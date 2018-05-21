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环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 12:24

5月20日，生态环境部正式启动全国饮用水水源地环境保护专项第一轮督查。整个专项行动将进行多轮次的监督检查，从全国抽调执法骨干力量组成273个组，对所有涉及到

在5月19日结束的全国生态环境保护大会上，习近平强调，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。

生态环境部：启动全国饮用水水源地环境保护专项督查

5月20日，生态环境部正式启动全国饮用水水源地环境保护专项第一轮督查。整个专项行动将进行多轮次的监督检查，从全国抽调执法骨干力量组成273个组，对所有涉及到的212个地级市及1069个县，1586个水源地的环境问题进行督查。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

为推动社会监督，及时发现饮用水水源地保护区内排污口、违法建设项目、交通穿越、餐饮旅游等环境问题，生态环境部鼓励公众拨打举报电话：010－12369，或者通过“12369环保举报”微信公众号进行举报。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

武汉：巨量工业废渣现身长江边违规堆放问题 持续十年屡禁不止

生态环境部在5月上旬启动了“清废行动2018”，对长江经济带11省市的固体废物倾倒情况进行全面摸排核实。督察组在长江边发现了哪些问题？央视记者跟随督察组的一支分队前往湖北武汉。

环保督察组成员：你都已经知道现在国家要开始治理长江周边了，那里既然发现有这么大的堆量，你还能让它存在这里吗？

固体废物违规堆放业主：我不是长期存。

环保督察组成员：而且你这个场地没有路面硬化，没有各种措施， 它不符合要求。

固体废物违规堆放业主：它这不需要你说的那些硬件条件。

固体废物违规堆放业主：你说的意思，我还没有听懂。

环保督察组成员：就是存储固体废物，它是有专用的堆放场所的，它不是随便堆放的，即使是临时堆放，它也是不允许的。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

这是中央环保督察组第88工作组正在开展工作，他们询问的是湖北省武汉市一名承包露天堆场的业主。工作组发现：堆场附近违规堆放10000吨原煤以及400吨工业废渣，根据调查人员前一天暗访时在现场拍摄的照片判断，该堆场在环保督查期间仍在顶风作案，违规堆放工业废渣。该堆场附近，调查人员还发现了其他三处违规堆场，场面触目惊心。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

记者张伟杰：一个露天的堆场，后面堆积了巨量的固体废弃物，但是废弃物没有做任何覆盖的处理，在地面上有很多绿色液体，我们现在暂时还没有办法确定，它里面的成分到底是是什么。在上午短短三四个小时的时间内，就发现有四个露天的堆场。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

这些堆场全部分布在长江防洪堤――武惠堤内，距离长江岸线直线距离不到200米。一旦下雨，固体废弃物就有可能遇水溶解，产生滤液并且下渗，污染土壤、地下水以及长江。该区域分布着包括武钢在内的多家工厂，而武惠堤一直是这些企业违规堆放工业废料的场所。面对工作组的询问，相关企业的工作人员支支吾吾，底气不足。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

目前，生态环境部已对此进行挂牌督查，武汉市也派出工作人员对现场废渣进行清运，并对现场遗留的废渣废液进行取样化验，评估对生态环境造成的影响。

挖坑填埋欲瞒天过海 欲盖弥彰 实则掩耳盗铃

在督查中，记者发现，为了逃避检查，很多违规地方固体废物堆场，都采取了挖坑填土再掩埋的手段，企图在环保监察中蒙混过关。

5月10日，督察组接到群众举报称：武汉市蔡甸区的一个建设地块内有大量汽车轮胎废脚料以及建筑、生活垃圾。督察组到达现场后发现，情况似乎并没有举报人说的那么严重，但当挖掘机进场作业后，地面之下的情况却让所有人大吃一惊。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

中央环保督察组第88工作组组长刘刚：当时到现场看的时候，没有这么多。第一天来的时候，可能就有一个小垃圾堆。在挖掘和清运的过程中，地下还发现了很多掩埋的垃圾。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

此地原是一个水塘，因为地势低，逐渐成为周边轮胎生产企业堆放废弃边角料的垃圾堆。后来，不光是工业生产废料，建筑及生活垃圾也开始在此堆存。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

记者张伟杰：在我身后的远方，有四台挖机正在进行垃圾清运的作业，现场的工作人员说，每辆车的载重量大概是在10－12吨之间。按此估算，昨天一天清运走的垃圾就有3000吨左右，这其实是目前已经发现的垃圾的大概一半左右。

在持续一周的调查中，工作组碰到了不止一起试图瞒天过海的案例。在长江边另一处生态环境部的挂牌督办点，违规堆放负责人也玩起了类似的“掩耳盗铃”的伎俩。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

记者张伟杰：在三天之前督察组的人员到达这里的时候，他们第一时间就发现了这个长约80米，宽大概在2－3米，深度有3－4米的巨型的土坑。站在这里，仍然能够感觉到我的脚在往里面去陷。调查人员就推测，这样一个土坑，很有可能就是在这里露天堆放固体废弃物的责任人所挖的，为了用这个土坑里面，颜色正常的黄色的泥土，来覆盖他们在这里堆砌的发灰发白的矿渣，那么从而达到逃避检查的目的。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

目前，这些堆点已经全部被生态环境部挂牌督办，当地环保部门已经开展了废弃物的清运工作。未来，生态环境部还将继续派出后续督办工作组对整治成果进行验收。而当地也已经启动了追查污染责任人的调查工作。

生态环境部：案件挂牌督办执法不断加码

从5月9日到5月15日，一周的时间，“清废行动2018”督查行动，共派出了150个工作组分赴长江经济带，根据生态环境部公布的此次督查结果，共发现问题1308个，其中，有111个突出问题将由生态环境部挂牌督办。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

在2796个督查点中，共发现1308个问题。其中，湖北、江西占比最多，均超过300个，而浙江、云南则相对较少。其中，有111个突出问题将由生态环境部挂牌督办，而其余的1197个问题也将交给有关省级环保部门挂牌督办，直至整治完成。

环保督查期间仍顶风作案 巨量工业废渣现身长江边

国务院发展研究中心资源与环境研究所副所长常纪文：进入新时代后，挂牌督办和中央环保督察相结合，而且它是和党政同责挂钩的，在督地方政府的同时，也在督地方党委，撬动了整个环境保护的大格局。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214970-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工业废渣环保督查

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