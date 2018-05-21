甘肃玉门市：光热产业驶入快车道

近年来，玉门市光热产业形成了大开发、大开放、大建设、大发展的格局，产业发展驶入快车道。

近年来，玉门市光热产业形成了大开发、大开放、大建设、大发展的格局，产业发展驶入快车道。

一

日前，玉门市11个项目集中开工，包括4个光热产业项目，首航节能光热装备制造产业园项目便是其中之一。

首航节能光热装备制造产业园项目计划总投资4亿元，主要建设两条塔式定日镜全自动流水生产线、一条槽式定日镜全自动流水生产线、标准厂房等，计划今年10月建成投产。

“首航节能装备制造产业园立足玉门，辐射河西。项目落户玉门市，就是看中了这里优越的地理位置和超前的服务模式。”首航节能企业代表说。

首航节能光热装备制造产业园落地建设，是玉门市发展光热产业的一个缩影。

“光热发电是继光伏发电后一种新的太阳能发电方式。玉门市太阳能资源富集，开发建设太阳能光热发电项目综合条件优越。因此，众多光热产业项目纷纷在此落户。”玉门市发改局有关负责人说。

二

“丰富的光热资源和平坦的地形，为玉门市发展光热产业提供了便利。玉门市是全国第一个启动光热规划并通过评审的县市。”玉门市能源局负责人说。

2016年，玉门市启动了花海500万千瓦光热基地规划，相继完成了水资源论证报告、环境影响评价报告、防洪规划报告，为发展光热产业打下了坚实的基础。

江苏盈丰电子装备股份有限公司董事长、总经理薛蔚说：“在项目推进过程中，玉门市委、市政府多方协调，服务周到，体现了良好的工作作风，让我们吃上了‘定心丸’。同时，光热小镇等配套设施建设，对项目推进起到了非常好的作用。”

三

为进一步延长光热产业链，继续保持玉门在全国光热产业领域的领先优势，玉门市按照“五大产业”和“十个战役”的战略部署，紧盯国家产业政策，瞄准光热产业链条，大力储备引进光热发电项目和装备制造项目。

“光热小镇建设，让企业抱团取暖，以小镇建设带动产业做大做强，延长产业链。2017年底，玉门市出台光热产业发展扶持激励等办法，实现了行政审批从‘多处跑’到‘跑一处’，营造了良好的服务环境，解除了企业的后顾之忧。”玉门市能源局负责人说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214968-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm