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玉红：未来十年几乎所有好公司都要重视社区运营

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 04:01

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玉红：未来十年几乎所有好公司都要重视社区运营


科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。三点钟社群发起人玉红做了题为“社群――共识建设的引擎”的演讲，玉红表示，在区块链领域，人才、技术和产品都可以被迭代，只有社群很难被迭代。未来十年，99.99%的好公司都要重视社区运营。

谈到区块链项目与社群建设，玉红指出，人肉共识驱动生产关系，只有人肉共识达成一致的时候才能改变生产关系，才能真正成为一个区块链项目。他将在全球范围链接21000人，把自己打造成全球首个人肉公链。

以下为演讲全文：

玉红：大家下午好！昨天晚上三点没有睡觉的人举手，昨天晚上我在公司开会，骂我们公司同事，我说你没有找到区块链的感觉，刚才没有举手的90%的人没有找到区块链的感觉。

过去三个月，大家有没有进入各种三点钟群的朋友，即使没有进入三点钟群，相信很多人也都知道。三点钟社群从春节开始，现在已经有5万微信群，几乎在这个世界上任何一个地方都可以找到三点钟社群，特别有意思。

我进入区块链比较晚，也就三个月时间，讲技术，相信一大半人比我懂。从春节到现在，我一天都没有休息过，每天都在到处跑，飞了很多地方，各种学习，各种聊，区块链节奏特别快，春节之后有了古典互联网这样的词，区块链好像自带荷尔蒙，每天都很亢奋，很多小姐姐都不约了，天天都在学习区块链。

学习区块链的三个月里，我自己的理解，人才、技术、产品都可以被迭代，只有社群是很难被迭代掉的。社群是未来十年商业里最重要的一部分，也是最核心的竞争力量之一，这是我自己的一个理解。如果一个项目一上来就是发币、圈钱，没有好好地讲社群，这样的项目都不会获得很大成功。不做社群的区块链项目都是耍流氓。所以，社群是区块链项目非常重要的一个部分。

我们春节前在四季酒店，晚上聊区块链，那个时候刚了解区块链，聊到晚上快三点了，很兴奋，不知道聊什么。我们一帮小朋友，拉了一个群，把很多朋友圈好朋友全拉进去了，开始讨论，各种讨论区块链的问题。虽然当时讨论的很多问题，我也听不太懂，但是很有意思的是，经过春节大概七天的发酵，迅速地让几乎全中国圈内的人都进入了这个群，各种圈的人，娱乐圈、科技圈、投资圈、互联网圈的，各种乱七八糟的，从来没有见过面的人，在这个群里。一个五百人的微信群，一个群的力量可能大过一个千万微博大V的影响力，这是一个小小的微信群的影响力。

为什么要做好社群？我的理解，商业模式经过了三次迭代：

1.0的商业是产品为王；

2.0的商业是产品+社群，有一家公司做得比较好，就是小米，雷军其实是全中国最懂社群运营的人，但是雷军几乎从来不说，雷军有一个团队专门做社群运营。小米创业的时候并没有流量，也没有平台，但是做手机做成千亿美金的公司，整个小米社群做完之后，卖什么都可以，包括卖内裤。

3.0的商业是区块链模式+社群，区块链用一套经济模型，把产品、用户和推广整个生态打通了，这个链条上的每个参与者都被激励，这是最重要的。

未来十年，99.99%的好公司都要重视社区运营，当然有一种公司不需要，比如说马斯特造火箭把大家移民去火星，做这样一个产品足够伟大，不需要做社群了，要做一个足够伟大的产品，不需要做社群，因为这个东西足够牛。但是大部分公司都是优秀或者普通的公司，这样的公司只有把社群运营好，才能做成一家很优秀的公司。

中本聪的比特币就是一个社群，我们有一个90后孙宇晨，社群里都是韩国大妈，只是靠他一个人+半个助理，每天发微博、推特，写写段子，自称马云门徒，把波场搞到一百亿美金。现在发生很大变化，波场的公链已经上线了，因为有了足够的钱买买买，把波场买成一个很成功的公链。

未来做项目之前，可能发生运营模式的变化，先社群后产品，包括团队，社群做好了，自然而然有无数人帮你做，资金一大把，这个世界不缺的就是钱，运营好社群，就会发生项目一个很大变化。乔布斯做社群非常厉害，变成了宗教。社群的终极就是宗教。

人肉共识大于机器共识，共识很重要，三点钟社群靠人肉共识完成的社群，微信很多不方便的地方，很多痛点，为什么5万多个群，每个群500人，靠肉共识拉起来的。

共识大于私欲，这个非常重要。三点钟社群成立以来，除了第一天我当了群主，到今天，我一天都不是群主，每天换群主，每个群主上去分享他的故事。三点钟成立到今天，有很多因为做三点钟分叉社群的公司或者团队拿到了融资。

人肉共识驱动生产关系，只有人肉共识达成一致的时候才能改变生产关系，才能真正成为一个区块链项目。企业未来的运转机制会基于共识的一个社区化，这一点很重要。我的目标是建立人肉链接全球21000人，每天大概找几十个人聊天，聊天过程当中会学习很多东西，会收获很多东西。我自己给自己的定位是人肉公链，欢迎大家跟我连接，打造全球首个人肉公链。大家对社群有兴趣的团队或者创业者，都可以找我，我们一起来做社群，让更多的细分领域里面的人变成社群第一人。让更多的人参与社群运营，有了一个好的社群，能够帮助你的项目、你的公司更快、更容易的成功，这是我自己的一个认知，我觉得未来也是这样的。这是我的理解。谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214940-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:区块链马云雷军好公司社区运营

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