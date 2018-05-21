微信外链新规："禁止未取得证照转播视听节目"被废

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，18日微信团队曾发布《关于进一步升级外链管理规则的公告》，公告中称，“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。”今日，微信派再次发布升级外链管理规则的补充公告，主要更新补充内容为升级外链管理规则针对朋友圈，此前的视听内容传播相关规则已删除。

微信表示，平台会进一步与开发者研究方案，共同做好视频内容的质量和合规性管理。

补充说明原文如下：

微信派于2018年5月18日发布的外链管理规则公告是针对朋友圈的管理规范。朋友圈是用户分享和关注朋友们生活点滴的空间，为保障微信用户的隐私和合法权益，微信会一直对朋友圈外链进行严格管理。

删除上述公告第二条。平台会进一步与开发者研究方案，共同做好视频内容的质量和合规性管理。

公告更新版本总览：

关于进一步升级朋友圈外链管理规则的公告

为保障微信用户隐私安全，优化微信外部链接在朋友圈的体验，我们发布了《关于进一步升级外链管理规则的公告》。公告发布后，收到了部分开发者的反馈意见。有鉴于此，现补充说明并修改如下：

1微信派于2018年5月18日发布的外链管理规则公告是针对朋友圈的管理规范。朋友圈是用户分享和关注朋友们生活点滴的空间，为保障微信用户的隐私和合法权益，微信会一直对朋友圈外链进行严格管理。

2删除上述公告第二条。平台会进一步与开发者研究方案，共同做好视频内容的质量和合规性管理。

公告更新版本：

关于进一步升级朋友圈外链管理规则的公告

（2018年5月21日更新）

1规范特殊识别码、口令类信息传播

为避免过度营销造成对用户的骚扰，朋友圈内不允许发布及传播具有识别、标记功能的特殊识别码、口令类信息。

【示例】

2禁止更改用户返回路径

朋友圈外部链接禁止更改用户返回路径，包括但不限于用户点击“返回”时强制跳转到非上一级页面等。

3 禁止使用含有用户隐私数据的浮层

鉴于外部链接中使用浮层可能导致用户头像昵称等信息泄露，朋友圈外链分享将禁止使用含有用户数据隐私的浮层，否则视为违规处理。

【示例】

4 对违规行为采取阶梯式处理机制

朋友圈外部链接第一次违规修改完可申请解封，申请方式为发邮件到moment@tencent.com说明被封链接及修改情况，第二次封禁12小时，第三次封禁一天，第四次及以上封禁一周。之后若未修改完成不予解封。

对于违规后仍进行恶意技术对抗的行为（包括但不限于用多域名、多帐号来规避平台限制），一经发现，永久封禁其帐号、域名、IP地址或分享接口。

以上规则，将于5月29日起正式生效。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214963-1.html

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