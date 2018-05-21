3D打印机制造商Formlabs为北美客户提供材料

今后3D打印的复杂几何形状与传统陶瓷的质量相结合，以适应新的珠宝系列。在对Formlabs配方进行beta测试时，NervousSystem帮助指导材料开发以克服诸如可打印性和

陶瓷在中国已有几千年的历史，作为中华文化的象征。早在新石器时代陶器就产生了，后经各个朝代的发展，唐宋时期开始远销世界。瓷器放在木船中，挂起锋范，满载着中国的希望，在季风的吹拂下驶向世界各地，西方人眼中，瓷器成为中国人的形象符号。

传统陶瓷制品

陶器的发明是人类最早利用化学变化改变天然性质的开端，是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的标志之一。经过漫长的变革和发展，20世纪70年代末，中国的现代陶艺兴起。如今，现代陶艺在大众的生活中，也日渐占据着重要的地位。现代艺术家把目光投向了这项革命性技术，利用传统的工艺烧造技术加上无限创意，就能打造出绝美的陶瓷艺术品。再把陶瓷和3D打印结合起来，传统陶瓷工艺高温烧结得到是无法企及的物品，那么3D陶瓷打印的造型技术，却能完成传统陶瓷工艺所无法表现的繁复。

最近知名3D打印机制造商Formlabs宣布为北美和欧洲的客户提供陶瓷树脂。陶瓷树脂专为Form23D打印机而设计，是Formlabs的FormX平台诞生的实验材料，首次亮相是在2017年CES展会上，旨在使陶瓷更易于在桌面3D打印上使用。

陶瓷树脂

目前市场上的陶瓷解决方案价格过高，但该公司认为其最新产品将使更多工程师和设计人员能够使用陶瓷进行快速迭代。目前全球市场内部研发和制造实验室对陶瓷3D打印的需求正在增长，美国宇航局等主要组织都致力于陶瓷研究，开发Nextel织物，一种先进的耐火材料，以及GRABER，一种填充陶瓷的粘合剂，用于修复太空中的小裂缝。军方使用陶瓷材料设计轻量化装甲，而电子元件制造商则使用氧化铝陶瓷作为绝缘体、电阻器和半导体，因为它们具有很高的导热性能。

3D打印机烧制

陶瓷树脂是一种硅石填充的光聚合物。用树脂打印的零件在烧制之前会呈现出石头般的光泽，以烧尽光敏聚合物并形成完全陶瓷片。Formlabs表示，与其他标准树脂相比，该材料在处理方面有点棘手，并且需要进行一些试验。例如，必须事先在Formlabs的PreForm软件中对零件进行缩放以适应烧制过程中的收缩。

3D打印陶瓷首饰

今后3D打印的复杂几何形状与传统陶瓷的质量相结合，以适应新的珠宝系列。在对Formlabs配方进行beta测试时，NervousSystem帮助指导材料开发以克服诸如可打印性和最终烧制零件密度等挑战。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214961-1.html

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