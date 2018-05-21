MAX¿Æ¼¼Ô°´òÔì¸ß¶ËÈËÎÄÉúÌ¬°ì¹«Ô°Çø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ 2018-05-21 10:10
Âú×ã¸÷¼¶×Ü²¿ÆóÒµµÄÃæ»ýÐèÇó£¬ÄÚ²¿¿Õ¼ä²ÉÓÃ9Ã×³¬´óÖù¾à
ÏÖ´úÆóÒµËæ×ÅÉú²ú¾ÓªµÄÀ©´ó£¬¶ÔÓÚ°ì¹«»·¾³µÄÒªÇóÔ½À´Ô½¸ß£¬Î»ÓÚÄÏ¾©½Äþ¸ßÐÂÇøµÄMAX¿Æ¼¼Ô°£¨ÄÏ¾©¡¤Ô´Öþ£©£¨Ô°¸ÃûMAXÆóÒµÔ´Öþ£©£¬ÊÇÒ»¸ö¸ß¶ËÈËÎÄÉúÌ¬°ì¹«Ô°Çø¡£
ÕâÀï¼ÈÊÇ½ÄþÃûÐ£ÔÆ¼¯µÄµØ·½£¬Ò²ÊÇÉ½Ë®»·ÈÆµÄ×ÔÈ»Ê¤µØ¡£
800-4000©O¶À¶°¿ÆÑÐ°ì¹«×Ü²¿
ºÏÀíÓÐÐò»¨Ô°Ê½×éÍÅ£¬¹¹³É¶ÀÁ¢¡¢¿ª·Å¡¢ÈÚºÏµÄ×Ü²¿»ùµØ¡£»¨°êÊ½½¨Öþ×éÍÅÐÎÊ½³ÊÏÖ£¬µ¥Ö§¶À¶°¿ÉÒÔ×ÔÓÉ×éºÏ£¬Âú×ã¸÷¼¶×Ü²¿ÆóÒµµÄÃæ»ýÐèÇó£¬ÄÚ²¿¿Õ¼ä²ÉÓÃ9Ã×³¬´óÖù¾à£¬Ìá¸ßÆóÒµÄÚ²¿¹¤Î»²¼ÖÃµÄ±ãÀûÐÔ£¬¼õÐ¡ÆóÒµÄÚ²¿¹µÍ¨½»Í¨¶¯ÏßÃæ»ý£¬µçÌÝÉèÖÃÊ¹ÆóÒµÄÚ²¿Æ½Ãæ½»Í¨ºÍ´¹Ö±½»Í¨´ïµ½Ð§ÂÊ×î ´ó»¯¡£
ÒÔÔì³ÇµÄ¾«Éñ£¬ÖþÆóÒµµÄ¸ß¶È
MAXÄÏ¾©Ô´Öþ£¬ÆÆ³ý¹ÌÓÐµÄ´«Í³°ì¹«Ë¼Î¬£¬±ü³ÖÈËÎÄ¹Ø»³£¬½áºÏÍÁµØ·¢Õ¹µ×ÔÌ£¬ÈÚºÏ³ÇÊÐÎÄ»¯ÄÚº£¬×·ÇóÈËºÍ»·¾³µÄºÍÐ³£¬ÒÔ´´ÐÂ²úÆ·²»¶ÏÉý¼¶µÄ·á¸»ÒµÌ¬£¬ÒÔ¼°Æ·ÅÆ¾«Éñ»ýµí£¬À´°ÚÍÑ°ì¹«Í¬ÖÊ»¯ÏÖÏó£¬´òÆÆÁË´«Í³²úÒµµØ²ú¹¦ÄÜµ¥Ò»µÄèäèô£¬¿ªÆôÄÏ¾©¸ß¶ËÈËÎÄ°ì¹«µÄÐÂ¸ß¶È!
MAXÆóÒµÔ´Öþ£¬ÒÔÔ´´µÄÐÂ¹ÅµäÑ§ÔºÅÉ·ç¸ñÎªÍâÒÂ£¬½«ÖÐ¹ú·çÇ¡µ½ºÃ´¦µÄÈÚÈëÎ÷·½¾µä¡£ÈçË®°ã×ÔÈç£¬Ê¯°ã³ÖÖØ£¬ÈÃÆóÒµµÄ·¢Õ¹£¬Ô´Ô¶Á÷³¤£¬ÁîÆóÒµµÄÖÊ¸Ð£¬Àú¾ÃÃÖÐÂ¡£
´´ÒâÓÀ²»Ö¹²½¡ª¡ªÌÕºì×©¾«ÖÂÆ´»¨ºÍÊ¯²Ä±ÚÖù×é³ÉµÄ¶ÀÁ¢LogoÇ½£¬ÕÃÏÔÆóÒµ×ð¹óÉí·Ý£¬¾«¹¤¿¼Á¿ÅÅ´°·Ö²¼£¬±£Ö¤ÖùÌåÎÞÕÚµ²£¬´°ÍâÃÀ¾°Ò»ÀÀÎÞÓà£¬ÎÞ»ú·¿µçÌÝ¡¢Òþ±ÎÓêË®¹Ü£¬½ÔÎª±£Ö¤½¨ÖþÐÎÖÆµÄÍê ÃÀ¡£
Ñ§ÔºÅÉÌÕºì×©£¬ÓëÖÐ¹ú¹Å´ú½¨ÖþÓÃÉ«¶ÔÎ»¡£135¶ÈµÄÌÕÍÁ×©£¬ÓÃÄ£Êý¼ÆËã³ö×îÎªºÏÀíµÄ³ß´ç£¬ÔÚ×©µÄÆ´»¨¡¢ÅÅÁÐ¡¢Ï¸²¿¡¢Ïß½Å¡¢±ÈÀýµÈ·½Ãæ¾«µñÏ¸×Á£¬ÐÎ³É½¨Öþ¼¡ÀíµÄÎÞ·ìÏ¶´î½Ó¡£Í¸¹ý»¨¸ñ´°£¬ÔÚ¹âÓëÓ°²¢´æµÄ»·¾³£¬Ñô¹âÊ¹ÈË¸Ð¾õÎÂÅ¯¡¢ÈÈÁÒ£¬ÒõÓ°Ê¹ÈË¸Ðµ½°²¾²¡¢Á¹Ë¬;×ÔÈ»¹âËæ×Å¼¾½Ú¡¢ÔçÍí²»¶ÏÔË¶¯µÄ±ä»¯£¬ÂäÓ°¼«¸»ÇéÈ¤¡£
ÔÚÔ°ÁÖ¾°¹ÛµÄ´òÔìÉÏ£¬MAX¿Æ¼¼Ô°ÄÏ¾©Ô´ÖþÔÚ´´ÐÂµ±´úÎÄ»¯µÄÍ¬Ê±£¬Ò²¼Ì³Ð·¢Ñï×Å´«Í³±ÊÄ«¾«Ëè£¬½«ÍõôËÖ®Ë®Ä«É½Ë®»´´ÒâÐÔµÄÓ¦ÓÃÓÚÔ°ÁÖÄÚ²¿Ö÷¾°¹Û½ÚµãÉÏ£¬ÓÃ»¨¡¢Ä¾¡¢Ë®¡¢ÍÁ¡¢Ê¯µÈ£¬Õ¹Ê¾³ö½ÄÏË®Ä«É½Ë®µÄÑÕÉ«Óë°»È»Éú»ú£¬Ò»·ùÓÉÒÕÊõÈËÎÄÓëÌìµØ×ÔÈ»ÈÚºÏµÄÔ°ÁÖ»¾í£¬Îª°ì¹«´øÀ´ÎÞÏÞ²ÓÀÃÂÌÒâºÍÒÕÊõÏíÊÜ¡£
ÉúÌ¬³¤ÀÈ£¬»¹³ÇÊÐÒÔ×ÔÈ»ÑÕÉ«£¬MAX¿Æ¼¼Ô°ÄÏ¾©Ô´Öþ½«Ë«Áú´óµÀ¡¢ËÕÔ´´óµÀ¡¢ï÷ÖÜÂ·¡¢×Ï½ðÂ·µÈ×÷ÎªÒ»¸öÕûÌåÀ´´òÔì£¬²¢ÒÀÍÐÇøÓò·¶Î§ÄÚUºþ¡¢ÔÆÌ¨É½ºÓ¡¢ÑîÉ½ºÓµÈË®Ïµ×ÊÔ´£¬Íê³ÉÒ»ÏµÁÐË®»·¾³µÄÕûÖÎÌáÉýºÍ¾°¹Û¸ÄÔì¹¤³Ì£¬ÐÎ³É¿í¶È30-50Ã×µÄÂÌÉ«ÉúÌ¬ÀÈµÀ¡£Í¬Ê±£¬ÏîÄ¿Óë³ÇÊÐ½»»ã´¦ÍËÈÃ³öµÄÂÌ»¯¹ã³¡£¬¾¹ý¾«ÐÄ¹æ»®ºÍ´´ÒâÖ÷¾°Éè¼Æ£¬ÎªÔ°ÇøÕÀ·Å³ö¶áÄ¿µÄÂÌ¹â¡£
¾ÛÌìÊ±µØÀûÈËºÏ£¬ÏÔÊ±´úÎÄ»¯×ÔÐÅ
¶ÀÒàÓÐºÏ£¬ÓëÖÚ²»Í¬µÄ±í´ïÁ¦¡£Ô¼20ÍòÆ½·½Ã×ÆóÒµ×¨Êô¿Õ¼ä£¬ÓÉ¶à¶°»¨Ô°Ê½ÆóÒµ¶À¶°¡¢¸ß²ã×é³É¡£
Ã¿Ò»¸öÆóÒµ×Ü²¿£¬¶¼¾ßÓÐ¶ÀÁ¢²úÈ¨£¬ÓµÓÐ¶ÀÁ¢µÄ¹ÚÃûÈ¨¡¢Ë«ÐÎÏóÖ÷Èë¿ÚµÈ¸öÐÔ»¯¿Õ¼äÓëÅäÖÃ£¬¸ø×ã×Ü²¿ÆóÒµµÄÐÎÏóÃÅÃæ¡£
¶øÔÚ¸öÐÔ¶ÀÁ¢µÄ×Ü²¿ÐÎÏóÖ®Íâ£¬ÆóÒµÓëÆóÒµÖ®¼äÍ¨¹ý½¨ÖþµÄ×éºÏÅÅ²¼£¬ÓÖÄÜ´ïµ½Ò£ÏàºôÓ¦µÄ¿Õ¼äÁÚÀï¸Ð£¬¿ªÆôÕæÕýµÄÁÚÀïÄ£Ê½£¬Ã¿Ò»¸öÆóÒµ¶¼³ÉÎªÁÚ¾Ó£¬Ã¿Ò»¸öÆóÒµ¶¼³ÉÎª»ï°é!
¡°×ªÐÍ·¢Õ¹ÐÂ¸ßµØ¡±µÄ¶¨Î»£¬ÍÆ¶¯½Äþ¾¼Ã½øÈëÐÂÒ»ÂÖ¸ßËÙÔö³¤£¬ MAX¿Æ¼¼Ô°£¨ÄÏ¾©¡¤Ô´Öþ£©£¨Ô°¸ÃûMAXÆóÒµÔ´Öþ£©ÇÀÕ¼Æõ»ú£¬Õ¼Áì½Äþ´´ÐÂ×ªÐÍ·¢Õ¹µÄµÚÒ»²ßÔ´µØ£¬°ÑÏÈ½ø°ì¹«Óë³ÇÊÐ²úÒµ´´ÐÂÈÚºÏµ½Ò»Æð£¬ÓÃ×¨ÒµÔËÓªÎªÆóÒµ´òÍ¨·¢Õ¹Æ½Ì¨£¬ÓÃ²úÆ·ÎªÆóÒµ¹¹½¨Õ¹Ê¾Æ½Ì¨£¬ÎªÆóÒµ´øÀ´¾ßÓÐ¾ø ¶Ô²îÒì»¯µÄÐÎÏóºËÐÄ¾ºÕùÁ¦£¬ÍÆ¶¯ÆóÒµ¿ìËÙ·¢Õ¹Ç°½ø!
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214948-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
Ñ¸À×CEO³ÂÀÚ£º¹²Ïí¾¼ÃºÍÇø¿éÁ´ÊÇÒ»¶Ô¹²Éú¹ØÏµ,Çø¿éÁ´ Ñ¸À× »¥ÁªÍø ÔÆ¼ÆËã ´óÊý¾Ý ÎÄÕÂ
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£