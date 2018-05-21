原OKEX CEO李书沸已正式入职火币 任董事会秘书

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，根据火币网官方消息显示，原OKEX CEO李书沸已经正式入职火币，担任董事会秘书兼国际商务拓展副总裁，负责集团董事会日常工作、集团融资并购及国际业务开拓与团队组建。

李书沸曾担任香港上市公司（HK0327）百富环球CFO，OKCoin集团CFO兼OKEX CEO。5月14日，OkEX CEO李书沸在朋友圈宣布将正式辞任OKEX的CEO及OKCOIN的CFO等一系列职位。

在朋友圈中，李书沸感谢徐明星，称OK给了自己一个平台，去施展“一部分抱负。”从朋友圈信息来看，李书沸并未言明离职原因。OKEX表示，李书沸加入OK以来，为OKEx的业务和全球化发展作出了贡献，基于个人原因，其选择了新的生活，决定辞去公司职务。

李书沸在这条朋友圈下的评论说：“所有OK离职员工组，劳驾加上我，希望我们多沟通，发挥‘币圈黄埔军校’的互动精神，一起推动区块链行业的发展。”

OKEx和OKCoin均为数字货币交易所，OKEx是OKCoin国际站基础上打造的数字资产合约服务交易平台。OKEx专注纯数字资产交易服务，提供世界各种法币交易、币币交易、合约交易等产品和服务。

据了解，今年2月徐明星辞去OKEx CEO职位，由李书沸接任。李书沸来自香港，两年前加入OKCOIN，推进其B轮融资。9.4监管政策出台后，徐明星推动OKCOIN成立了OKEX，以规避国内层面的监管。李书沸曾协助OKEx完成B轮融资、建立企业管理团队。同时，其还协助OKEx进行海外项目扩张，集团架构重组等工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214964-1.html

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