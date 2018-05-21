谁掌控了零售终端，谁就掌握了新零售的未来？

新零售红利的大浪裹挟着诸多挑战而来，其中如何更加有力地掌控线下销售点，如何有效掌控线下随时变化着的零售货架动态，如何将这些动态信息有效利用起来反哺自身，是品牌商们面临的重大课题。 5月20日，饷拍520猎人节“饷邀爱你 秀出担当”活动，以促成520表

新零售红利的大浪裹挟着诸多挑战而来，其中如何更加有力地掌控线下销售点，如何有效掌控线下随时变化着的零售货架动态，如何将这些动态信息有效利用起来反哺自身，是品牌商们面临的重大课题。

5月20日，饷拍520猎人节“饷邀爱你 秀出担当”活动，以促成520表白心愿与C端猎人用户互动产生共鸣。饷拍作为一款用户通过完成市场调研拍照任务赚取佣金的移动端应用，强硬的科技实力和广泛的用户集群是支撑其业务发展的基础。

对品牌商而言，要完成对销售点的掌控实属不易，饷拍APP强有力地辅助B端品牌商完成对零售终端的掌控。

一直以来，品牌商对零售终端的掌控需求都非常强烈

品牌商为了了解市场对新产品的真实反应以及产品在市场中的真实表现，实时掌握市场动向很关键，比如货架占有率等数据信息的反馈，可以帮助品牌商快速判断产品竞争力并及时对货架产品陈列作出调整，与零售商交流并提供更多增销选择。可以说，销售点数据获取的时效性决定了产品销量，而对销售点的掌控则在很大程度上决定了品牌商的发展。

然而，传统以人工操作为主导的审计方法耗时耗力。一方面，传统审计方法在货架数据录入时难点颇多，更多依靠的是书面笔记等形式，不仅在数据记录和反馈方面效率低下，而且出错频率更高；另一方面，依靠人力对销售点进行动态掌控的成本颇高，所获取数据的时效性价值还未必能比得上品牌商在人工时间和资金成本上的支出。

新的零售时代，品牌商对线下销售点的掌控也提出了更高的要求：

一是高效、有质量的信息采集。如今，互联网创新科技成果广泛落地，大数据、云计算等技术能让企业的发力点变得更加精准，经历了高效、品质化的电商时代，品牌商们习惯了快节奏的消费模式，因而对线下零售点的掌控诉求也随之提升，对销售数据的品质和时效性也提出了更高的要求。

二是系统化的终端数据解析及大数据应用。零散的数据是没有价值的，只有经过系统化整合、处理与计算，完成专业的解读与分析，终端数据才能发挥其应有的价值。品牌商们对销售点掌控的诉求，也在很大程度上依赖于这些数据经过专业性解析后形成的系统化形态，而非零散数据。

三是能充分满足B端品牌商的定制化需求。尽管零售的最终目的是增销，但品牌商们的中间需求不一而足，有些是对新产品的竞争力考量，有些则是对市场需求的测试等等。因此，对同样一组销售点数据进行分析，可能会得出截然不同的效果。这一个性化需求催生了定制报告等服务，相比零散的数据采集，定制化需求对数据供应平台的要求更高。

多诉求催生出成熟系统化的终端掌控解决方案

一直以来，针对零售渠道，品牌商最直接的需求是掌控终端。如今，国内外都涌现出了不少企业为线下销售点的有力掌控提出了解决方案。其中，饷拍是线下实体众包调研的先行者。面对这些痛点，饷拍也在用自己的方式帮品牌商真实、快速掌控终端的商业情报。

其一，饷拍保障源头数据，科技规范信息采集和数据解析。饷拍能从源头把控数据效率和质量的原因有两点：一是饷拍APP已拥有超过60万真实、独立第三方用户且覆盖全国600多个城市，众包模式下可以实现经济快速的高质量信息采集；二是饷拍积累了包含大学生在内的众多值得信任的用户集群，在技术手段的保障下确保让源头采集到的数据更真实、有效，数据品质更高。

其二，基于后台的大数据基数覆盖范围实力，饷拍形成了更加成熟的用户管理体系。比如面对新人，饷拍有一套专业的进阶生长式培训体系―饷拍成长学院；针对用户信用记录设置信用分并建立用户信用管理体系；还有品牌商任务匹配用户等级的管理体系等等。在多项成熟的管理体系作用下，饷拍已能够实现自我循环的良性运作模式。

其三，饷拍还具备中心化解析管理团队和质控流程，确保解析结果的专业性和准确性。饷拍是一家科技先导的零售终端数据服务提供商，不仅具备一站式数据解读和分析能力，还能结合AI等创新技术提升解析效率，提供定制报告服务。如今，饷拍的系统化终端数据解析能力和准确率已经得到国内外众多知名品牌商的一致好评。

科技成为未来掌控零售终端战场的硬实力

从饷拍的发展中我们可以看出，科技将是未来掌控零售终端的关键因素。如果将数据提供方的操作环节拆解开来，这一特点更加明显。

一方面，前端的数据采集、处理环节，离不开互联网创新技术的支撑。饷拍的数据采集业务开展建立在电子地图定位和图形识别技术的基础之上，通过众包调研模式和大数据分析后台推进数据采集的完成。不论是图像识别技术让货架分析具象化，还是借助云计算等服务解析、处理零散数据，抑或是数据的高效流通助力双端数据实时联动，都离不开科技的支持。

另一方面，针对不同阶段、不同类型的用户集群形成完备成熟的管理体系，也是建立在广泛扎实的大数据覆盖力之上的。而对终端调研数据进行专业的解析处理并形成市场定制研究报告的过程，亦无法脱离互联网创新科技的支撑。品牌商在用户+饷拍+大数据的模式搭建下，享受到全方位的零售终端掌控服务。

饷拍正是基于强硬的科技实力，保障各个环节各项措施的推进，为品牌商提供真实、快速的零售终端商业情报。也正如饷拍的核心价值所说：以科技规范数据源头的真实性，用科技提升信任。科技是打赢未来零售终端掌控战争的硬实力。

品牌商诉求下，全新的零售终端全渠道管理营销生态圈正在成形

在未来千变万化的零售市场中，饷拍用数据链接了用户与品牌商，将自己作为零售终端数据信息流通的中转站和桥梁，对真实客观、高质量的大数据进行整合，从而为B端品牌商提供强有力的销售点掌控力。

饷拍为B端品牌商及时提供有效、准确终端信息，能让B端品牌商的决策基于这些数据变得更精准，同时在科技先导的销售点掌控上成本更低、效率更高、掌控力度更强，且互联网创新科技成果穿插其中，在各个环节实现深度落地，助推高效、品质化的终端掌控。

而在科技这一关键要素的基础之上，一种全新的零售终端全渠道管理营销生态圈，正在饷拍这类科技主导的平台引领下逐渐成形。这一新生态圈的构成要素既有全面、高度覆盖品牌营销场景的各类数据采集渠道，又有一体化、科技化的数据处理和解析能力。

总的来说，在新的零售时代，掌控零售终端就意味着掌控了零售的命脉，只有把握住销售点的异动，才能得到及时调整，不被快节奏的零售时代所抛弃。而饷拍基于图像识别技术和数据处理解析能力，结合饷拍项目管理团队丰富的市场营销实战经验，为品牌商提供定制化的专业分析报告服务。在未来对零售终端掌控力度的比拼战场之上，科技将是企业立足的硬实力。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

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