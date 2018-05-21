石木资本欧阳默：区块链没Token就像互联网没网站

科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。石木资本董事长欧阳默在论坛上表示，现在许多区块链应用都不需要Token，但Token有可能通过让大家有兴趣使用区块链技术而推动后者的发展。如果区块链没有Token，就好像当年的互联网只有电子邮件而没有网站。

谈及发展区块链技术需要考虑的问题，欧阳默表示：

第一，区块链技术发展到今天已经成为这个时代不可回避的技术，大家需要运用各自的优势，让朋友们认识区块链；

第二，我们应该有社会责任感；

第三，做区块链要合规合法；

第四，区块链是一个全新的行业，是否需要Token，应该具体问题具体分析，根据不同的情况来判断，只有时间和实践能告诉我们最佳答案。（王华春）

以下为演讲全文：

欧阳默：大家好！区块链的同志们好，大家辛苦了。

我是很幸运的人，在中国现代化发展最好的年代，我也是其中的一份子，从一个创业者、一个律师到一个投资人，我的人生和中国有很深的缘分。在过去的27年里，我的亲身经历见证了中国的变化。90年代中期，我刚到北京来的时候，北京还没有四环，黄色的面的到处跑，现在的北京已经有七环了，不用滴滴很难打到车。

我第一次来中国是1991年，因为我相信自己的直觉，那个时候我就看到了中国的潜力、能量、雄心，看到中国的发展对世界的意义。

90年代中期，我在中关村开始创业，那个时候只有最大的外资企业在那里有公司，一个老外单独在中关村创业基本上是没有的，徐小平和俞敏洪是最初把我带到北京来的人，我很幸运，那个时候和新东方在中关村办了一个企业，我们的办公室就在清华南门，但是那个时候创业条件非常艰苦。中关村那个时候还是土路，地上的井盖经常被偷。有一天晚上，我从办公室出来，穿着我的新西装，走着走着就掉进了井里。幸亏俞敏洪看到了，他一边跑，一边喊，欧阳默，你在哪，你没事吧。然后他把我从井里拉上来，如果当时老俞没有看到我，有可能我今天就不会站在这里了。现在中关村再也看不到土路，但是和徐小平、俞敏洪、王强艰苦奋斗的日子是我最难忘的经历。

那个时候网络行业的规定和市场不太明确，跟现在的区块链规定和市场一样，就像90年代，外方投资在国内的互联网公司有很大的性质，都是不合规的。

2000年，我在硅谷律所香港办公室工作，和高盛、软银一起参与了网易、百度、阿里巴巴风险投资和IPO，就是我的律师团队发明了VIE结构，那个时候，我们中国工信部叫做信息部，还有商务部、证券委员会，还有美国的证券委员会，以及纽约的纳斯达克，我们和他们谈了很长时间，中国和美国政府批准了我们的VIE结构，让加州VC、日本VC、纽约VC、香港VC投资中国互联网公司。

2000年，我们做网易的IPO，建立阿里巴巴、百度其他的互联网公司的法律结构，那个中国科技企业快速发展的时候，我们没有想到包括新东方今天会成为中国最传奇、最有影响力的公司之一，如果18年前，中国政府和律师没有一起合作，通过我们设计的VIE结构，我们就不能帮助中国网络公司获得来自硅谷、纽约、东京、香港的投资。更不会有今天网易、百度、阿里巴巴、腾讯这样的公司，也很难想象我们今天能有一个影响世界发展的、开放的中国。

中国看到了全球化发展的潜力，2010年我放弃了全球最大的硅谷律所纽约合伙人的工作，带着全国回到北京，建立了我的公司，帮助中国企业做跨境业务，希望我和我的团队能成为所有想走出国门的中国企业的好帮手，协助你们在海外市场的投资、收购和本地化发展。所以中国的国际化过程会是未来几十发展的趋势，我们需要通力合作。

比如上个月我和优客工场的毛大庆在华尔街开发第一个项目就是这样，作为优客工场的联合创始人和海外合伙人，我们和优客工场的合作方式，也开创了中外合作的新模式。因为区块链包括科技和金融方面，纽约是区块链的首都之一，我们优客工场也开了两个新加坡的项目，其中的一个项目几乎所有的公司都是做区块链的，对区块链来说，技术发展很快，法律规定和法律结构也在不断变化和发展。每3-6个月法律结构、法律环境就会改变。所以，对区块链行业来说，法律也是科技。

上个月我和美国证券委员会、华尔街区块链联盟、律师委员会研究了区块链法律的发展方向。美国商品期货交易委员会主席有个别名就是“区块链之父”，他在政府参议院听证会上表示，如果没有比特币就没有区块链。

如果20年前没有天使投资、风险投资、私募投资、IPO，我们就没有谷歌、亚马逊，如果没有VIE结构，我们也可能没有网易、百度、阿里巴巴、腾讯，我们的世界会变得完全不同。如果今天我们没有互联网，我不能叫外卖，不能打车，不能刷朋友圈，有的人也没有办法交女朋友。

发展区块链技术，要考虑下面几个重点问题：

第一，区块链技术发展，到今天已经成为这个时代不可回避的技术了，我会用我在法律、金融、跨境交易的经验和各位的经验充分结合，推进这个行业的发展。运用你的优势，让你的朋友认识区块链。

第二，我们应该有社会责任感。

第三，做区块链要合规合法。

第四，区块链是一个全新的行业，是否需要Token，应该具体问题具体分析，根据不同的情况来判断。区块链中存在的一个代币还是一个未知问题，只有时间和实践能告诉我们答案。

对于新的科技发展，我们也可以研究过去30年的发展经验，对不了解的科技保持开放的态度，互联网在中国能良性发展，到今天就是一个很好的例子。

90年代，我们有同样的选择，互联网最早只有电子邮件和网站，那个时候我们选择电子邮件，淘汰网站，因为网站上有一些不好的信息，但是网站上还有其他的信息是好的。越来越多人使用互联网，就是因为这些好的信息让大家感兴趣，也因为网站让互联网快速发展。

在今天的区块链当中，我认为好多项目不需要Token，用分布式技术就好了。我看了很多项目，Token完全不合适，但是有些项目Token有可能可以推动区块链的发展，是Token让大家有兴趣使用区块链科技，如果区块链没有Token就像互联网只有电子邮件，没有网站。

20多年前，刚来中国创业的时候，我摔了很多跟头，包括掉进中关村的井里，但是我的中国朋友给了我很大的帮助，这样的情谊、信任、支持让我在中国少走了很多弯路，现在中国的企业家想出国发展，在全球化的过程当中，我也会像当年我的中国朋友帮助我那样，不让我们掉进陷阱，就像我代表徐小平、毛大庆、俞敏洪这样的好朋友，在天使投资和国际化发展过程当中，成为你们最好的老外朋友、合作伙伴，和大家共同进退，让我们大家一起不忘初心，牢记使命，用中国人的商业智慧，中国人在区块链行业的科技创新，在全球抒写传奇。谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214939-1.html

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