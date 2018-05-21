科学家研制出3D打印智能凝胶 或可制人造心脏

美国拉特格斯大学新不伦瑞克分校研究人员研制出一种三维(3D)打印智能凝胶，可以在水中移动，抓取和移动物体。这一成果有助于研制水下运行软体机器人和人造肌肉。
美国拉特格斯大学新不伦瑞克分校研究人员研制出一种三维(3D)打印智能凝胶，可以在水中移动，抓取和移动物体。这一成果有助于研制水下运行软体机器人和人造肌肉。
研究人员打印出几块高大约2.54厘米的人形智能凝胶，把它们放在电解液里，然后给电解液通电。凝胶在电场作用下可以前进、后退、抓取物体、移动物体。改变电解液浓度和电场强度可以使凝胶改变姿态或形状。
研究人员在《应用材料与界面》发表论文，报告这一成果。他们说，这种材料与人体组织相似，含有大量水，非常柔软，或许可用于研制人造心脏、人造胃、人造肌肉。
这种材料柔软的特性使它不会损伤遇到的物体，有望应用在诊断疾病、进入身体输送药物等场合。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214959-1.html
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