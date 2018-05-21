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迅实科技推出大幅面DLP 3D打印机 一次可以打印30个牙模

点评

科技传媒网 南极熊3D打印网 2018-05-21 15:11

近日，国内领先的3D打印机制造商迅实科技新推出了一款基于DLP技术的大幅面3D打印机“SolarRay”。最大3D打印尺寸可以达到384×216×300mm，比大多数其他光固化的

近日，国内领先的3D打印机制造商迅实科技新推出了一款基于DLP技术的大幅面3D打印机“SolarRay”。最大3D打印尺寸可以达到384×216×300mm，比大多数其他光固化的3D打印机要大2至3倍，一次可以打印30个牙模，4个鞋模。

DLP技术受限于光源分辨率的影响，市场上很少有大尺寸的机型，SolarRay的推出填补了这一市场空缺。

迅实科技推出大幅面DLP 3D打印机 一次可以打印30个牙模

与公司之前推出的MoonRay系列桌面打印机不同，SolarRay是一款大幅面的3D打印机，该机器能够打印较大的模型和工件，同时兼具较高的精度和打印速度。迅实公司称其是一款大型的通用设备，适合齿科、教育、雕塑等很多行业的客户使用。

迅实科技推出大幅面DLP 3D打印机 一次可以打印30个牙模

在精度和打印速度方面，SolarRay同样也不会让人失望。设备采用投影畸变矫正技术，保证投影仪光强均匀性；Z轴用伺服和高精度丝杆，保证层高一致；液面使用1um的激光位移传感器，保证液面精度。达到最小打印层厚50微米，XY轴分辨率1920*1080，保证每一件3D打印成品表面光滑，精准地复原设计细节。

迅实科技推出大幅面DLP 3D打印机 一次可以打印30个牙模

因为每次投射直接成型一个面，工件的长度和宽度并不影响成型速度，成型速度仅受工件高度的影响，所以设备打印速度也很快，每层成型时间20-35S，仅5.5小时就可以打印3个13厘米高的地球仪。

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SolarRay在控制和自动化两个方面的平衡表现得也都很出色。用户可以通过对层厚、曝光时间等诸多参数进行设置从而获得对该机器的控制；设备本身提供了很方便的自动化功能，比如，自动添加材料、自动生成支撑等。另外，设备软件还实现了切片和打印过程的分离，在设备触摸屏上可脱机打印，更加简单易用。

迅实公司还为SolarRay开发了强度更大、收缩率更低的配套光敏树脂，同时SolarRay也可以兼容第三方的树脂产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214977-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印机DLP牙模

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