我们这几年一个很好的积累。

我们的强项在于把它进行碎片化，单节点存20%的数据，不用传输了，剩下80%的数据可以计算处理，这是我们自有的能力进行演进，可以认为是下一代的实用的工程网络。

我们也在解决共识算法问题，包括POW、POS就是共识算法，我们做的是高效、可插拔的，就是POS+BFT，我们研究了两三年，没有那么简单，大量是连接拷贝，真正从基础科学层面上去研究的其实挺少的。

区块链这个东西太新了，行业当中有很多所谓的专家，我其实是一个工程师出身，我觉得每个人都是在瞎子摸象，都只能看到自己的一小片，所以现在需要所有人联合起来，深入一线，找到价值落脚点，找到真正有用户使用的场景，解决实际问题，区块链才能是一个产业，而不仅仅是一个概念。

2018年，对中国也好，对全球也好，都是一个特别重要的起始关键点，希望中国的创业公司和产业能够积极拥抱这样一个新技术，我们一起把它做成一个未来20年、30年对全球都有影响力的一个大产业。谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214937-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:互联网区块链比特币算法Yeecall

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