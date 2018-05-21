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产能提高 特斯拉Model 3新订单等待交付日期减半

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 15:26

产能提高 特斯拉Model 3新订单等待交付日期减半,特斯拉 model 3 双电机

（原标题：Tesla cuts Model 3 delivery delays for new orders in half as production ramp improves）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，据Electrek报道，关于Model 3，目前人们最关注的是延迟交付问题，但这种情况将很快改变。特斯拉实际上正在加速Model 3的交付效率，因为在过去几周内，其产能正不断提高。

产能提高 特斯拉Model 3新订单等待交付日期减半

自从两年前特斯拉推出Model 3以来，用户订单量不断增长。尽管自去年夏天开始量产以来，特斯拉已经交付了数万辆Model 3车型，但截至3月底，他们仍有超过45万量的订单未能交付。到目前为止，特斯拉新订单的等待交付日期通常为12-18个月，以便优先交付现有积压订单。

不过，随着产能的提高，以及新版双电机全轮驱动（AWD）Performance版Model 3的推出，特斯拉为此宣布了新的交付时间表。

在美国，如果此前有人订购单引擎、后轮驱动的远程电池Model 3（这是目前投产的唯一车型），需要等待12-18个月才能交付。而特斯拉现在表示，如今只需要等待4-6个月。电池续航时间更长、双电机全轮驱动的Performance版Model 3，等待交付时间将从12-18个月减少到6-9个月。

对于下单升级配资的车主，将在12-16周内得到汽车。至于最便宜的Model 3车型（配备标准电池组、起价为3.5万美元），交付时间将从12-18个月减少到6-12个月。今年早些时候，特斯拉表示，最基本款要到2018年底才能投产。

如果特斯拉保持目前的生产速度，他们可能在未来两个月内每周生产超过5000辆Model 3车型。

到时，他们应该很快就能处理完在美国和加拿大的积压工作。按照计划,特斯拉很可能开始向欧洲和亚洲扩张。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214980-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉Model 3双电机

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