全球密度最高的机床巨头驻扎地居然在上海

在上海自贸区内10万平方米的外高桥国际智能制造服务产业园内，全球第一流的机床公司都集聚在这里，以至于很多上下游企业在参观时都会不由自主赞一句：从没见过这

全球机床巨头驻扎密度最高的地方在哪里？也许你根本想不到答案是在上海――在上海自贸区内10万平方米的外高桥国际智能制造服务产业园内，全球第一流的机床公司都集聚在这里，以至于很多上下游企业在参观时都会不由自主赞一句：从没见过这么高密度的产业园。

18日上午，澳大利亚ANCA集团亚太区总部昂科机床(上海)有限公司新址开业仪式举行，这个1974年在澳大利亚墨尔本创立的企业，经过四十多年的发展，已成为全球最大的专业数控工具磨床制造商之一，产品广泛应用于精密切削刀具制造行业，医疗器械制造业，汽车制造工业，航空航天制造领域以及电子制造行业。

“这里已经成为汇聚全球知名机床整机企业、刀具企业、夹具企业、量具和检测设备企业的空间载体。”上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司机床中心总经理郭永健告诉记者，加上昂科机床，目前产业园已吸引了来自10多个国家和地区的140余家跨国机床企业入驻。其中，美国机床和制造杂志评选的全球机床 100 强企业中的33 家已经正式入驻上海自贸区保税区域并且建立了展示、技术服务、仓储、办公等功能，还有 8 家虽未在保税区域内有实体性存在，但已经成为产业园平台的客户。

上海几乎没有机床制造的工厂，为何能汇聚那么多一流企业？因为这里提供了最好的服务。郭永健透露，从建造物业开始，产业园就为企业量身定制了物业形态，在服务提供环节，园区都会根据客户的实际需求来定制服务，包括一些贸易服务的解决方案。

比如，这些全球机床企业的产品经常要外出溜一圈――去自贸区外做短期展览。如果按照既定流程走，对于政策不了解的企业常常会找不到北。针对企业的集体需求，园区出面向外高桥海关递交银行履约保函，担保这些设备“外出”参加展览，并保证在30天后“结束旅行”。这在园区已经是一种相当常态化的方式。

从机床销售到售后服务的全过程，园区也有一揽子服务。比如，在进口设备销售过程中，园区提供了涉及到报关、报检等流程的解决方案；机床销售后，企业需要为客户开展售后服务，园区还有一套零部件公共分割系统，最快能实现4个小时通关，以保证客户的生产线不因此而停工。

郭永健表示，作为专业贸易平台，外高桥国际智能制造服务产业园还集聚了近 140 家产业上下游的服务企业及机构，包括美国机床工业协会、哈斯等全球知名公司都已落户，把机床产业的生态要素都聚齐了。

今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，从目前的签约情况来看，国企一流的机床企业是高端制造板块的重点之一。“4月28日进口博览局公布了第二批参展企业，11家签约的行业龙头机床企业中，有9家是平台上的客户，其中有6家就在产业园内，还有3家在保税区其他地方。”郭永健称，还有不少机床企业正在申请参展进口博览会，预计未来还会集中签约一批。

作为第一批签约首届中国国际进口博览会的企业之一，ANCA集团相关负责人坦言，将把这次参展作为深入中国市场的一大契机：“在博览会期间，我们将展示公司工业自动化与互联网相结合的最新产品。”

本届进口博览会意欲打造“6+365”天永不落幕的盛会。记者了解到，外高桥国际智能制造服务产业园已获批成为首批平台，这也是截止到目前智能制造板块惟一一个“长期+短期”展示相结合的平台。

“园区已经准备好了。”郭永健告诉记者，园区已经为企业提供了包括设备长期展示、演示、培训、交易在内的一系列完整服务，从匹配度来讲，服务内容与进口博览会‘6+365’所提倡的服务能够无缝对接。接下去，园区还将不断升级服务，实现更大的“溢出效应”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214974-1.html

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