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颠覆传统办公 MAX科技园开创现代办公新潮流

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 10:11

在一座城市中，你最想在哪里办公？

在一座城市中，你最想在哪里办公？

城市中的地标性建筑，

具有自身特色并且被人追捧的场所，

……

作为现代社会的企业，在办公场所的选择上也有了新的认识，花园式办公越来越受到实力型总部企业的重视。

区别于传统写字楼在钢筋水泥中的办公常态，拥有一方花园式办公空间，这是企业从“高端”办公到“生态”办公的一个决定性要求和进步。越来越多的企业家们对高端办公区的选择转变为：

地理位置虽位于郊区，但交通十分便利；

要能彰显企业总部实力，建筑密度和容积率较低；

产品更以独栋式形态为主；

建筑风格也一改传统的方正，鲜明建筑特色；

更要力求良好的自然通风和采光，以营造花园式的诗意生态科研办公环境。

MAX科技园（南京・源筑）（亦称南京MAX企业源筑、MAX南京源筑）位于南京江宁高新区生命科技小镇内，高新区占地200平方公里，内有方山国家地质公园、秦淮源湿地公园、青龙山脉、梅龙湖等，整体绿化率超过45%，目前已经有15个国家和地区600多家企业入驻，世界500强企业19家，投资总额高达47亿美元。生命科技小镇MAX科技园（南京・源筑）空间布局方面以组团形式呈现，单支独栋可以自由组合，满足各级总部企业的面积需求；9.1米超大柱距，提高布置便利性；减小企业内部动线公共面积；利用直接入库式电梯链接每层功能分区空间的设置，使企业内部平面交通和垂直交通达到效率最 大化。

MAX科技园（南京・源筑）运用“花格窗、陶红砖、八角楼、石材榫”这些经典的学院派建筑元素打造经典学院派企业总部园区，通过建筑模数的精确考量布局，将建筑技术与艺术结合。

建筑细节上彰显了MAX科技园（南京・源筑）（亦称南京MAX企业源筑、MAX南京源筑）别具一格的风采：古典学院派风格的陶砖，西方传统建筑用色的复刻。陶红砖在拼花、排列、细部、线脚、比例等工艺方面精雕细琢，形成建筑肌理的无缝搭接。花格窗这一元素，亦是六朝古都建筑风格的诠释。

经过系列精心创意的主景设计，将生态长廊还与江宁牛首烟岚、汤山温泉、天印樵歌、阳山问碑、猿人遗迹、杨柳国宝等妙景唯美呼应，运用水、草、林、木等景观元素为企业描绘理想办公场景，在共同彰显江宁大美的同时，又衍生出非寻常风景可比的意境，让企业在天地与自然的和谐开发中，走向辉煌。

在生命科技小镇中的MAX科技园（南京・源筑）（亦称南京MAX企业源筑、MAX南京源筑），对企业的需求有自己的深刻认识，所以才会八大运营服务平台，从而形成了企业人才、资源、管理、信息、创新的高度聚合科学规划，为企业提供优质服务的同时，让园区内企业实现高效运转，帮助企业做大做强。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214950-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:颠覆传统办公

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