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制造产业升级借力云巨头

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 15:16

近日，多家上市公司与阿里云、腾讯云等国内云巨头合作。据不完全统计，截至5月17日，今年以来披露与阿里云、腾讯云合作的上市公司至少已有7家。其中，以制造型企

近日，多家上市公司与阿里云、腾讯云等国内云巨头合作。据不完全统计，截至5月17日，今年以来披露与阿里云、腾讯云合作的上市公司至少已有7家。其中，以制造型企业居多。

多家公司牵手云巨头

神州高铁近日披露公告称，公司与腾讯云签署《框架合作协议书》，旨在共同推动移动互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能等互联网技术在轨道交通产业领域的应用落地。

智光电气近日与阿里云签署《战略合作框架协议》。双方基于各自优势，建立战略合作伙伴关系，共同构建“基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”。

恒逸石化与阿里云签署《战略合作框架协议》，合作内容包括：企业云和大数据基础设施建设、企业中台体系和服务建设、企业智能系统和应用建设及工艺、能源优化提升建设。

沈阳机床也表示，为落实“中国制造2025”国家战略，深化制造业与互联网的深度融合，公司控股股东及腾讯云与沈阳机床共同签署了《战略合作框架协议》，三方拟充分发挥各自在行业内的资源、技术优势，聚合工业领域上下游优质资源，共同打造工业云平台

此外，泛海控股与阿里云就合作开展“武汉CBD智慧新城”建设达成共识，将推动新城在管理和商业模式上的创新；长亮科技与腾讯云将共同推动打造互联网金融云服务；常山北明与腾讯云共同推动在线矛盾纠纷多元化解平台运营。

引领产业升级

记者发现，在与阿里云、腾讯云合作的上市公司中，制造型企业居多。不少公司表示，合作有助于创造新的产业业态，引领产业升级。

国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》指出，到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。

据中国工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元，预计2017年到2019年产业规模将以18%的年均增速高速增长，到2020年将达到万亿元规模。

不少上市公司也在加码产业升级资金。工业互联网龙头工业富联招股说明书显示，公司拟投入募集资金21.17亿元用于工业互联网平台构建，拟投入募集资金10.05亿元用于云计算及高效能运算平台构建。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214978-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:制造业工业互联网云平台

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