中粮置地广场同知讲堂:新时代北京写字楼市场展望

“同知讲堂”是由中粮置地广场发起并主办的一场在写字楼行业内的长期讲座交流活动，从首期开始将于一到两周举办一期，每期将邀请业内专业人士就行业发展情况与趋

5月18日下午，备受期待的“中粮置地广场同知讲堂”在置地广场四层隆重开讲。“同知讲堂”是由中粮置地广场发起并主办的一场在写字楼行业内的长期讲座交流活动，从首期开始将于一到两周举办一期，每期将邀请业内专业人士就行业发展情况与趋势进行深入探讨。

“中粮置地广场同知讲堂”采取线上报名方式参与，此次第一期报名人数就超过了活动限定名额，现场座无虚席。首期同知讲堂特邀仲量联行北京研究部经理米阳先生，发表以“新时代背景下北京写字楼市场展望”为题的演讲，从城市画像、政策大势及未来规划三个视角对北京写字楼市场现状与前景进行深入解析。

米阳先生指出，北京相较于其他一线城市人口基数更大，写字楼租赁面积相对稀缺，但需求旺盛，对于楼宇品质的追求在不断提升；北京作为政治中心，受国家政策驱动，办公楼市场未来发展也将遵循去中心化、区域共同发展的政策导向；并且更注重楼宇的形象品质，符合国际化标准；未来办公也将逐步关注人们对于办公环境的要求，注重人性化体验。新时代下，北京写字楼市场的未来将是新办公模式与房地产科技的结合，打造具有北京特色的写字楼市场。演讲结束后的提问环节，到场来宾与米总积极互动，共同畅谈写字楼行业未来发展。

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