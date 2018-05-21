西北旺举办纪念汶川地震十周年地震应急演练活动

为了全面检验社区启动地震应急预案和应急响应能力，近日，在汶川地震十周年、5.12全国第十个“防灾减灾日”到来之际，西北旺镇联合海淀区地震局、海淀区民政局在西北旺镇六里屯社区举办纪念汶川地震十周年地震应急演练活动。海淀区地震局、西北旺镇机关以及公安消防交通等部门600余人参加演练。北京市地震局副局长吴仕仲、海淀区副区长梁爽、西北旺镇党委书记赵小云、地震专家、各街道（镇）防震减灾主管领导、西北旺镇各社区（村）领导现场观摩。

演练从地震灾情信息发布、家庭应急避震、地震应急预案的启动、组织群众疏散、抢救被困人员、紧急医疗救援、火灾现场扑救、电力抢修、生活物资发放、社会治安的管控、群众生活安置等全方面开展实战和推演。各成员单位通过地震应急演练中各种突发情况下向指挥长提出部门对策建议及处置情况，进一步熟悉本单位本部门在抗震救灾中的工作职责和处置流程，提高了部门之间的协调联运能力。

1、现场信息发布：现场模拟海淀区西北旺镇六里屯社区附近发生4.9级地震，震中震感强烈。

2、启动应急预案：现场浓烟滚滚，警报器响起，西北旺镇启动二级地震应急响应。

3、组织群众疏散演练：随着一阵警报器响起，六里屯社区工作人员和志愿者组织居民迅速从家中撤离，进入临时安置区。

4、消防干警应急处置演练：作为救援任务的尖刀力量，在接到救援任务后迅速反应，第一时间赶赴现场。利用云梯解救楼顶被困群众。

5、紧急医疗救援演练：物业工作人员配合社区医疗志愿者将被受伤人员用担架抬至应急避难场所，实施救援。医疗救助组进入灾区现场，组织救护。

6、疏散安置组：指挥部协调区民政局到现场救援，立即组织人力搭建帐篷，有序安排居民进入救援帐篷区。

7、应急灭火演练：地震造成社区附近物资回收站发生火情，社区主任迅速组织人员灭火。

8、电力及供水抢修演练：立即抢修电力，保障受灾群众电力供应。

9、生活物资发放：物资保障组迅速调拨应急生活物资，保障灾民临时生活需要。整理救灾物资并有序向受灾群众发放。

10、应急治安管理：治安巡逻组立即派出工作组进入群众安置区，进行现场社会治安巡逻，维护社会秩序。

整个演练过程既紧张、激烈，又有条不紊。参演单位能迅速到位，严密组织，认真指挥群众紧急避险，体现了团结互助，在危难面前相互救助的团队精神。

演习结束后，两位经验丰富的地震专家对演练工作进行总结点评。他们充分肯定了演练取得的良好效果，一致认为演练结构完整、组织严密、时间紧凑、内容丰富，演练突出社区地震应急演练主题，科目设置齐全，演练程序流畅，全面检验了社区地震应急响应、灾情报告、决策指挥和部门联动水平，达到了预期目的，提高了应急预案的针对性和可执行性。

北京市地震局副局长吴仕仲认为，通过现场观摩演练，总的感到，整个演练“演与练”相结合、“室内与室外”相结合、“群众自救与专业援助”相结合，具有较强的示范性和推广意义。海淀区委、区政府对《北京市十三五时期防震减灾规划》和2018年市防震抗震工作领导小组会议精神的理解是深刻的、思路是超前的、行动是及时的、工作是到位的，并强调：

§ 一是要加强研究，继续完善地震应急预案体系；

§ 二是要深入基层，扎实做好各项地震应急准备；

§ 三是要未雨绸缪，不断增强地震工作责任意识。

最后，海淀区副区长梁爽指出：此次演练，以社区地震应急响应为主线，采取实战与推演、室内与室外相结合的方式连贯进行。操作性强、演练方法活、时机把握得好。通过演练，切实提升了应急避险意识，提高了抵御和应对紧急突发事件的能力，锻炼了地震应急工作队伍，整个演练活动达到了预期效果。并对今后工作提出三点要求：一是认真贯彻落实习近平总书记防灾减灾新理念和防范重大自然灾害风险新要求；二是切实增强做好防震减灾工作的责任感和使命感；三是广泛开展群众性防震减灾宣传教育活动。

防震减灾一头连着千家万户，一头连着经济社会发展。西北旺镇将结合此次地震演练，进一步针对身边的灾害风险，采取排查治理灾害隐患、修订完善应急预案等多种措施，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提升地区防灾减灾救灾能力。

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