迅雷CEO陈磊：共享经济和区块链是一对共生关系

科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。迅雷集团CEO、网信科技CEO陈磊在会上表示，如果五年之后、十年之后，假如中国区块链发展并不是特别好，今天在币圈炒币的这些大佬们真的要负上全部责任。

谈到区块链的落地应用，陈磊表示由于共享经济必须要解决信任和激励问题，所以共享经济和区块链是一对共生关系，任何共享计算、共享经济的模式里都是区块链落地应用最好的场景。

他还表示，想要区块链在行业当中发展，企业必须有高度的责任感，如果企业没有高度的责任感，光是去赚钱，光是去自己发财，这个产业就毁了。他的愿景是希望引领区块链行业，让中国在区块链领域领先世界20年。（王华春）

以下为演讲全文：

陈磊：尊敬的各位领导，各位来宾，媒体朋友们，大家好！前两天，我看到一篇文章讲，今天中国的芯片行业面临一些困难，这个困难造假的汉芯要负全部的责任，这个企业我第一次听到，因为我对这个历史并不了解，我当时在美国就业，但是我深有感触。如果五年之后、十年之后，假如中国区块链发展并不是特别好，我觉得今天在币圈炒币的这些大佬们真的要负上全部责任。

另外一个行业，我们可以看到，就是今天被称作中国新四大发明的移动支付，在早期互联网支付的时间，这个业态刚出来的时候，跟当时的很多监管政策也是有一些矛盾和冲突的。

我们也看到，当时的政府，特别是央行，高瞻远瞩，支持了互联网支付，才有了今天的移动支付，才有了今天的滴滴打车、共享单车，才有农民在地头用微信二维码放在旁边去卖货，所以一个产业的发展跟我们从业者的自律和政府的政策都是分不开的。今天特别高兴，国家工信部信息中心能够办这样一个大会，发布这样一个产业白皮书，对行业是有一个促进作用。

我觉得我们这一代做技术的人，我们的使命是让中国能够抓住区块链高速发展的时间。今天区块链行业方兴未艾，国际上有一个主链之争，在媒体里面讲的还不够多，还没有引起社会关注。但是就像当初芯片之争和操作系统之争一样，今天区块链有一个主链之争，好像做互联网的时候，不可能每家企业都做运营商。未来区块链的应用普及到各行各业的时候，也不可能每家企业都去做区块链最底层技术。所以区块链最底层用哪一条链，就成为一个行业国家必争之地，在这个竞争过程当中，中国不能掉队，一定要抢在世界前列。

其实我们在技术上今天是有一定的优势的，这是福布斯上周的报道，这篇文章里面很担心中国在区块链产业的发展对美国未来高科技产业的影响会是什么，里面花了很大篇幅讲了中国一条主链，这条主链就叫做迅雷链。因为什么？因为迅雷链是全球第一个能够做到一百万的TPS的主链。今天区块链的应用要落地，其实刚才各位专家在论坛上也讲了，我们的谢教授也讲了，区块链应用面临很多挑战，其中很核心的挑战就是性能挑战，今天两个核心问题，其中一项就是TPS，就是并发处理能力，比特币并发处理能力每秒钟7次，以太坊并发处理能力每秒钟十几次。

我在博鳌论坛的时候，有幸跟三星和VISA的同一起参与论坛，三星很骄傲，在实验室里能做到两千次，VISA同行说做到四五千次，我说我们能做到一百万次，他们都难以置信。还有另外一个指数响应时间，虽然一百万次请求，但是排队是不是排一个小时，不是，做到秒级响应速度，同时能够区块链的可靠和一致性。

区块链应用有一个很有意思的场景是共享计算，今天云计算离不开IDC，一个企业做云计算，做IDC，买很多设备，采购带宽，今天计算行业面临很多挑战，国家和社会随着大数据、人工智能、智能城市等等产业发展，物联网需要大量的算力，摩尔定律失效了，带来的结果是通过集成电路的这种创新降低社会计算成本的能力在大幅度下降。

2017年智能手机涨价，涨价原因是因为存储、芯片涨价，三年前、五年前都是不可想象的，所以社会需要一种方法，大幅度降低计算成本，我们选择共享计算的方法，把用户闲置的计算资源共享出来。本来这些东西对你没有用，我们把它用上了，然后给企业去提供服务。

今天爱奇艺、快手、B站、小米等等高科技企业都是我们的忠实的用户，我们今天已经把用户的这些闲置资源，通过我们的技术形成了一张高质量、高度可用的人际圈网络。我们做这个网络过程当中，使用了一个智能硬件，放到千家万户之中，变成了区块链节点。因为这些智能硬件上面的程序是高度可控的，所以我们可以用相对比较激进的通识算法，跟纯公链有区别，纯公链每个人都可以假设自己的节点，加入到区块链当中去。

刚才央行习所长也讲到了，比特币也好，其他的公链也好，算力一旦集中了，就可能被少数人掌握，所以这个是特别可怕的事情。

我们把计算节点分布出去之后，我们可以保证坏人不能直接进入到我们的网络，所以我们可以用PBFT这种，在联盟链条当中使用的共识算法，其实我们还可以做更激进的共识算法，比如propose，PBFT可以处理1/3容错，propose可以处理1/5的容错，只需要坏人数量不超过1/5，就可以容错。

我们采用高并发的同构、多链架构，互联网技术讲究的是平行和扩展，同构多链架构就是互联网平行可拓展技术，在区块链里使用，做起来成本很高。我们用传统的方法，把我们的设备放到IDC去，买计算机设备做这件事情，前期服务器成本投资，至少投资一个亿，我们把迅雷所有算法和技术，全都学走了，要做这件事情也要有上亿的投资，我们用共享计算的模式，使用社会闲置资源，这一笔投入就省了，所以我们能做出一个非常便宜的高性能的区块链。这种区块链跟联盟链又不完全一样，联盟链是把代码锁到黑盒里，放到机房里面，我们是把代码放到盒子里面公开给社会。这又是不一样的，所以我们认为未来主链很有可能会以我们这种模式为主。

像我们国家支持运营商，用国有资源建设互联网网络一样，工信部各位领导可以考虑，是不是应该用国家的资本来建设这么重要的一条主链。大家都知道GPS是美国的军方技术，很长一段时间以来，中国为了便民不得已我们的高德地图的创始人陈总也在，不得已使用GPS技术，带来的结果是什么？美国很清楚中国什么地方在哪，人在哪活动，车在哪开，从哪去哪。如果区块链是美国的，我们的经济活动、金融活动、社会活动、人民的大量娱乐活动应用，全都跑在美国的主链上，这对国家整个发展战略会带来一个什么样的风险。所以我们希望也呼吁全社会关注、重视这一点。

刚才共享计算的很多模式，我也跟大家聊了，反过来共享计算也离不开区块链。因为其实任何一个共享经济的领域，区块链都能产生很大的作用。刚才主持人在论坛的时候，提了一个问题，区块链落地什么场景最好，甚至说区块链通证用在什么地方好。我们认为任何一个共享计算，共享经济的模式里面，或者说我说过一句更激进的话，叫做共享经济和区块链是一对共生关系，为什么？因为共享经济一定要解决信任和激励问题。

拿我们的共享单车来说吧，共享单车其实没有把我们家里的自行车拿出来共享。今天我们家里的自行车在有共享单车城市真的变成废铁了，彻底浪费了，我家的单车永远不用了。

为什么企业大力投入，共享一个社会上本来就非常充裕的资源呢？是因为缺乏信任和激励机制。首先我把我的单车共享出来，能不能得到合理使用和保护，怎么让我能够产生信任，在使用的过程当中，记录是不是健全的，是不是不可篡改的，是不是公开透明的，社会可以去监管。

反过来，还有一个问题，先吃螃蟹的人一定倒霉，我共享了我家的单车，邻居骑走了，等我需要用单车的时候没了。所以我们需要一种机制，让共享的密度快速达到，使得共享正常循环。

假如只有十个大屏，怎么做一个企业能够用的云计算服务呢？做不了。

所有能用共享经济的地方，都能用区块链。还有看上去不像共享经济的，实际上是共享经济。正是因为区块链对共享经济有这么重要的作用，所以我们在做共享计算的时候，才使用了区块链的技术，建立了信任机制。我们做的迅雷链，16日的时候也开了发布会，把我们的迅雷链开放给全社会使用。实际上我们一旦宣布了我的迅雷链，在4月份的时候宣布了，可以由外国的企业去使用，我们做的一个区块链应用大赛，在一天的时间里面，有300多家企业和个人报名参加，为什么？因为它的核心原因，很多以前在区块链上做不了的应用，今天可以做了，比如知识产权保护，作为一个区块链应用，它是一个相对高频的应用，同时它的需要存储大量的数据。因为，任何的创作无论是视频内容，还是文字内容，今天在其他的主链上都存不了，不能说完全存不了，但是会产生性能和成本问题。我们基于共享计算的这条主链，正好解决这个问题。所以香港知识产权交易所，他们的应用就决定用我们的公链。

还有一个有意思的创业项目是基因测序，人的全基因是60GB存储，非常大，怎么能够把基因存到区块链上去，并且让做精准医疗、大数据的企业在区块链上应用它，这是一个很大的技术难题。我们今天做的区块链正好解决这个问题。所以我们也看到做基因的企业来使用我们的区块链。

刚才有幸跟新华社记者交流，说媒体今天有一个问题，你们写了好文章，经常被洗，有一句话叫洗稿，经常被改头换面，甚至不改头换面，到处去发，有没有办法监管。还有一些媒体收保护费，不跟他合作，就写你的负面新闻，也没有办法监管。所以，这样的业态也需要高并发能力，也需要大量的存储，需要很强的计算能力，我们的区块链今天都能解决这样的问题。

我认为人类历史上创新两个大类：

第一类是专业性创新，我们以前做这个事情没有技术，用笨方法做，现在有了技术，用聪明的方法做。哥伦布去美洲，靠风吹着帆去的，现在除了娱乐、消遣的时候这样，都是用机械动力，跟这蒸汽机发明分不开，虽然专业性创新也会对人们的生活产生影响，但是不是主要影响。电力改变了人们的生活，但是它的核心影响还是大幅度提升了社会生产力。

它的核心影响是什么，改变了社会的组织结构。比如金融，金融大幅度地提升了社会扩大再生产的效率，才有了市场经济和不可见的“手”。互联网大幅度地提升了知识和资讯传播、生产的效果，彻底改变了人们的生活。

我们今天很多人已经想象不出，没有智能手机的生活会是什么样。有些报导说，把他的智能手机拿走，比让他坐牢还难受。

第二类是社会性创新，任何一个社会性的创新都有四点，其实是五个混合性特点，时间关系不一一赘述了，我讲第一点需求大幅度释放，我小时候怎么看资讯，定的北京晚报，我在北京东城区一个四合院里住，晚上送报纸来了，我给爷爷读一个小时报纸，我五六岁认字都是读报纸学的，那个就要资讯，报纸订阅量和今天互联网参与程度无法相提并论的，报纸上的资讯，无论八卦新闻、国家大事还是经济新闻，都是跟今天互联网信息摄取量无法相提并论。

什么叫做碎片时间？我今天对资讯需求太强了，只要有时间就想拿出手机来看。区块链解决经济活动如何在网络上进行，解决了经济活动很基础的问题，相信未来社会一定会被区块链大幅度释放人们的经济生活需求。所以我认为区块链普及的时代，GDP不是80万亿，而是八千万亿，你的碎片时间全都用来做经济活动了。其实今天有了区块链，很多经济活动已经降低了门槛，非常有意思。

以前卖知识产权，一年一年授权，用3DX光机，这是美国的技术，香港知识产权交易所有交易它的授权，要买一年的使用权，门槛很高，费用很大，我是个体从业者怎么买？但今天有了区块链，可以买一千次，买一千次生意做得好，赚到钱了，再买一万次、十万次，如果没有赚到钱就算了，这笔投入就算了。但是如果必须得一年一年授权，只有非常有钱的医院才能买得起。

成龙的一个“龙”字，当时授权给香港知识产权交易所，很多年，做了两年做不下去了，为什么？因为他们想去授权给一家企业用十万次，后来发现有可能已经生产了几十万、上百万的产品，都用了这个“龙”字，怎么去监管呢？

所以区块链其实已经在降低高质量经济活动的门槛，对实体经济有没有影响？所以我们认为区块链技术不仅仅是新型数据库，数据库技术从上世纪60年代开始，出现了关系数据库，上世纪90年代谷歌发展的以KY6为基础的互联网化数据库，到现在出现区块链，的确是对数据的管理和存储发生了变化和创新，无论关系数据库还是KY6存储数据库，都没有像区块链这样给社会带来这么大的、广阔的前景，它们只是一个技术，哪有一家公司不学谷歌，不做KY6存储数据库的呢？没有。但是也从来没有人说KY6存储数据库要改变整个世界，像互联网改变世界一样。所以，我们国家也不能简单地看成是一种数据结构。

区块链其实可以把分享资源的用户和共享资源的用户之间形成一种相互的信任和激励机制，它的用途非常广泛。要想区块链在行业当中发展，企业必须有高度的责任感，如果企业没有高度的责任感，光是去赚钱，光是去自己发财，这个产业就毁了。我曾经说过一句话，我说爱国比发财要难一百倍，面临各种各样的挑战。但是我觉得我们还是应该爱国，而不是光想着个人去赚钱。

我们做区块链的团队，真的跑到币圈去赚钱的话，一年赚几千万、一个亿不是问题。但是我们有一群热血青年，真的是希望为国家未来需求，很多人问我，为什么不跑到美国去做。我觉得中国需要，特别是在今天，需要有责任感的企业投入到区块链产业当中。

迅雷开放把我们的迅雷链贡献给行业使用，我们希望看到的是什么？真的推动实体经济发展了，面向海量的用户，让老百姓能够摸得着、摸得着区块链，而不是让老百姓眼里区块链就是空气币，要利国利民，响应国家创新发展、共享发展、绿色发展的国家战略。

这些案例讲过了，香港知识产权交易所在迅雷链上做的案例，一家国内知名的做基因工程的企业在迅雷链上做的一个案例。在文化、工艺、健康产业包括防伪很多应用都开始在迅雷链上做了。

在这个区块链方兴未艾的时代，的确有很多困难，人才难找。所以我们希望不是每家企业非得投入大量的研发资源做区块链的底层，而是用迅雷链，有足够强的性能，简易接入，弹性扩展的能力，特别是我有一个真的非常热血、非常爱国的团队，也愿意为大家提供非常好的服务。

区块链的转型模式不清晰，今天其实我们面临非常复杂的监管环境，也面临非常复杂的行业环境、人均认知问题。迅雷在这个领域耕耘时间很长，我们有很多经验，我们也能够接触到很多行业里面非常优秀的人才，去了解他们的行业，甚至帮助他们去设计一些模式，我们也愿意把我们的这些经验贡献出来，给合作的企业去使用。迅雷链会有一个扶持政策，在这个扶持政策里面，我们会免费给很多需要资金的企业去使用。

我们也在建设一个投资基金，是迅雷高度参与的，希望能够通过资本的引入，去扶持区块链产业发展。迅雷当然也会贡献出我们的用户流量，给行业没有基础的创业者去使用。

综上所述，迅雷的区块链开放平台有技术扶持、模式扶持、流量扶持、资金扶持四大“扶持”，希望各位志同道合的，对区块链的未来有信心，愿意通过区块链去推动国家科技创新和实体经济发展的合作伙伴，一起来加入我们，我们共同努力，我的愿景是希望我们能够引领区块链行业，让中国在区块链领域领先世界20年。谢谢大家！

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