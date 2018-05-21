Sigma Labs扩展欧洲业务 并获得监测增材制造工艺的专利

据了解，Meidenstein在专业销售领域拥有超过15年的经验，尤其是关键客户管理、项目销售和业务开发，他拥有包括软件业务发展和增材制造方面的经验。在加入Sigma L

近日，位于新墨西哥州的质量控制软件公司Sigma Labs宣布将首次在海外扩展一个新的销售和支持团队。此外，该公司还聘请Markus Meidenstein担任其新的欧洲业务发展经理。Meidenstein将以德国慕尼黑附近为基地，并将领导Sigma Labs的欧洲客户销售和营销职能。他当前的重点将集中在现有的Sigma Labs客户上，并与新客户合作，在战略市场目标内建立概念验证计划。他还将专注于引领欧洲营销和贸易展览活动的新机会。

据了解，Meidenstein在专业销售领域拥有超过15年的经验，尤其是关键客户管理、项目销售和业务开发，他拥有包括软件业务发展和增材制造方面的经验。在加入Sigma Labs之前，他曾为Materialize和AEGIS Software工作。

Sigma Labs董事长兼首席执行官John Rice说：“我代表我们整个Sigma Labs组织，欢迎Markus成为这个新创立的Sigma Labs欧洲团队第一个成员，并担任这一职位。欧洲对添加剂制造业的发展至关重要，Sigma Labs很自豪地为欧洲不断增长的市场提供本地支持，我们很高兴Markus能够领导我们在欧洲的业务发展。”

欧洲的扩张是由于欧洲对Sigma Labs的PrintRite3D软件的采用日益增加。在接下来的几周内，该公司还将为欧洲业务部门增加一个技术应用工程支持团队。欧洲团队将与客户和合作伙伴密切合作，以支持客户对PrintCite3D IPQA技术的采用，因为Sigma Labs将继续追求增长机会。

在美国，Sigma Labs就刚刚获得了其技术专利。该专利题为“用于监测增材制造过程的方法和系统”，为使用来自多种传感器类型的实时数据确保零件质量的方法提供了保护。它允许通过实时跟踪和报告过程一致性和部件重复性来批量生产应用程序。

“我们的PrintRite3D技术可用于许多AM应用，并通过更好地了解其工艺变化以及控制它的方式，帮助我们的客户缩短产品上市时间（TTM），”Sigma Labs联合创始人、总裁兼首席技术官Mark Cola说道。“展望未来，PrintRite3D将允许我们的客户通过使用我们专有的软件算法在批量生产期间实现产品产量提高。”

值得一提的是，Sigma Labs还有几项额外的涉及其PrintRite3D技术的专利。最近授予的专利是过去五年中在过程质量保证领域提交的第一份申请。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214962-1.html

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