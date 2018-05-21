一周智能制造事件汇总：2017全球智能制造发展指数发布

2017全球智能制造发展指数：中国综合排名全球第6位

5月19日上午，《全球智能制造发展指数报告（2017）》在江苏常州发布，结果显示中国名列智能制造发展“先进型”国家行列，综合排名全球第6位。

根据报告，全球排名前十国家中，欧美占据7个席位，亚洲占据3个席位。从发展格局来看，欧美传统制造业强国拥有较多技术与经验积累，转型升级难度较小，具备较强竞争实力；基于世界工厂时代的积累，亚洲等新兴经济体在智能制造方面也呈现出较大竞争优势。当前，中国等发展中国家制造业转型升级与发达国家的“重振制造业”政策形成共振，使得全球智能制造格局处于快速发展的动态平衡中。同时，“大物移云”等新一代信息技术为智能制造快速发展与突破提供了必要条件。

工信部：到2020年培育30万个工业APP

为推动工业互联网应用生态加快发展，工信部日前印发《工业互联网APP培育工程实施方案（2018―2020年）》。《方案》明确提出，到2020年，培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP（应用软件），全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。

当前，世界主要发达国家正在加快布局工业互联网平台，大力部署工业互联网APP（简称“工业APP”）。工业APP是基于工业互联网，承载工业知识和经验，满足特定需求的工业应用软件，是工业技术软件化的重要成果。《方案》提出了夯实工业技术软件化基础、推动工业APP向平台汇聚、加快工业APP应用创新、提升工业APP发展质量4大主要任务，并细分为10项具体任务。

“浪潮云”平台正式上线 面向河北发放5000万元服务券

5月18日，2018中国・廊坊国际经济贸易洽谈会在廊坊正式开幕。作为河北省唯一的国家级综合展会，会议期间，浪潮云工业互联网平台（河北）发布会成功召开。

会上，浪潮云工业互联网平台（河北）正式发布，并宣布推出“河北新一代企业触网行动”，将基于浪潮云工业互联网平台，面向河北企业发放价值5000万元工业互联网服务券，积极推动河北省工业互联网快速落地，打造河北企业数字化、智能化发展的产业新生态。

未来，浪潮将发起并推动成立河北省工业互联网产业联盟，2018年招募10家工业互联网生态型合作伙伴，与河北省政府共同合作搭建工业互联网产业生态体系；在重点行业及领域开展工业互联网创新示范，计划2020年前发展5万家中小企业上云；建设工业互联网创新中心，整合高校、科研院所、企业创新资源。

新建国家级科技机构最少支持5000万元 苏州重奖智能制造

近日，苏州市人民政府出台《关于加强智能制造生态体系建设的若干措施》，着重围绕支持工业企业智能化技术改造、培育智能制造支撑主体、构建智能制造创新体系、加快工业互联网发展、打造智能制造生态环境等方面出台奖励措施。

“措施”明确在市打造先进制造业基地专项资金下设立企业智能化技术改造切块奖补专项，发挥市、县（市、区）联动作用，鼓励企业采用智能绿色制造、智能制造装备与先进工艺、光电子制造关键装备、智能机器人、高档数控机床、增材制造、激光制造、工业传感器、互联网+制造等方式进行智能化技术改造，提升生产效率和产品质量。对新建的国家级科研机构给予不低于5000万元的重点支持。鼓励技术服务商和系统集成商做大做强。

广州成立中以智能制造创投基金，对接国际高新技术

为了更好促进以色列高技术产业的引进，推动关键技术创新并带动新兴产业发展，中以智能制造创投基金18日正式启动。

该基金在广州市发改委的牵头组织下，由国投创合（北京）基金管理有限公司（下称国投创合）、深圳市华丰世纪投资（集团）有限公司、广东中环投资集团有限公司、广东半径集团有限公司共同发起，总规模2.1亿元。

中以智能制造创投基金主要投资从事机器人、人工智能、新材料、高端智能装备等新兴产业早中期、初创期创新型企业，目前已储备了以色列Revelator、以色列Kitor、玖的数码科技、美基沃德等项目。

萧山开发区携手微软共同打造智能制造产业孵化基地

近日，萧山区政府、萧山经济技术开发区与微软（中国）有限公司签订战略合作协议，启动“微软云暨移动技术孵化计划―萧山智能制造孵化基地”，基地落户萧山信息港小镇。

“微软云暨移动应用孵化计划―萧山智能制造孵化基地”项目，将充分发挥微软品牌、技术、平台的号召力和凝聚力，结合政府的各项扶持和培育政策，借助运营商的产业资本优势和运维服务能力，积极引入云计算、大数据、物联网和智能制造、人工智能领域的优质创业团队。一方面协助实现创新经济的集聚，提升萧山科技企业产业比重和现代化国际城区新能级；另一方面健全和完善萧山智能制造数字化转型的科技服务支撑体系，构建萧山特色的本地创新生态体系，快速赋能符合本地特点和需求的创新驱动型转型升级。

腾讯云产业基地在宁波镇海正式运营

18日上午，在腾讯云工业互联网高峰论坛上，腾讯云产业基地正式在宁波镇海中官路创新创业大街启动，这是腾讯云在国内首个产业基地。至此，阿里巴巴、百度、腾讯三家巨头全部在宁波布局了“云”产业。

本次腾讯云工业互联网高峰论坛聚焦“连接・智造・生态”主题，由腾讯、甲骨文等知名企业高管分别作主题演讲，共同探讨工业互联网的发展趋势和对传统工业带来的革命性影响。论坛同时宣布腾讯云产业基地正式在宁波运营，这意味着宁波工业制造将形成智能化发展的新兴业态和应用模式，逐步形成具备高端竞争力的工业云应用和产业生态体系，加速“互联网+工业”向“智能+工业”转型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214956-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm