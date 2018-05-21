空气净化器行业发展趋势分析 品牌集中化趋势明显

空气净化器定义与分类

空气净化器是指对空气中的颗粒物、气态污染物、微生物等一种或多种污染物具有一定去除能力的家用和类似用途电器。空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括PM2．5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的产品，主要分为家用 、商用、工业、楼宇。

根据空气净化器针对空气中颗粒物去除技术，主要有机械过滤式、高压静电集尘式、静电驻极式滤网式、静电除尘式、静电灭菌式、天然空气净化器。

空气净化器产业链

空气净化器行业产业链较长，涉及子行业众多，上游主要是其零部件行业的企业。空气净化器的外形构成主要是机箱外壳、过滤段、风道设计、电机、电源、液晶显示屏等。决定寿命的是电机，决定净化效能的是过滤段，决定是否安静的是风道设计、机箱外壳、过滤段、电机。

其次，构成空气净化器的部件还有马达、风扇、空气过滤网、智能监测系统，部分型号的机器配有加湿功能的水箱，或是辅助净化装置，如负离子发生器、高压电路等。空气过滤网是其中的核心部件。其他的净化装置实际上起到的仅是辅助功能，所以空气过滤网的好坏是直接影响是空气净化器效果的最关键因素。

空气净化器下游是销售渠道主要为商超、专卖店、电器专卖店、电商平台，最终到达终端客户。

空气净化器销售规模逐年增长

近年来，我国多个城市连续受大范围雾霾天气影响，空气质量呈现重度污染状态。持续不断的雾霾天气，使呼吸道疾病患者爆发性的增长。而严重的空气污染，更炒热了空气净化器市场。据前瞻产业研究院发布的《空气净化器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年，我国空气净化器市场零售量为570万台；空气净化器市场零售额为141．9亿元。预计2018年空气净化器零售量将达756万辆台，零售额将达191．4亿元。

2013－2018年中国空气净化器销量情况

空气净化器内销量季节性较强

我国空气净化器内销量与空气质量相关性较大，具有较强季节性，2016年11月与12月空气净化器内销量合计达到 174．6 万台，占2016 年全年内销量的33．69％。同时，在终端零售量与零售额方面，也呈现一定季节性，秋冬季零售量与零售额均较其他月份有明显增长。

虽然目前空气净化器市场的增长速度很快，但空气净化机（器）在中国的人均拥有量很少，还不到发达国家的十分之一，从普及率来看，空气净化器在美国家庭的普及率达27％，在日本为17％，在中国为1％左右。可见，中国空气净化器的市场还有相当大的空间。随着人们的生活水平提高，同时生活质量也相对的提高，因此，空气净化器在未来的市场更加的畅销。

品牌集中化

整个空净行业在中国的发展，大致分为两部分：2016年3月之前，行业鱼龙混杂、品牌良莠不齐，没有相关的行业准则，虽然行业有一定的爆发式增长，但并未向健康有序方向发展；2016年新国标出台后，据中怡康数据显示，品牌数量由2015年的峰值688个降到2017年9月末的508个。整体来看，新国标的出台，使行业标准进一步完善，筑高了空净企业和品牌商的准入门槛，整个空净趋向良性发展，品牌集中化趋势明显。

预计在未来，具备完善的综合研发、工业设计以及配件、配套生产能力的企业、品牌将会越来越有竞争优势，很多中小品牌将被拒之门外。

功能多样化

空气净化器产品功能也在随市场需求而不断细化，目前已出现了一定程度的市场细分。从苏宁平台上已经可以看到部分细分的空气净化产品，如针对母婴市场定制开发的空气净化器、专属医用级杀菌空气净化器、能增加氧含量的空气净化器以及加湿、除湿型的空气净化器、适合办公环境的桌面空气净化器，如A．O．史密斯的除重度雾霾的空气净化器、夏普具医疗级杀菌功能的空气净化器等不同功能类型的空净产品，整个空净市场进一步呈现出功能多样化的趋势。

渠道趋同化

综合来看，线上线下的品牌开始互相渗透和融合，事实上，渠道的趋同化是以消费需求导向决定的，消费者既需要线上碎片化、多元化的满足消费方式，也需要线下的体验和服务。行业的发展更倾向于双线的融合贯通，空净的发展既需要线上流量的聚合、曝光和精准引流；也需要线下的综合体验、售前引导和后续服务，由此看来，能贯穿双线的平台将备受大众推崇。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214954-1.html

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