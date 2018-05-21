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央企参建全球最大光热电站

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 10:04

5月18日，中建三局二公司与上海电气集团股份有限公司在汉签署协议，承建世界最大的光热发电项目――阿联酋迪拜700MW光热发电项目施工一期工程。

5月18日，中建三局二公司与上海电气集团股份有限公司在汉签署协议，承建世界最大光热发电项目――阿联酋迪拜700MW光热发电项目施工一期工程。

迪拜700MW光热发电项目占地44平方公里，由3个装机为200MW的槽式电站以及1个装机为100MW的塔式电站组成，是全球规模最大的光热电站，总投资253亿元。项目建成后每年能够为迪拜27万多家住户提供清洁电力，减少140万吨碳排放量。

据悉，该项目由迪拜水电局、沙特电力和中国丝路基金等共同投资，上海电气集团为总包商，西班牙企业和上海电气等公司提供技术服务。中建三局二公司相关负责人表示，该项目是“一带一路”沿线重点工程，公司将采用全球最先进的技术以“世界最高标准”承建一期工程。

近几年来，中建三局二公司积极响应“一带一路”倡议，先后在越南、马来西亚等国家和地区承建了13座电厂，迪拜项目是公司在海外建设的第一个新能源项目。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214946-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:热电站全球最大参建央企

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