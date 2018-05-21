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贵州省下达2018-2020年光伏发电项目“三年滚动计划”

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 10:05

近日，贵州能源局公开发布了《关于下达2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目“三年滚动计划”的通知》。

近日，贵州能源局公开发布了《关于下达2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目三年滚动计划”的通知》，原文件如下：

贵州省下达2018-2020年光伏发电项目“三年滚动计划

各市（州）能源主管部门，各有关新能源开发企业：

按照国家对投资项目的有关管理规定，为推进前期工作，做好项目储备，促进我省新能源产业健康有序发展，省能源局组织编制了2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目“三年滚动计划”，现予以下发，请按要求做好相关工作。其中，对列入2018年计划的项目，应抓紧开展前期工作；列入2019－2020年的项目作为储备项目。原则上按照国家宏观调控政策和省内资源条件，以及消纳出力情况进行总量平衡，确保有序发展。

附件：贵州省2018年光伏发电农林生物质发电项目前期工作“三年滚动计划”表

2018年5月17日

附件：

贵州省下达2018-2020年光伏发电项目“三年滚动计划

贵州省下达2018-2020年光伏发电项目“三年滚动计划

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214947-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:项目计划三年发电贵州省

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