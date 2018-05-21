贵州省下达2018-2020年光伏发电项目“三年滚动计划”

近日，贵州能源局公开发布了《关于下达2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目“三年滚动计划”的通知》。

按照国家对投资项目的有关管理规定，为推进前期工作，做好项目储备，促进我省新能源产业健康有序发展，省能源局组织编制了2018－2020年光伏发电农林生物质发电项目“三年滚动计划”，现予以下发，请按要求做好相关工作。其中，对列入2018年计划的项目，应抓紧开展前期工作；列入2019－2020年的项目作为储备项目。原则上按照国家宏观调控政策和省内资源条件，以及消纳出力情况进行总量平衡，确保有序发展。

近日，贵州能源局公开发布了《关于下达2018－2020年光伏 发电 农林生物质发电 项目 “ 三年 滚动 计划 ”的通知》，原文件如下：

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