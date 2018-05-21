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易理华：大多数区块链项目不适合区块链,所以骗子多

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 07:00

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易理华：大多数区块链项目不适合区块链,所以骗子多


科技传媒网讯 网易科技新闻5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。了得资本创始合伙人易理华在论坛上表示，

可能区块链在未来两年以后才能真正大规模落地，但是不妨碍区块链本身为这个世界带来改变，马云20年以前说电子商务能改变世界，电子商务到今天只是占零售行业20%，但是倒逼了整个零售行业的提升和体验。区块链未来的体量也可能只在整个社会占据10%、20%左右，但是会促进整个社会生产力提升。

他还指出，现在所谓的区块链行业里面，只有5%的领域真正适合区块链，所以骗子很多，因为大部分项目不太适合区块链方向。

以下为演讲全文：

易理华：关于区块链，那天网易的朋友跟我讲，我们了得资本在前面三个月熊市里面，整个市场其他机构没有声音的时候，只有了得资本投几千万，每天都能看到我们的投资新闻，我也不知道投资新闻怎么来的，可能是项目方自己报的。确实这轮熊市，我们大概投了40多家区块链企业，大概15家是我们的领投方。确实我在朋友圈曾经讲过，别人恐惧的时候我们疯狂，别人疯狂的时候我们恐惧，我们在去年牛市的时候最高点我写了这句话，然后说疯狂了之后我们恐惧了，我们停止了一个月的投资，果然从那一天开始，整个市场开始下跌。当然，并不是我有多神奇，因为我们有一个数据研究团队，一直在研究市场的表现。

首先介绍一下我们了得资本，我本人2015年进入区块链市场，我以前做古典投资的，我们投资过的区块链企业超过120家，在中国、美国、新加坡和欧洲都有团队，整个投资团队超过40人。在今天的市场里，我们确实是稍微有点大的一个投资团队，我们基于对整个区块链未来的看法和信心，然后才在这个领域里面投入那么大的精力和财力，我们在整个区块链的生态里面，也有一些比较广泛的布局。我们希望打造一个分布式的商业结构叫做雄兵资本，正在招募第一批20个合作伙伴。

区块链到底改变了什么？从我的角度来讲，区块链重新定义了组织关系和信任机制的建立方式。过去很长时间里面，人类进步都来源于整个社会组织关系的进步，从原始社会到奴隶社会、封建社会，到资本主义、社会主义，未来的共产主义，其实本质上来说是一种社会生产关系和制度的进步。

比特币改变了什么呢？比特币在我看来重新定义了资产，在比特币之前和比特币之后有什么变化。我那天跟他们聊天，比特币不应该叫做比特币，应该叫做比特金，这个月24日开始，向整个行业发出呼吁，不要再叫比特币，改名叫比特金。它其实是一种新的加密资产，首先它的特点是去中心化，可以避免中心化机构的腐败问题。第二是全球共识，拿着比特币在韩国、日本可以换成当地想要换的东西，因为有全球共识在，别人认可这个价值。而且别人不太容易拿走，除非自己丢了，作为金融产品来说，安全稳定也非常重要。

很多人问我，比特币到底值多少钱？有21000万比特币，大概400万比特币没有拿出来，早期好几万比特币丢了，不记得密码，几百万比特币在大户资本上，他们不愿意卖，宁可去街上讨饭，也不能卖。真正在全球流通的比特币不超过600万。未来五年左右，全球所有的家庭和公司大概5%的资产，会配置加密资产，整个加密资产五年以后多大市场份额不难想象。现在三千亿美金很小，实际上比特币作为比特金，作为整个区块链资产的入口，占的比例不会小，大家可以想像一下，比特币未来五年后的价值。

在区块链世界的投资也分二级市场和一级市场两部分，但实际上很多人讲区块链最大的特点是什么，就是一二级市场没有严格的界限。在传统的古典投资里面，一级到二级市场有一个5-10年漫长过程，在区块链里面，一个项目从一级到一级，大概半年到一年左右时间，如果谈区块链投资肯定不能把两者分开谈，二级市场投资，对于我们来讲，有几个衡量指标。

我2015、2016年投入比特币、以太坊，价格很便宜，这样的项目进入交易所、二级市场以后，很多人投资，价值增长了，但是二级市场里面依旧很多项目被低谷，整体估值可以挖掘一些被低估的好项目，市值管理、交易量、项目的对标流通，都是我们参考的一些指标。

大家主要看区块链项目一级市场的投资指标，比如团队有多年区块链从业背景的项目依旧是最受欢迎的，EOS、量子链都是这样的项目。优秀的区块链项目团队或者有良好的区块链从业基础，或者是传统的互联网公司精英和成功创业者。区块链项目的重心之一是共识机制，如何设计整个区块链项目的社群和价值的激励模型，是整个区块链世界里面最重要的指标之一。团队是否拥有强大技术实力也是非常重要的，在古典投资里面，资本可能占据了很重要的力量，但是在区块链里面，整个区块链的底层技术还不够完善的时候，大家一直都在追逐一些有技术创新的一些项目。

应用场景也很重要，整个区块链行业里面，只有5%的领域真正适合区块链，所以骗子很多，因为大部分项目不太适合区块链方向。

2018年整个市场开始回归到投资有风险、入市需谨慎这句话里面，对于我们来讲新的区块链基础设施依旧是投资重点，包括一些公链，包括新的交易所模式，这都是我们的一些投资重点。加密货币的金融应用依旧是很重要的，金融产品很具有应用场景，另外包括区块链落地的垂直赋能领域，内容、营销、供应链、物联网、金融等这些方向都是我们重点关注的。当然还有区块链世界的入口，行情软件、交易所、钱包、资产管理、去中心化交易协议等，都是我们在今年投资的重点，2018年投资少而精，大部分项目募来的钱烧完了，很多项目都会死掉，很多项目已经处于半放弃状态，团队也没有做什么事情。

在区块链世界里，我们了得资本是整个行业最疯狂的机构，本质上是因为我们团队对于这个方向和行业未来的看好，可能区块链在未来两年以后才能真正大规模落地，但是不妨碍区块链本身对于我们未来这个世界改变，马云20年以前说电子商务能改变世界，电子商务到今天只是占零售行业20%，但是倒逼了整个零售行业的提升和体验。我想区块链也是在整个社会占据10%、20%左右，但是会促进整个社会生产力提升。谢谢各位！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214942-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:金融电子商务比特币区块链易理华

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