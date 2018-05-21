协鑫集团：光伏与扶贫攻坚相结合

协鑫集团充分发挥在光伏组件产品研发制造领域的优势，将光伏发展与扶贫攻坚相结合，取得明显成效。据了解，目前协鑫集团光伏扶贫电站总量全国第一，项目遍及安徽

“截至今年3月底，我们已经累计承接国内光伏电站EPC（工程总承包模式之一）项目超过1200兆瓦，其中扶贫EPC项目超过700兆瓦。”协鑫集团旗下协鑫集成全资子公司――协鑫能源工程有限公司副总裁柴敬玉说。

协鑫集团充分发挥在光伏组件产品研发制造领域的优势，将光伏发展与扶贫攻坚相结合，取得明显成效。据了解，目前协鑫集团光伏扶贫电站总量全国第一，项目遍及安徽、江西、河南、山西、湖南等多个省市。协鑫集团已经走出一条由政府协调土地、解决资金来源，协鑫提供专业工程技术服务，选用优质高效组件产品、逆变器及其他电气配套设备，建设标杆电站，并提供20年电站运营维护，保障扶贫项目收益的路子，累计帮扶3．7万多贫困户走上致富路。

我国大部分贫困人口生活在资源匮乏、经济落后的偏远地区，在这些地方建设光伏扶贫项目需要克服山高路陡、地形复杂的生态环境以及环境保护要求。

为了解决这些困难，协鑫能源工程公司根据不同地形、环境，协助政府做电站设计、选址、备案、建设等一系列工作，因地制宜地进行光伏扶贫电站的设计开发与建设。

同时，针对扶贫电站一般容量小、分布广，后期运营维护难度大的问题，为确保电站长期稳定运营，协鑫集成与华为公司联合开发了光伏智能运维管理云平台，采用线上和线下结合的模式，实现了对所有电站设备的全面监控、检测、诊断和运行管理。管理系统还支持扶贫对象信息录入与查询，可将发电收益与贫困农户信息绑定，收益直接落实到户。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214967-1.html

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