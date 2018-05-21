7家企业通过工业互联网平台可信服务评估认证

工业互联网产业联盟“工业互联网平台可信服务评估（试点）”第二批测试评估于2018年5月15日，召开了专家评审会，经过专家组认真审核，共有7家企业通过了工业互联
工业互联网产业联盟“工业互联网平台可信服务评估（试点）”第二批测试评估于2018年5月15日，召开了专家评审会，经过专家组认真审核，共有7家企业通过了工业互联网平台可信服务评估认证。
通过的企业及平台名称如下：
1、北京寄云鼎城科技有限公司――NeuSeer工业互联网平台
2、北京东方国信科技股份有限公司――东方国信工业互联网平台Cloudiip
3、浪潮软件集团有限公司――浪潮云工业互联网平台
4、华为技术有限公司――OceanConnect 物联网平台
5、西安中服软件有限公司――中服工业互联网平台
6、上海明匠智能系统有限公司――明匠NewTon IOT工业互联网平台
7、广州机智云物联网科技有限公司――机智云工业互联网平台
关于工业互联网产业联盟：在工业和信息化部的大力支持和指导下，由中国信息通信研究院联合制造业、通信业、互联网等企业于2016年2月1日共同发起成立。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214966-1.html
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