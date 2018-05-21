艾默生：数字化转型=业务转型

作为制造业数字化技术和工程服务的先驱，艾默生扩大了其IIoT产品组合，称为Plantweb数字生态系统。它不仅包括广泛的传感器网络和网络安全工具，还包括软件应用程

艾默生自动化解决方案首席技术官Peter Zornio

工业物联网(简称“IIoT”)早已不再是纸上谈兵，它切实地加快了油气、炼油、石化、生命科学、食品与饮料以及其它行业的整体业务改进。

作为制造业数字化技术和工程服务的先驱，艾默生扩大了其IIoT产品组合，称为Plantweb数字生态系统。它不仅包括广泛的传感器网络和网络安全工具，还包括软件应用程序、数据分析和IIoT相关服务。IIoT的价值就在于，它可以更好地利用数据来提高工厂的可靠性、能源利用率、安全性和整体运营。

一些企业已经开始进行IIoT项目的尝试，他们可能就是您的同行。也有一些企业对IIoT非常感兴趣，但是不知该从何着手，他们担心会需要大量的资金和IT方面的投入。

几十年来艾默生帮助世界各地的客户在许多规模巨大、情况复杂的工业设施上实施数字化战略，在实施过程中，艾默生发现数字化转型战略必须从明确业务需求开始 ，即确定需要改进的关键领域，从提高生产效率到降低维护成本，再到防止意外停机或降低能源成本。因此，艾默生会建议用户从小的应用开始，等看到实际收益后再决定是否扩大应用范围，艾默生利用这种方法，帮助用户专注于目标机遇，以规模可变的方式实施数字化转型战略，并制定明确的可衡量的目标。我们的目标是帮助他们成为标杆企业 ――在运营和资本绩效方面居于业内前25%的企业。

虽然IIoT通常专注于技术，但艾默生发现企业经常会忽视数字化转型所需的人员和企业文化的转变。恪守文化传承及采用习惯作法往往会阻碍创新的脚步。也有很多人担心自动化和数字化会带来失业的威胁，其实数字化转型是让人们工作效率更高、更方便、更舒适、更安全。艾默生明确了成功实现数字化转型的五个关键能力：自动化工作流程、移动性、决策支持、变更管理、员工技能提升。

艾默生运营确定性咨询团队帮助企业制定新的流程，确定哪些工作流程可以实现自动化，从而让人们可以专注于更有价值的工作，并通过先进的技术让相关人员在正确的时间获得有用的信息。而且由于IIoT技术的到来，产生了一些全新的业务模式，企业现在可以通过网络将工厂运营数据安全地外包给像艾默生这样的第三方专家，以获得专业的分析和行动建议，从而提高运营绩效。

工业行业正处于一个关键转折点：以效率为中心的运营改进已经达到顶点，而要求人员低投入高产出也已达到极限。因此，在下一个制造业时代，拥抱数字化转型的工业企业将促进和发展能够对利润产生重大影响的最佳实践。

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