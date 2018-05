有人想把维基百科送上月球,让人类知识留存数亿年

(原标题:Inside the Plan to Print All of Wikipedia and Send It to the Moon)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息,国外媒体Motherboard撰文揭秘一个打印整个维基百科并将其发送到月球的计划。为了让人类知识能够长存下去,非营利组织Arch Mission Foundation打算将维基百科送往月球。他们专门打造了某种创新技术来将人类知识印在微小的磁盘上。

以下是文章主要内容:

在一个广为流传的传说中,亚历山大图书馆——古老的知识生活的中心——在一场大火中被摧毁了。据说,大量的书籍和卷轴在一场战争中不幸遗失,这一事件使得人类知识的进步倒退了几个世纪。事实上,该图书馆和它的名声可能是因为预算削减而逐渐衰落,大量的图书可能被转移到其他的图书馆,而不是被摧毁。然而,这一传说的持续存在表明,我们对破坏我们的集体知识,将我们的物种带回黑暗时代的灾难性事件有着深切的忧虑。

今天,世界图书馆的头衔大概归属于维基百科。维基百科是一部非营利性的百科全书,拥有数千万篇以近300种语言撰写的文章。与亚历山大图书馆一样,维基百科也处于一种长期的预算危机状态,但它的彻底破坏仍然是不可想象的。维基百科并不存在于一个离散的位置,而是散布在世界各地的服务器上,因此它不会受到大规模火灾的影响。此外,相对于2000年前让抄写员抄写亚历山大图书馆的卷轴,本地复制维基百科的内容的难度是微不足道的。

简而言之,彻底摧毁维基百科的唯一途径就是毁灭世界,或者至少摧毁地球上的所有人类。虽然这听起来不太可能,但灾难性的灭绝事件在地球上曾经发生过,而且很有可能再次发生。这也是美国连续创业者诺瓦·斯皮瓦克(Nova Spivak)创建的非营利组织Arch Mission Foundation将维基百科英文版本的2500万页全部打印出来并送往月球的部分原因。这样一来,即使人类没能生存下去,我们生存的全面记录也将继续存在数千年。

向宇宙图书馆迈进

Arch Mission Foundation是由斯皮瓦克在2016年创建的,旨在将人类知识的档案——被存放在被称为Arch(发音为“ark”)的物体里——送上太空。该项目的灵感来自艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)的《基地》三部曲。该三部曲讲述了一群学者和艺术家的故事,他们的任务是保护人类的集体知识,以缓解即将到来的、预计将持续数千年的银河系黑暗时代带来的影响。

斯皮瓦克最初的计划是,搭载商用地球同步卫星,将维基百科英文版的副本发送到高地球轨道。这个计划最终会扩大到将Arch发射到环绕月球的轨道上以及在太空深处的其他地方。对于第一个Arch的发射,斯皮瓦克最初的时间表是在2050年之前,到2100年让Arch遍布于整个太阳系。

包含阿西莫夫《基地》三部曲的石英盘的三个复本。今年早些时候,其中一个随马斯克的 Roadster 跑车发射到太空。

今年早些时候,斯皮瓦克和他的同事们成功地将他们的第一个Arch发射到一个围绕太阳运行的亿万年轨道。在斯皮瓦克在Twitter上引起马斯克的注意之后,该图书馆于今年2月借助伊隆·马斯克(Elon Musk)的Tesla Roadster跑车搭了个便车。该Arch由一个石英盘组成,其中包含了以艾萨克·阿西莫夫的《基地》三部曲的复本,采用了由南安普敦大学物理学家彼得·卡赞斯基(Peter Kazansky)开发的5D光学技术。

尽管类似的石英盘最终将能够存储360万亿字节的数据,但斯皮瓦克的团队仅使用了其中的一小部分来存储《基地》三部曲。斯皮瓦克在电话中告诉我,原因是,将数据写入石英盘的过程既昂贵又费时。为了将所有的维基百科内容发送到月球上,他必须要想出一种更加有效的存储技术:能够在一个相对较小的区域存储大量的数据,同时还能承受恶劣的月球环境。

如何让图书馆持续存在10 亿年?

斯皮瓦克告诉我,他想要避免使用传统的数字存储媒介,比如固态硬盘,因为它们可能更容易受到宇宙辐射的伤害,而且也不能保证将来发现Arch的人能够从现有的设备中提取信息。取而代之的是,Spivak选择了打印维基百科的整个英文版本,当中包含了大约600万篇文章,共计大约2500万页。

Arch Mission Foundation与一家芯片制造商(斯皮瓦克拒绝透露该公司的名字)合作,改造一种通常用来防止假币印刷的技术,用来将非常小的金属图像打印在金属上面。这项技术利用激光在超薄镍磁盘上打印显微图像。到目前为止,这一技术已经进行了原型设计:将《基地》三部曲的图像打印在大小为一角硬币的磁盘上。该将承载2500万个维基百科页面的磁盘,大小将跟一个DVD相当,由数百层堆叠在一起。

根据斯皮瓦克的说法,未来任何偶然遇到Arch的人类(或外星人)都将能够用一个普通的1000倍显微镜来阅读维基百科——假定他们能看懂英语。

打印了数百页内容的镍片原型。这些小方格每一个代表一页,可以用 1000 倍显微镜来阅读。

用于刻录磁盘的激光技术能够每英寸打印30万点(DPI)。换个角度看,你在家里或办公室里看到的打印机大多数都只能打印4800 DPI左右。据斯皮瓦克说,这项获专利保护的打印技术只需要一个月的时间就能将整个维基百科的全部内容刻在磁盘上。

“我们今天唯一的能力就是用这么小的一个东西来写入这么多的数据。”斯皮瓦克在电话中告诉我。

为了使得空间最大化,斯皮瓦克和他的同事们正在修改维基百科文章的格式,以减少像空白和元数据这样的多余内容。此外,Arch Mission Foundation正在开发一种算法来安排维基百科的文章,使得它们在整个磁盘上都有超链接。换句话说,如果一篇文章引用另一篇文章,读者将可以使用算法组织机制在磁盘上找到这篇文章。

除了英文版的维基百科,送往月球的Arch还将包括“罗塞塔”(Rosetta)项目的副本。该项目是一个由Long Now Foundation汇编的、涵盖所有人类语言的数字图书馆。斯皮瓦克告诉我,如果存储空间允许的话,也有可能包括重要的维基百科条目的其它语言版本。

送往月球的Arch将搭上Astrobotic公司的便车,该公司的目标是在2020年将第一个商业着陆器发送到月球上。Astrobotic成立于2008年,最初开发月球着陆器部分为了参加Xprize xprize登月竞赛。今年早些时候,Xprize被取消,因为明显没有任何一支参赛队伍能够在2018年3月的最后期限之前进入月球表面。尽管如此,Astrobotic的一位发言人告诉我,该公司仍计划在2020年之前登上月球,并且已经锁定了其在Delta V火箭上的位置。

近距离看看印在镍磁盘上的每一页内容

除了送上月球的Arch以外,Astrobotic还将承载许多商用物品,其中包括卡内基梅隆大学设计的“月球博物馆”(Moon Museum)、一辆小型的探测车以及死者的骨灰。

即使我们的物种没能生存下去——不管是由于核武器相关的荒唐事还是由于在我们控制之外的宇宙力量——我们的存在的多样性记录也将永远存在于我们的物种除地球以外唯一踏足过的一个天体。这会让人非常安心。不过,即使大灾难没有发生,斯皮瓦克也希望送上月球的Arch将成为今天地球上所有人的灵感来源。

“希望当我们登陆月球图书馆的时候,人们会有一个阿波罗式的时刻。”斯皮瓦克说道,“我们希望通过让我们所有文明的知识永远存在于月球来激励人们。”(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214945-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm