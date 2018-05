产能提高 特斯拉Model 3新订单等待交付日期减半

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息,据Electrek报道,关于Model 3,目前人们最关注的是延迟交付问题,但这种情况将很快改变。特斯拉实际上正在加速Model 3的交付效率,因为在过去几周内,其产能正不断提高。

自从两年前特斯拉推出Model 3以来,用户订单量不断增长。尽管自去年夏天开始量产以来,特斯拉已经交付了数万辆Model 3车型,但截至3月底,他们仍有超过45万量的订单未能交付。到目前为止,特斯拉新订单的等待交付日期通常为12-18个月,以便优先交付现有积压订单。

不过,随着产能的提高,以及新版双电机全轮驱动(AWD)Performance版Model 3的推出,特斯拉为此宣布了新的交付时间表。

在美国,如果此前有人订购单引擎、后轮驱动的远程电池Model 3(这是目前投产的唯一车型),需要等待12-18个月才能交付。而特斯拉现在表示,如今只需要等待4-6个月。电池续航时间更长、双电机全轮驱动的Performance版Model 3,等待交付时间将从12-18个月减少到6-9个月。

对于下单升级配资的车主,将在12-16周内得到汽车。至于最便宜的Model 3车型(配备标准电池组、起价为3.5万美元),交付时间将从12-18个月减少到6-12个月。今年早些时候,特斯拉表示,最基本款要到2018年底才能投产。

如果特斯拉保持目前的生产速度,他们可能在未来两个月内每周生产超过5000辆Model 3车型。

到时,他们应该很快就能处理完在美国和加拿大的积压工作。按照计划,特斯拉很可能开始向欧洲和亚洲扩张。 (小小)

