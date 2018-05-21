提高智能制造水平 苏州新增114个市级示范智能车间

近日，2018年苏州市示范智能车间公布，苏州西门子电器有限公司低压电器智能生产车间等114个智能车间榜上有名。

苏州西门子电器有限公司的低压电器智能生产车间是在德国原装引进的生产流水线基础上，通过苏州公司本土技术团队的研发，完成了智能化改造，相关经验还向母公司进行了输出。

在新产品开发投产过程中，苏州西门子公司以建立自动化、智能化生产车间为目标，投资近1.2亿元用于自动化和智能化生产装备。

为深入贯彻落实《中国制造2025苏州实施纲要》，从去年起，苏州开展市级智能工厂和智能车间培育和评选工作，去年共有118个智能车间入选市级示范，今年又新增114个。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214965-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm