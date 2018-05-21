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中关村物联网探营 看玖典科技如何识出“真面目”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 10:12

关注物联网技术前沿，探秘高新技术企业。5月17日，由中关村物联网产业联盟、选址中国共同举办的“物联网圈探营”活动正式开启。

中关村物联网探营 看玖典科技如何识出“真面目”


关注物联网技术前沿，探秘高新技术企业。5月17日，由中关村物联网产业联盟、选址中国共同举办的“物联网圈探营”活动正式开启。据悉，这是继“物联网六人行”之后，针对物联网圈的企业进行的一次探访活动，目的在于搭建物联网圈的融合平台。

探营活动第一期走访专注于智能动态人脸识别领域的高新企业――北京玖典科技发展有限公司。一方茶案，一壶香茗，众人落座，静等揭秘国内先进的“第五代智能动态人脸识别系统”。

首期探营活动吸引了行业精英人士关注：玖典科技董事长谢家琪、中关村物联网产业创新中心常务副主任赵苡彤、中关村物联网产业联盟政企部副主任张皓、北京联通物联网运营中心行业拓展张凯、四川省江油市投资促进局副主任张瀚元、中央财经大学教师李家川等出席活动并参与讨论。

中关村物联网探营 看玖典科技如何识出“真面目”

说到动态人脸识别，常见的一般为监控系统，广泛应用于物业、公司、银行等各种场景，摄像头处处可见，可是安全就有保障了？而当发现物品遗失急忙找到监控，以为抓住救命稻草的时候，发现监控坏了或者影像模糊难以辨认，最终只能失望而归。

玖典科技董事长谢家琪介绍，“第五代智能动态人脸识别系统”其突出优势为可扫描面部的2000个特征点，远领 先社会上应用300个特征点的技术产品，反应时间只需毫秒级，识别率在95%以上。玖典科技推出的动态人脸识别系统，能够进行海量人口信息处理，快速找寻嫌疑人，盗窃案发1小时内便可协助警方抓获嫌疑人。这套系统对人脸可进行全天候三维立体识别，不论黑夜还是逆光，都一样清晰准确。

基于此项核心技术，玖典科技形成了以18项专利软件系统为主，60余款硬件配套产品为辅的解决方案体系, 涉及公安、金融、边检、司法、军队、政府、交通、物业、医院、校园、体育场馆等十余个应用领域及行业。目前相关产品已广泛应用在检查站身份核查、长途车站监控、监狱管理、银行征信、公司迎宾等多个领域。为此，谢家琪本人还被行业特聘为2015年-2018年中国安全防范产品行业协会专家委员会专家之一。

中关村物联网探营 看玖典科技如何识出“真面目”

究竟这套人脸识别系统有多厉害？玖典科技当场试验。测试人员对着摄像头录取正面图片，被当作“反方”信息录入系统库。随后其侧身经过摄像头采集区域时，系统立即发出蜂鸣声报警。谢家琪解释说，“玖典科技推出的人脸识别技术可以在‘嫌疑人’非配合状态下，进行精准识别。即使戴口罩、墨镜，甚至透过玻璃，经过我们核心算法的处理，都可以精准成像。嫌疑人一旦被扔进搜索库，即使摄像头采集到非正面人像，通过面部2000个特征点，也可实现精准识别，报警提示。”

有人曾说玖典科技很幸运，站在了风口上。其实不然，谢家琪坦言，玖典科技在未成立时就以“环保、节能、安全”为发展定位，顺应国家未来发展趋势。团队自2007年开始做人脸识别技术，2011年玖典科技正式成立。团队拜师学艺，最初设计的人脸动态识别算法，准确率与时间相互制约，无法推广。面对技术瓶颈，团队向拥有领 先进人脸动态识别技术的以色列学习，进行算法优化，在准确率与时间上实现了几何倍数的飞跃，远超国内同类技术。目前，玖典科技开发产品包括智能人脸布控系统、门禁考勤系统、人脸识别锁、人证合一机、玻透识别设备、人脸识别无人机等。“不是因为我们幸运，碰到了风口。而是我们做的事情，风口迟早会来。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214951-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中关村物联网探营

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