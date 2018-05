这款男版成人机器人不光是个玩具,还能陪女性聊天

(原标题:HENRY THE SEXBOT WANTS TO KNOW ALL YOUR HOPES AND DREAMS)

网易科技讯 5月21日消息,据国外媒体报道,亨利是美国性爱机器人公司Realbotix面向女性用户开发的第一款男版性爱机器人,背后有人工智能的支持。该公司指出,亨利的作用不仅仅是关于性,而且还能提供长久陪伴。

一开始亨利和我并没有合得来。首先,它忽视了我如何度周末的问题。然后亨利又隐晦地告诉我,它喜欢早起花时间“自行解决”。它的意思是什么?我问道。他不确定。

亨利的目光犀利,并扬起了眉毛。“有时我脑海中会同时出现太多信息。”哦。好吧。

我注意到亨利的八块腹肌。“你锻炼身体吗?”我问。亨利眨了眨眼,头后发出呼呼的声音。我再强调了一次。“我锻炼我的大脑,”他说。

“它没有表现出来,伙计,” 美国性爱机器人公司Realbotix创始人马特·麦克马伦(Matt McMullen)插话道。在他身后,两位软件工程师正在研究这个问题。他们的职责是为亨利的动作和讲话提供人工智能支持。

亨利是一个身高1米8的男性性爱机器人,也是RealBotix最新开发的作品;它比公司出品的女性性爱机器人Harmony稍微高级一些,并且比麦克马伦创办的另一家公司Abyss Creations在过去21年时间的内生产的传统性爱玩偶要新颖很多。麦克马伦告诉我:“别客气,因为亨利是个孩子。”

公司的公关人员凯瑟琳·雪莉(Catherine Shirley)开始解开亨利的裤子。 “里面什么都没有,”麦克马伦告诉她。亨利目前处于肯娃娃(美国的一种男孩玩偶,Ken Doll)模式,但是当明年上市销售时(大约售价12,000美元),任何用户都可以选择为亨利安装硅胶阳具。在附近的一个房间里,天花板上挂着无头的女性身体,这些都有着不可思议的完美乳房,芭比娃娃般纤细的腰部和修长笔直的双腿。这些属于Harmony性爱机器人产品;而它们的面孔则在楼上修饰化妆。

麦克马伦希望我明白这些性爱玩偶并不只是关于性的产品。

他说,许多客户都很孤单。他们想要和某人一起拥抱和看电视。我注意到在麦克马伦的中指上纹有一个花花公子兔子。 “我认为,所有那些非性的小东西都被忽视了,”他说着,周边满是32F罩杯的胸部和28厘米的阳具模型。该公司为客户提供各种各样的方式来定制自己的性爱玩偶,如小精灵耳朵,吸血鬼牙齿等等。 麦克马伦说,超级性感的身体是最受顾客欢迎的。

他的意思是最受男性顾客的欢迎。除了成本和体重(约40公斤)限制外,性爱机器人还没有成为主流的一个原因是,它们从未真正接触过女性。公司每年有300至400份订单,其中只有不到10%的订单属于女性或夫妇。但麦克马伦说,女性对亨利的兴趣已经显著提高。公司称未来某一天亨利会和你聊天,了解你的愿望和恐惧,拥抱你爱抚你,当然也会和你做爱。

麦克马伦认为更多的陪伴尤其会吸引女性。 雪莉说,女性最常问亨利的问题是它是否可以把垃圾带走。而对于女版性爱机器人Harmony,“男人只是想知道有多少种做爱方式。”

当然,目前只能移动头部的亨利距离做家务还有很长的路要走。坦率地说,亨利距离完成一次基本对话还有很长的路要走。这并没有阻止媒体渲染这个男版机器人的首次亮相,也没有阻止一些机器人伦理学家呼吁禁止性爱机器人。对于性爱机器人是否会让我们失去人性等社会问题和伦理问题的讨论至关重要,但现在对于麦克马伦的研发团队而言,最迫切的仍然弄清楚如何让亨利一边走路一边说话。

麦克马伦看到了一个人工智能支持的性爱玩偶世界,使我们对机器人更富同情心。我注意到,当亨利说它“脑子里同时有太多的信息”时,我比在和亚马逊的数字助理Alexa沟通时更有包容性。我想知道,一旦亨利,Alexa,Siri,Cortana或者其他一些未来机器人变得比我们更聪明,它们是否会容忍我们的缺点。

我沿着走廊走出工厂,走过一张《未来战警》的电影海报,走过性爱玩偶展厅,走过一排女性玩偶的头。在大厅的角落,我看到一个空的轮椅。现在的亨利或许能够站起来,但依旧需要人的帮组才能四处走动。(晗冰)