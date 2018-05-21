夏日灭蚊战打响！这款太阳能灭蚊器易用又环保

Solar Buzzkill用了先进的光伏技术，能在白天吸收并存储光能，夜晚发出紫外光吸引蚊子，蚊子落在通电的触网上就一命呜呼了。
夏天怎样避免蚊虫叮咬？除了睡蚊帐里，灭蚊灯也是个不错的选择。这可能是首款应用太阳能的灭蚊灯，它只有手掌大小，无需插电即可运行，无论居家还是户外都适用。
Solar Buzzkill用了先进的光伏技术，能在白天吸收并存储光能，夜晚发出紫外光吸引蚊子，蚊子落在通电的触网上就一命呜呼了。
另外，这款产品背面有四个强力吸盘，可固定在玻璃、家具等表面。拧开前盖即可清理蚊虫尸体。零售价19美元起（约合人民币121元）。（老魏）
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